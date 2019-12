V sobotu 14. prosince se rozjely vleky areálu Troják v Hostýnských vrších.

Foto: https://www.holesovsko-hostynsko.info/

Na lyžaře čeká 35 centimetrů umělého sněhu na jedné sjezdovce o délce 1.9 kilometrů. V provozu jsou aktuálně dva vleky ze sedmi. Sjezdovka je v provozu v pondělí od 11 do 16 hodin, od úterý do soboty od 9 do 20 hodin, v neděli pouze od 9 do 17 hodin. Večerní lyžování do 20 hodin se koná pouze na svahu A. Zasněžuje se i přes den, lyžaři by tedy neměli zapomenout na ochranné brýle.