Unikátní putovní výstavu České dějiny, uspořádanou ke 100. výročí republiky je možné si prohlédnout od čtvrtka také v Holešově. Jedná se o výstavu důležitých osobností z českých dějin s lektorskými přednáškami. K vidění budou dobové kostýmy, figuríny v životní velikosti, korunovační klenoty a mnoho dalšího. Potkat se tady můžete například s Karlem IV., Marii Terezii nebo Žižkou, a to až do neděle 26. srpna, vždy od 10 do 18 hodin.