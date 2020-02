Lidé si mohou užít zimních radovánek na uměle zasněženém svahu Ski areálu Tesák.

Ski areál Tesák. | Foto: archiv Ski areál Tesák

Celá sjezdovka ve Ski areálu Tesák už je zcela zasněžená dvaceti až třiceti centimetry sněhu, vlek je v plném provozu. Cvičná louka v areálu funguje denně od 11 do 18 hodin. Pro školy, kurzy a zájezdy je možný provoz vleku i mimo provozní dobu po domluvě na pokladně areálu nebo na telefonním čísle 604 582 579. Hodinová jízdenka pro dospělého stojí 160 korun, pro děti do 12 let a důchodce 130 korun. Jedna jízda na cvičné louce přijde na třicet korun. V areálu funguje půjčovna lyží a snowboardu, lidé si mohou objednat i lekce lyžování od profesionálních instruktorů. Jedna hodina výuky s instruktorem přijde na 350 korun.