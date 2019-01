Horský půlmaraton v silničním běhu

Ve čtvrtek 21. září se uskuteční 1. ročník Horského půlmaratonu a silničního běhu. Závod se koná v Hostýnských vrších. Start půlmaratonu, který má celkové převýšení 926 metrů, i 10kilometrového běhu s převýšením 197 metrů, je u obecního úřadu v Rajnochovicích v 10 hodin. Pořadatelé vyhlásili dvě kategorie mužů a to do 50 let a nad 50 let. Zazávodí si také dvě kategorie žen do 40 let a nad 40 let.

Trať půlmaratonu vede z Rajnochovic směrem Pod Ožirák, Košovy, Tesák, Černavu, Kelčský Javorník, pod Černou bařinu a zpět do Rajnochovic. Závod na 10 kilometrů se poběží k hájence na Rosošné do Teodorova pramenu a zpět. Startovné je 200Kč (půlmaraton) a 100Kč (běh na 10 kilometrů).