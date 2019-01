Bajda v Kroměříži nabízí aquazorbing

Zpestření pro milovníky vody v Kroměříži: vedení tamních Sportovních zařízení města totiž opatřilo pro potřeby koupaliště Bajda novou atrakci - aquazorbing. Ve velkém čirém válci se tak lidé mohou v odpoledních hodinách "klouzat" po vodě velkého bazénu kroměřížského koupaliště.

Zorbing bude k zapůjčení v červnu vždy od 14 do 18 hodin a posléze v červenci a srpnu od 14 do 19 hodin, doba půjčení je 5 minut a poplatek činí 30 korun za jedno půjčení (pro 1 až 2 osoby).

Zorbing je určen pouze osobám starším šesti let a omezen je hmotností – v případě jednotlivce do 120 kilogramů, v případě dvojice do 150 kg.