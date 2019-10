Trasa z Otrokovic do Vizovic není náročná, dlouhá je zhruba 29 kilometrů. Plynule ji cyklisté zvládnou za dvě hodiny, se zastávkami kvůli pořízení fotek za zhruba dvě a půl hodiny. U výletu spojeného s návštěvou památek je třeba samozřejmě počítat s mnohem delším časem.

Trasa z Otrokovic do Zlína vede až do Prštného po cyklostezce po levém břehu řeky, po průjezdu kolem továrního areálu se trasa vrací k řece na pravobřežním Fügnerově nábřeží a z Příluku pak navazuje na další nový úsek cyklostezky vedoucí přes Lužkovice do Lípy. Odtud do Vizovic pojedete po místních komunikacích a silnicích nižších tříd. Podél cyklostezky jsou vybudovány přístřešky a odpočívadla pro cyklisty. Po cestě je možné navštívit řadu památek.