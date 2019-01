Interaktivní výstava Vládci noci

Nová výstava Muzea Kroměřížska poodhalí tajemství světa živočichů, jejichž aktivita začíná za soumraku a vrcholí v noci. V zatemnělých prostorách, napodobujících přirozené prostředí těchto zvířat, se návštěvník bude pohybovat jen za svitu baterky. Uvidí, jak a pomocí čeho se zvířata ve tmě orientují, jaký vliv má na jejich život člověk, který už dávno nechodí „spát se slepicemi“. Zjistí, co je to světelný smog a co způsobuje nejen zvířatům, ale i lidem. V simulaci lesa, dvora, mokřadu nebo louky budou nainstalovány desítky dermoplastických preparátů hlodavců, ptáků i větších zvířat. Výstava také obsahuje mnoho interaktivních prvků a jako bonus dílničku. Cena programu je 30 korun.