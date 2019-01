150 let medailérství v Kroměříži

Aleš Hurdálek zakončí cyklus numismatických přednášek konaných každý měsíc. Poslední přednáška bude věnována 150 letu kroměřížského medailérství. Hurdálek představí medaile z let 1850 až do současnosti, které mají návaznost na město Kroměříž. Zastoupeny budou medaile z dob Rakouska-Uherska, První republiky, protektorátu až po ty dnešní. K přednášce si připravil bohatou fotodokumentaci. I přesto není možné během zhruba 45 minutového pásma obsáhnout všechny medaile. Přednáška má návaznost na připravující knihu, která by měla, pod patronací města Kroměříž, vyjít ještě letos.