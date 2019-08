CYKLOTRASA: Z Otrokovic do Vizovic

Trasa z Otrokovic do Vizovic není náročná, dlouhá je zhruba 29 kilometrů. Plynule ji cyklisté zvládnou za dvě hodiny, se zastávkami kvůli pořízení fotek za zhruba dvě a půl hodiny. U výletu spojeného s návštěvou památek je třeba samozřejmě počítat s mnohem delším časem. Trasa z Otrokovic do Zlína vede až do Prštného po cyklostezce po levém břehu řeky, po průjezdu kolem továrního areálu se trasa vrací k řece na pravobřežním Fügnerově nábřeží a z Příluku pak navazuje na další nový úsek cyklostezky vedoucí přes Lužkovice do Lípy. Odtud do Vizovic pojedete po místních komunikacích a silnicích nižších tříd. Podél cyklostezky jsou vybudovány přístřešky a odpočívadla pro cyklisty. Po cestě je možné navštívit řadu památek.

Vyjíždí se od vlakového nádraží v Otrokovicích. Stezka je značená jako trasa 471. Hned u nádraží v Otrokovicích je vybudováno muzeum Harley Davidson. Po necelých 800 metrech od startu je možné navštívit Sportovní centrum Otrokovice.

Podél řeky Dřevnice a trase 471 minete Zlín-Malenovice, asi šest kilometrů od startu můžete odbočit do obce Tečovice, kde se nachází kostel svatého Jakuba Staršího.

Po přejezdu hlavního frekventovaného silničního tahu na Zlín se dostanete na Hrad Malenovice, který leží na západním výběžku Tlusté hory. V hradu se mimo jiné nachází archeologické a národopisné expozice Muzea jihovýchodní Moravy a je zpřístupněna hradní věž.

V přírodovědné expozici hradu je vystavena jediná veřejně přístupná kostra slona v České republice.

Od hradu se vrátíte zpět na cyklostezku 471 a pokračujete stále po levém břehu řeky až do Zlína – Prštného. Tam trasa ostře odbočuje vlevo přes most, projíždí místní částí a pokračuje stezkou po ulici Cyklistická a U Stadionu ke křižovatce s ulicí Mladcovská, vzápětí můžete v ulici Gahurova odbočit na cestu přes řeku Dřevnici, odkud se dostane například k Zámku Zlín.

Po trase 471 pokračujete pak stále kolem řeky Dřevnice, v polovině trasy se za areálem Dopravní společnosti Zlín-Otrokovic nabízí se odbočení ke zlínskému koupališti Zelené. O dva kilometry dál lze u Příluckého mostu přejet hlavní silnici, kde u křižovatky leží tzv. Přílucký pramen. V Příluku za mostem na pravém břehu Dřevnice trasa pokračuje. Projíždí kolem zahrádkářské kolonie, míjí Průmyslovou zónu Zlín-východ a vede do Lužkovic.

Odtud lze kolem místního hřiště po cyklostezce pokračovat, byť zatím v lokalitě Kouty zhruba 350 metrů stezky schází a je nutno vzít za vděk nepříliš pěknou polní cestou. Nicméně po překročení silnice Pražanka, která vede od terminálu kontejnerové dopravy do Klečůvky, cyklostezka pokračuje a přivede nás do Lípy. Zde končí zatím poslední kousek cyklostezky, pokračujeme vpravo přes most na levý břeh Dřevnice, po místní komunikaci vyjedeme z průmyslového areálu na silnici vedoucí z Lípy do Zádveřic. Trasa překračuje silnici do Slušovic (zde dávejte velký pozor na nepřehlednou křižovatku). Za křižovatkou směřujete po silnici do Zádveřic a dále do Vizovic. Hned na začátku města je možné podél cyklostezky navštívit Likérku Rudolf Jelínek.

Kousek dál po trase se pak nachází Hasičské muzeum Vizovice. Umístěno je v areálu technických služeb města. Návštěvníci si v něm mohou prohlédnout celou řadu exponátů, jako například dřevěné stříkačky, dvoukolové stříkačky, přilby, proudnice, diplomy, medaile a vyznamenání. Je zde také velké množství písemných archivů, fotografií a novin. Trasa končí ve Vizovicích na Palackého náměstí.