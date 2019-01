Městská knihovna Hulín vyhlašuje letní soutěž o co nejkreativnější fotografii s knihou nazvanou Hulínský knihomol na cestách. Vyfoť se s knížkou, která ti dělala společnost o prázdninách, na dovolené, na zahradě nebo u prarodičů. Fotku je možné poslat na email knihovnahulin@seznam.cz, a to od 1. července do 2. září. K fotce je třeba uvést své jméno a příjmení, dále pak krátký komentář fotky. Hodnotnou cenu vyhrají tři nejoriginálnější fotografie.

Datum konání: 1. 7. 2018 - 2. 9. 2018

Místo konání: Městská knihovna v Hulíně, Dr. Stojana 375, Hulín, 76824 Hulín

Organizátor: Městská knihovna v Hulíně