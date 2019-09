KDY: květen-září od úterý do neděle, duben a říjen od úterý do pátku

KDE: Zámek Bystřice pod Hostýnem

ZA KOLIK: základní vstupné 100 korun

Prohlídkový okruh bystřického zámku se skládá ze tří expozic městského muzea – Expozice napoleonských vojáků, expozice Keramiky 18. a 19. století a expozice Historický ohýbaný nábytek. Prohlídky se konají v dubnu a v říjnu vždy od úterý do pátku, od května do září pak od pátku do neděle. Prohlídkový okruh začíná pravidelně v 9, 10.30, ve 13 a ve 14.30 hodin. Prohlídky se konají při minimálním počtu dvou osobu. Jednotlivé expozice lze navštívit i samostatně. Na zámku se konají také krátkodobé výstavy, které si návštěvníci mohou prohlédnout v době jejich konání od úterý do neděle od 9 do 12 hodin a a od 13 do 17 hodin. Základní vstupné činí 100 korun, rodinné vstupné 270 korun. Děti do 15 let, studenti a důchodci mají vstup za 70 korun.