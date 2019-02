Folkrocková legenda v Kroměříži

Zemití Valaši z „dvorní kapely Valašského království“, folkrockový živel Fleret z Vizovic se opět vrací do Kroměříže, aby zde započali již 36. sezónu muzicírování po celé republice i zahraničí. Návštěvníkům Domu kultury v úterý 5. března odehrají koncert a představí speciálního hudebního hosta Zuzanu Šulákovou. Ta s kapelou už tři roky vystupuje a navazuje tak na práci svojí maminky Jarmily, nekorunované královny lidové písně, která by se letos dožila devadesáti let. Vstupné činí 250 korun, děti a senioři to mají za 200 korun.