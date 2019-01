Do festivalu Dny architektury se zapojí i Kroměříž, kdy bude zájemcům zdarma zpřístupněn secesní areál Psychiatrické nemocnice, kterým je provede architektka města Radmila Vraníková. „Lidé budou moci nahlédnout i do společenského sálu či do interiéru kostela sv. Cyrila a Metoděje,“ uvedla Vraníková. Sraz je v úterý 2. října v 14 hodin u vrátnice.