KDY: pátek 24. února od 17 hodin

KDE: Muzeum J. A. Komenského, Uherský Brod

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: První letošní výstava uherskobrodského muzea. Spojení Blahoslava a Komenského do jedné výstavy není založeno pouze na jejich nesmazatelné roli v historii Jednoty bratrské a intelektuálních dějinách. Roku 2023 si připomínáme kulatá výročí obou biskupů. Uplyne totiž 500 let od narození Jana Blahoslava a 400 let od sepsání Komenského zásadního díla Labyrint světa a Ráj srdce. Výstavu bude možné navštívit až do neděle 21. května.

Komentovaná prohlídka Galerie Joži Uprky bude opět zdarma KDY: sobota 25. února od 14 hodin

KDE: Galerie Joži Uprky, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Milovníci umění se mohou nechat unést starými časy a pestrostí lidových krojů, postavami někdejších obyvatel zemitého kraje a jejich prací na obrazech Joži Uprky. Návštěvníkům expozici představí její spoluzakladatel Petr Vašát.

Cestobraní 2023 v kině Hvězda. Za šest hodin kolem světa

KDY: sobota 25. února od 14 hodin

KDE: kino Hvězda, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 350 Kč

PROČ PŘIJÍT: Šestihodinový program s pěticí cestovatelů nabídne další ročník celodenního cestovatelského festivalu. Jiří Eibensteiner ukáže Severní Ameriku křížem krážem a navíc stopem. Gita Matlášková s sebou přiveze exotické končiny Indonésie. Jak procestovat Jižní Ameriku od rovníku po Buenos Aires prozradí Štěpán Míšek.

S dítětem na cestách to není zrovna jednoduché, ale Markéta Kutilová si s tím poradila a procestovala země Afriky i Asie. A na závěr Katarína Klusová vyloží, co obnáší tři měsíce na rybářské lodi. Po celý den nebude chybět nabídka Zahradního vegetu, tradiční čajové rituály s Tomem Pukšicem a další doprovodný program. Festival Cestobraní je určen pro všechny, kteří mají rádi dobrodružství, nebo jsou sami aspoň trochu dobrodruhy.

VALAŠSKO

Za dětmi do Vsetína dorazí Kocour Modroočko s písničkami Marka Ebena



Kdy: neděle 26. února od 16 hodin

Kde: Divadlo v Lidovém domě, Vsetín

Za kolik: 230 Kč/dítě, 1 Kč/doprovod dítěte

Na další pohádku z cyklu Divadlo dětem zve všechny děti i jejich rodiče Dům kultury Vsetín. Tentokrát malé diváky nedělním odpolednem provede Kocour Modroočko s písničkami Marka Ebena. Inscenace hostujícího divadla Krapet z Prahy se koná v Divadle v Lidovém domě ve Vsetíně v neděli 26. února od 16 hodin.

„Kocourek Modroočko je malé kotě, které se teprve učí pořádnému kočičímu životu. Jeho průvodci jsou učený Bělovous Zrzunda a krásná kočka Zelenoočka,“ představuje hlavní hrdiny inscenace hostující Divadlo Krapet.

Kocourek na svém výletě poznává spoustu zvířecích kamarádů – křečka, krtka, králíka, psa, myši a různé kočičí kamarády.

Kocour Modroočko v podání divadla Krapet z Prahy.Zdroj: se svolením MěÚ Rožnov pod Radhoštěm



„Modroočko postupně zjišťuje, jak dovede být ten ‚opravdový‘ kočičí život zajímavý, někdy trochu krutý, ale především krásný. I děti tak mohou poznávat zvířecí zvyky, chování, místa, kde žijí, čím se živí, ale také jak se k nim chová člověk,“ doplňují pražští divadelníci.



„Divadelní představení vychází z literární předlohy Josefa Koláře. V průběhu zazní také mnoho známých písniček Marka Ebena,“ upozorňuje Zdeněk Holoubek, produkční z Domu kultury Vsetín. Předprodej vstupenek na představení probíhá na pokladně Kina Vatra a na webových stránkách Domu kultury.



„Také v letošním roce platí benefit v podobě symbolického vstupného pro doprovod dítěte v ceně jedné koruny,“ dodal Holoubek.

Rožnovské náměstí zaplní maškary. Poslední únorová sobota patří masopustu

Kdy: sobota 25. února od 10 hodin

Kde: Masarykovo náměstí, Rožnov pod Radhoštěm

Masopustním veselím ožije v sobotu 25. února rožnovské Masarykovo náměstí. Obchůzka započne v 10 hodin a nebudou chybět tradiční masopustní masky.

Veselý průvod zamíří nejprve na rožnovskou radnici, kde symbolicky zahájí obchůzku po městě. A pokud starosta města svolí, masopustní maškary získají pomyslnou nadvládu nad městem do sobotní půlnoci. Letošní veselici obstará Lesní školka Rožnov, Montessori školka Na Vlně a Základní umělecká škola. Masopust, zvaný také končiny, fašank či šibřinky, je svátkem, který vyzývá k zábavě a hojné konzumaci dobrého jídla a pití. Předchází totiž čtyřicetidennímu předvelikonočnímu půstu. Proto je třeba se poveselit a najíst „do zásoby“.

České korunovační klenoty na dosah ve Valašském Meziříčí KDY: 13 - 17 hodin

KDE: Muzejní a galerijní centrum, zámek Žerotínů, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: 130 korun, snížené vstupné 90 korun, rodinné vstupné 380 korun

PROČ PŘIJÍT: Unikátní výstava mistrovských replik Českých korunovačních klenotů a meče včetně repliky středověkého žezla a jablka Karla IV.

Expozice připomíná fenomén Českých korunovačních klenotů ve formě mistrovské repliky nejhodnotnějšího českého pokladu – na dosah a bez mnohahodinových front.

Kromě samotných klenotů nabízí také řadu dalších tematických exponátů připomínajících období středověku – k vidění je například ukázka Řádu zlatého rouna a Longinova kopí, kopie slavnostních šatů Marie Terezie a korunovačního pláště Ferdinanda II., oficiální replika Pražského Jezulátka, husitské zbraně, faksimile středověkých listin a další. Dále se návštěvníci dozví osudy 22 českých panovníků napříč pěti staletími doplněné o zajímavosti, perličky a legendy.



#galerie-slider|4209354#

Modrotisk i jinak

KDY: 9 - 16 hodin

KDE: Valašské muzeum v přírodě Rožnov Pod Radhoštěm

ZA KOLIK:130 korun, snížené vstupné 60 korun, rodinné vstupné 260 korun, děti do 6 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Modrotisk se řadí mezi nejstarší textilní techniky zdobení, přitom je však stále nadčasový, což dokazují vystavená díla královédvorských designerů. Představí je Jitka Doulíková, Rudolf Doulík, Petra Doulíková, Eva Bittová, Naďa Veselá, Zdeněk Horáček, Darja Horáčková, Iva Čapková a Táňa Máchová. Výstava byla převzata z Městského muzea ze Dvora Králové nad Labem a prezentuje použití nejen modrotiskových forem, ale i jiných pomůcek k nanášení rezervní hmoty na textilie.

Originální tvorbu současných královédvorských designérů přibližuje putovní výstava Modrotisk i jinak, která je od 1. února do 11. června 2023 k vidění ve výstavním sále Sušáku ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.Zdroj: se svolením Valašské muzeum v přírodě, Rožnov p. R

ZLÍNSKO

ZOO Zlín

KDY: každý den od 8.30 do 16.00 hod., pavilony a expozice v areálu do 15.30, tropická hala Yucatan a Zátoka rejnoků do 16.00.

KDE: Zlín

ZA KOLIK: děti 3-14 let 67 korun, senioři 87 korun, dospělí 107 korun

PROČ PŘIJÍT: Při procházce areálem navštívíte Afriku, Asii, Austrálii a Ameriku, v jeden den tak procestujete téměř celý svět. Každá oblast má své osobité kouzlo. Loňský rok byl pro zoo mimořádně úspěšný.

Překonala návštěvnický rekord a dařilo se ji i na poli chovatelském. Za uplynulých 365 dnů se v Zoo Zlín narodilo 65 savců a vylíhlo 201 ptáků a 54 plazů a obojživelníků. K největším chovatelským úspěchům patřily odchovy vyder obrovských, kotingy tříbarvé nebo marabu menšího.

Na konci prosince 2022 se ve zlínské zoo narodilo čtvrté mládě tapíra čabrakového. Tentokrát je to sameček, kterého chovatelé pojmenovali Coffee.

Vánoční Zoo Lešná Zlín.Zdroj: Deník/Jan Karásek

Tomáš Halík: Pokračovat v cestě Karla ČapkaKDY: 24.2. 18.30

KDE: 1415 Institut Zlín

ZA KOLIK: 39 - 59 korun

PROČ PŘIJÍT: Vzpomínkový večer k výstavě Karel Čapek: Fine Notes – A ta cesta byla dobrá s Tomášem Halíkem, jehož otec Miroslav Halík patřil mezi odborníky na Čapka. Úvodní slovo bude mít Hasan Zahirović.



Tomáš Halík 25.2.Zdroj: se svolením pořadatele

Taneční maraton

KDY: 25.2. 12 - 17 hodin

KDE: DDM Astra Zlín

ZA KOLIK: členové kroužků DDM 200 korun, veřejnost 300 korun

PROČ PŘIJÍT: Čtvrtý ročník tanečně-pohybového workshopu (maratonu) se zlínskými lektory, kteří vás provedou šesti pohybovými a tanečními lekcemi. V ceně jednorázového vstupného si můžete přijít vychutnat jednu, dvě, tři nebo všechny lekce. Kombinuje dle libosti. Přijďte udělat něco pro své tělo. Tancujte, hýbejte se bez hodnocení porotců, důležitý je jen zážitek.

Přednáška Baťovské stopy v krajiněKDY: 25.2. 17 - 18 hodin

KDE: Infopoint Památníku Tomáše Bati

ZA KOLIK: 99 korun

PROČ PŘIJÍT: Vydejte se prostřednictvím této přednášky poznávat „baťovské stopy“ v krajině. Zajímavá místa spojená s působením firmy Baťa se mohou stát součástí vašich výletů a vycházek. Průvodce Baťova Památníku Zdeněk Urbanovský, který je zároveň sám aktivním turistou i cykloturistou, k tomu nabídne řadu inspirací a praktických doporučení.



Turistika a cestování je v naší republice tradiční a rozšířená forma trávení volného času. V rámci této přednášky si tak na své přijdou všichni, kdo chodí rádi na výlety a současně se chtějí blíže seznámit s baťovskou tematikou přímo v krajině. Posluchači získají informace o jednotlivých místech, ale přitom také praktické tipy, inspirace a doporučení, jak „baťovskou stopu“ zařadit do itineráře výletu či vycházky. Druhý díl přednášky se uskuteční 25. 3. od 17 hodin.



Zdroj: Deník / Jan Karásek

Míša Růžičková: Hurá za dobrodružstvím

KDY: 25.2. 16 hodin

KDE: Kongresové centrum Zlín

ZA KOLIK: 290 korun

PROČ PŘIJÍT: Míša Růžičková se svou písničkovou a taneční šou přináší zábavu pro nejmenší diváky. Písničkový pořad je protkaný příběhem, který nás provází na cestách za dobrodružstvím. Na suchu pod mořskou hladinou, všude máme kamarády, kteří se společně s námi učí správné věci. Písničky o zvířátkách i lidech, kteří žijí v různých částech naší zeměkoule děti pobaví a naučí spoustu nového. Nebudou chybět nejznámější písničky a také na závěr písnička na přání. Představení je vhodné pro děti od 2 let.

Míša RůžičkováZdroj: Vít Černý

Tůdle nůdle aneb rošťačíme s dětmi KDY: 26.2. 10 - 11 hodin

KDE: Divadlo scéna Zlín

ZA KOLIK: děti do 3 let zdarma, ostatní 120 korun, rodinné 400 korun

PROČ PŘIJÍT: Kdo je hravý, kdo rád zpívá, kdo rád luští hádanky? Kdo v kuchyni tajně hraje místo bubnů na hrnky? Tůdle a Nůdle. Dva skřítkové, kteří žijí v kouzelném lese, kde je možné cokoliv. Může se objevit kdokoli. A kdokoli může být kýmkoli. Velmi interaktivní představení pro děti od dvou let. Představení plné hádanek, zpívání, hraní a ještě mnoho dalšího.



Tůdle nůdle 25.2.Zdroj: se svolením pořadatele

KROMĚŘÍŽSKO

Kluziště na Hanáckém náměstí v Kroměříži

KDY: Denně od 9 do 20 hod.

KDE: Hanácké náměstí v Kroměříži

ZA KOLIK: 10 Kč

PROČ PŘIJÍT: Milovníci bruslení mohou ještě i o tomto víkendu využít mobilní kluziště na Hanáckém náměstí v Kroměříži. K dispozici je tradičně také půjčovna bruslí. Otevřeno je denně od 9 do 20 hodin s přestávkami na údržbu ledu od 14.00 do 14.30 a dále od 17.00 do 17.30. K dispozici jsou uzamykatelné skříňky na obuv či stánek s občerstvením. Vstup na kluziště je pro bruslící za deset korun, zpoplatněna je také půjčovna bruslí.

Kluziště na Hanáckém náměstí v Kroměříži. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Jan Karásek

Výstava Kamélie v Květné zahradě v Kroměříži KDY: denně od 9 do 15 hodin

KDE: Květná zahrada v Kroměříži

ZA KOLIK: základní vstupné 140 korun

PROČ PŘIJÍT: Stejně jako v předešlých letech se únor v Květné zahradě nese v duchu kamélií, kterým je ve Velkém a Palmovém skleníku věnovaná celá výstava. Přístupná je denně v rámci vstupného do zahrady, víkendy jsou navíc ozvláštněny doprovodným programem, a také prohlídkami s odborným komentářem.



Kamélie v evropském umění - výstava v Květné zahradě.Zdroj: Deník/Iva Nedavašková

Terče kroměřížských ostrostřelců

KDY: denně 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Přes třicet dřevěných malovaných terčů kroměřížských ostrostřelců ze sbírky Muzea Kroměřížska uvidí návštěvníci této výstavy. Motivy na terčích přenesou zájemce až do druhé poloviny 17. století a nejmladší z nich je datovaný 1932. Vyznačují se precizností provedení a pestrostí námětů.

Muzeum Kroměřížska v nové výstavě představí terče kroměřížských ostrostřelců.Zdroj: Muzeum Kroměřížsk