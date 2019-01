Burza drobného zvířectva a okrasného ptactva

Výstaviště Floria Kroměříž zve na Burzu drobného zvířectva a okrasného ptactva, 15. července.

K vidění i koupi jsou okrasní ptáci, drůbež, holubi, králíci atd. Samozřejmostí je široká nabídka krmiv, vitamínů a dalších potřeb pro chovatele. Burza se koná každou 3. neděli v měsíci pokud není stanoveno jinak.

Vstup pro drobné prodejce a návštěvníky od 6 do do 10 hodin. Při opuštění areálu si u brány vyžádejte vrácenku pro opětovný návrat do areálu. Pokud tak neučiníte, bude Vám umožněn vstup po opětovném zaplacení vstupného.

Vstupné: 30,- Kč, děti do 10 let zdarma, držitelé ZTP zdarma, držitelé ZTP/P zdarma