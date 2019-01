Hulmenská desítka

Hulín – Triatlonový klub Aspot Hulín pořádá v sobotu 13. ročník silniční běžecké Hulmenské desítky. Start desetikilometrového podniku je v 10 hodin ve sportovním areálu na fotbalovém a atletickém stadionu Spartaku Hulín. Cíl je na stejném místě. Prezentace končí v 9.45 hodin. Trať povede směrem do Pravčic a zpět. Pořadatelé vypsali čtyři mužské kategorie. Poměřit síly si můžou muži do 39 let, do 49 let, do 59 let a nad 60 let. Svůj závod na Hané mají také dvě ženské kategorie do 35 let a nad 35 let. Nejlepší tři muži i ženy v absolutním pořadí budou finančně odměněni.

.,,V případě příznivého počasí jsme i letos do programu Hulmenské desítky rovněž zařadili dětské závody. Od 11.30 hodin budou k vidění v šesti kategoriích souboje kluků a holek, žáků a žákyň od tří do patnácti let. Ti mají připravené tratě od 150 metrů do 1,5 kilometru. Navíc si všichni seniorští i mládežničtí účastníci závodu můžou po dobrém výkonu pochutnat na bramborovém guláši,“ informuje za pořadatele Rostislav Burda.

V posledním ročníku Hulmenské desítky v roce 2017 hlavní závod mužů ovládl časem 34:24 atlet v barvách Cyklogatu Malenovice Přemysl Žaludek. V ženách vybojovala první příčku v čase 38:45 Adéla Esentierová z Baláž Teamu Ostrava.