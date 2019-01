Fotobraní 2018

Už po čtyřiadvacáté se ve Foyer kroměřížského Domu kultury představí to nejlepší, co v průběhu roku vytvořili členové místního Fotoklubu. Výstavu zahájí 4.října v 17 hodin vernisáž. Poté ji bude možno shlédnout až do 30. října. Mezi vystavujícími nechybí vítězové fotografických soutěží, M. Žila a J. Záhornacký. Součástí je také výstava v pravé klubovně s podtitulem „Živá příroda“, na ní klub představí fotografie pořízené v přirozeném přírodním prostředí, často v blízkosti Kroměříže.