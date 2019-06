Festival Pod komínem

Osmý ročník rodinného hudebního festivalu Pod komínem přinese do Záhlinic pestrou muziku, dobré pivo a pohodovou atmosféru. Návštěvníci areálu pivovaru a sladovny se mohou těšit na vystoupení Fleretu se Zuzanou Šulákovou, dále na skupiny Samson, Čankišou, Jarret, Sasaband, Strunovrat nebo na vítěze dětské Porty. Nebude chybět ani doprovodný program pro děti, herní aktivity a tvořivé dílny. Protože se festival koná dva dny, jeho součástí bude také posezení u táborového ohně a stanování. V pátek program začíná v pět hodin odpoledne, v sobotu už od devíti hodin ráno. Jednodenní vstupné stojí na místě 350 korun, dvoudenní vstupné 450. Děti do patnácti let mají vstup zdarma.