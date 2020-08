Festival Hortus Magicus v Kroměříži

KDY: od pátku 7. do neděle 9. srpna

KDE: zámek a zahrady v Kroměříži

ZA KOLIK: vstupné najdete na https://www.hortusmagicus.cz/cs/vstupenky, je možné jej také zakoupit online

Festival Hortus Magicus je okouzlující událost plná vůní, chutí, barev, libých zvuků a nezapomenutelných zážitku. Přijďte se vrátit do doby jejího zakladatele Karla II. z Lichtenšteina-Kastelkornu, barokního velmože, jemuž vděčíme za položení základních kamenů zámku a Květné zahrady v Kroměříži. Barokní hudba a tanec, divadlo čerpající z původních raně novověkých her i antických bájí, ohňostroj podle původní ikonografie a dobové hry pro děti i dospělé – to vše již neodmyslitelně patří k festivalu Hortus Magicus.

Po všechny dny konání festivalu můžete využít nabídky stálého programu Květné zahrady. Projděte si nádherné prostory Libosadu v rámci komentovaných prohlídek, bavte se s celou rodinou při hrách, které budou připraveny ve všech prostorách Květné zahrady a využijte jedinečné příležitosti vyzkoušet si historické kostýmy a procházet se v nich zahradou stejně jako naši předkové v časech baroka. Připraveny budou také ukázky aranžování květin pod taktovkou renomovaných floristů.

Téma pro rok 2020: Proměna - čtvero ročních dob

"Ačkoliv jsme pro letošní ročník připravovali téma „Král David”, změny, na které náš realizační tým musel v důsledku koronavirové krize reagovat, přineslo nové téma, kterým je „proměna - čtvero ročních dob”. Největší letošní tematická inspirace přirozeně vychází z díla Čtvero ročních dob barokního skladatele Antonia Vivaldiho a odtud plyne i tematická proměnlivost a rozmanitost veškerých aktivit festivalu," vzkazují pořadatelé.

Letní promítání na Rajčudě - uvidíte film Ženy v běhu

KDY: v pátek 7. srpna od 21.15 hodin

KDE: Sportoviště Rajčuda, Břest

ZA KOLIK: vstupné zdarma



Věra (Zlata Adamovská) prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit jeho poslední přání – zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný problém. Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají těch více než 42 kilometrů jako rodinná štafeta. Žádná z nich sice dosud neuběhla ani metr, ale do startu přece zbývají tři měsíce a trenér Vojta (Vladimír Polívka) připravil skvělý kondiční plán. Stačí jen začít. Dcery se ovšem do běhání nehrnou. Mají úplně jiné starosti. Nejstarší Marcela (Tereza Kostková) čelí dennodenně průšvihům svých tří synů a jejich otec Karel (Ondřej Vetchý) ji už dvacet let neumí, nebo nechce, požádat o ruku. Prostřední Bára (Veronika Khek Kubařová) touží po dítěti, jenže pro něj zatím nenašla toho pravého tatínka. Její biologické hodiny bijí na poplach. A nejmladší Kačka (Jenovéfa Boková) sice chlapa má, ale ten chlap má jeden zásadní háček – manželku. Zamilovaná Kačka přesto lpí na vztahu bez budoucnosti. Je zřejmé, že dcery mají momentálně úplně jiné priority než běžecký trénink. Svérázná maminka Věra proto musí napnout všechny síly, aby rodinnou štafetu přivedla přes řadu překážek a komediálních komplikací na start Jindřichova vysněného maratonu. S běháním je to úplně stejné jako v životě. Důležité je vydržet a nevzdávat se, když cíl je na dosah…

Zdroj: Deník/repro

Bystřická letní flétna - zahajovací koncert

KDY: v neděli 9. srpna od 17 hodin

KDE: Bystřice pod Hostýnem, zámek

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Základní umělecká škola Bystřice pod Hostýnem zve na koncerty BYSTŘICKÁ LETNÍ FLÉTNA. Koncerty se uskuteční od 9. srpna do 15. srpna 2020 ve svátečním sále bystřického zámku s vyjimkou koncertu 13. srpna, který se uskuteční v kostele sv. Jiljí. Vstupné dobrovolné. V neděli 9. srpna se představí: Izabela Brodová (příčná flétna), Adam Farana (klavír).

Holešovský Kalíšek zahraje na Zámeckém koupališti v Holešově

KDY: v sobotu 8. srpna od 18 hodin

KDE: zámecké koupaliště v Holešově

Město Holešov pořádá v sobotu 8. srpna na Zámeckém koupališti od 18 hodin posezení s holešovskou cimbálovou muzikou Kalíšek. Přijďte si zazpívat, zatancovat a poslechnout si slavné moravské pěsničky. Bohaté občerstvení zajištěno.

Ve skanzenu vyvrcholí boj knížat Mojmíra a Pribiny

KDY: v sobotu 8. a v neděli 9. srpna

KDE: Archeoskanzen Modrá

ZA KOLIK: základní vstupné 150 Kč, snížené 100 Kč





Lákavou nabídkou druhého srpnového víkendu, v sobotu 8. a v neděli 9 srpna, bude v Archeoskanzenu Modrá 15. ročník historického festivalu spojeného s raně středověkou bitvou z období Velké Moravy. Uspořádá jej jako už tradičně historická skupina Velkomoravané spolu s Archeoskanzenem Modrá. Na dvoudenním festivalu se bude podílet na 200 účinkujících z historických skupin České republiky. Mezi nimi budou v dobových kostýmech bojovníci, takzvaní trhovci s dobovými stánky, ženy, muži a děti.

Program pro veřejnost začne v sobotu 8. srpna hodinu před polednem otevřením hradiště a ukázkami dobového života, v neděli bude brána slovanského sídliště otevřena dokořán už od 10 hodin. Návštěvníci skanzenu zhlédnou po oba víkendové dny vystoupení sokolníků ze slovenského Moravského Podzámku, nerozlučně spjatého s existencí Oravského hradu.

V sobotu se v hradisku uskuteční od 13.30 hodin velkomoravský trojboj, v neděli od 12 hodin bojový turnaj. Zlatým hřebem sobotního a nedělního festivalového dění v opevněném slovanském oživlém hradisku budou v sobotu od 16.30 hodin a v neděli od 14.30 hodin scénické bitvy o hradiště, do nichž se zapojí na sto účinkujících ze zúčastněných historických skupin. „Scénář boje o hradiště, sporu knížete Mojmíra a Pribiny, choreografii a komentář připravují Velkomoravané spolu s archeologem Luďkem Galuškou,“ informoval Jaroslav Křivánek. Koronaviróza se podle něj podepíše i na sníženém počtu účastníků festivalu. „V dané chvíli může být v souladu s nařízením vlády a hygieniků v areálu skanzenu maximálně 1000 lidí. Rekordní počet návštěvníků, 2700, jsme zaznamenali ve skanzenu před třinácti lety,“ nechal se slyšet jednatel Velkomoravanů Jaroslav Křivánek. Připraven bude po oba dny také bohatý doprovodný program pro děti i dospělé.

Zdroj: Zdeněk Skalička