Středisko volného času Včelín pořádá v termínu od 23. do 27. července 2018 příměstský tábor FLORBAL NEBO FOTBAL?. Máš rád florbal nebo fotbal? Pokud máš rád alespoň jeden z těchto sportů, pak je pro tebe tento tábor jako stvořený. Z florbalu se pod vedením instruktorů naučíš práci s holí, manipulaci s míčem, přihrávky, příjmy, střelby a taktiku hry, to vše budeme doplňovat hraním fotbalu a zábavnými hrami, také se setkáme i s významnou fotbalovou osobností. Přijď si s námi užít tábor plný srandy a zajímavých tréninkových aktivit. Náplní je hlavně florbal a fotbal, ale i spousta dalších sportovních aktivit v tělocvičně i venku. Čeká nás celotáborová hra i celodenní výlet. Tábor je určen pro úplné začátečníky i pro pokročilé hráče ve věku od 6 do 16 let.

Kdy:23.7.2018 7 hodin- 27.7.2018 15 hodin