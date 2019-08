Festival barokní kultury Hortus Magicus

Barokní festival plný vůní, chutí, barev, nádherné hudby a nezapomenutelných zážitků čeká tento víkend na návštěvníky Květné zahrady. Ti se již pošesté vrátí do doby jejího zakladatele Karla II. z Lichtenšteina-Kastelkornu. Užijí si vše, co k barokní době neodmyslitelně patřilo – hudbu, tanec, divadlo čerpající z původních raně novověkých her i antických bájí, dobové hry pro děti i dospělé a dokonce ohňostroj podle původní ikonografie, který doplní balet a iluminační představení. Od čtvrtka 8. srpna až do neděle 11. srpna mohou lidé využít i nabídky stálého programu, který zahrnuje komentované prohlídky prostor Libosadu. V celé Květné zahradě budou připravené hry, které zabaví celou rodinu. Lidé si budou moci vyzkoušet historické kostýmy a procházet se zahradou se stejnou grácií, jako to dělali lidé před staletími. Nedílnou součástí festivalu budou také ukázky aranžování květin pod vedením renomovaných floristů. Zájemci vyslechnou hudební poklady z kroměřížského zámeckého archivu, z nichž většina zazní ve světové premiéře.