Příměstský tábor dětíve věku od 2 do 6 let připravuje Dětský svět Kroměříž. Program bude uzpůsoben takovým způsobem, aby se dítě mohlo účastnit třeba i jen jednoho, ale i více dnů. A mají se na co těšit, připravuje se například pohybové cvičení, zábavné tvoření na motivy pohádek, interaktivní čtení a zábavné hraní na rozvoj schopností, dovedností a jemné motoriky.