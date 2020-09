Svatováclavské slavnosti 2020 v Kroměříži

KDY: v sobotu 12. září od 12 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: vstupné na místě 499 Kč, ZTP/P zdarma i s doprovodem, děti do 150 cm v doprovodu dospělé osoby zdarma

Je to opět tady! Už posedmé se kroměřížské výstaviště promění ve Svatováclavské slavnosti piva a skvělé muziky - nejlepší hudební akce, kterou Kroměříž pamatuje. Špičková hudba, pivní speciály moravských pivovarů a gurmánské pochoutky. Celý den našlapaný tou nejlepší muzikou: zahraje Jelen, Olympic, Wohnout, Horkýže Slíže a Turbo! Tady prostě nemůžete chybět.

Harmonogram akce:

12 hodin - otevření areálu

14 – 15 hodin - TURBO

16 – 17 hodin - WOHNOUT

18 – 19 hodin - HORKÝŽE SLÍŽE

20 – 21 hodin - OLYMPIC

22 – 23 hodin - JELEN

Zdroj: Výstaviště Kroměříž

Holešovský blešák

KDY: v neděli 13. září od 8 do 13 hodin

KDE: zámek v Holešově

ZA KOLIK: vstupné 20 Kč, děti do 6 let zdarma. Stůl: 60 Kč/100 Kč



Tradiční bleší trh v krásném prostředí holešovského zámku.

Festiválek pod Kozincem 3

KDY: v sobotu 12. září od 17 hodin

KDE: kulturní dům ve Chvalčově

ZA KOLIK: vstupné 130 Kč



Kulturák Chvalčov uvádí FESTIVÁLEK POD KOZINCEM 3 - Hudba z blízka, který se uskuteční v sobotu 12. září 2020 od 17 hodin v areálu Letního kina Chvalčov. Hrají: Kuba Tichý (kytara-zpěv, Bystřice p. H.), Los Perdidos (chiapaspunk, Holešov), Sigmund Fluid (indie psychedelic, Kroměříž), Check Da Skills (hiphop/rap, Valmez), Chorobopop (elektropunk, Rožnov p. R.), Lee (alternative rock, Olomouc). V místě konání je možné přenocovat ve stanu.

Noc Loudonů. Zažijte neopakovatelnou atmosféru večerního zámku

KDY: v sobotu 12. září 2020 od 17 do 21 hodin

KDE: zámek v Bystřici pod Hostýnem

ZA KOLIK: vstupné 50 Kč



Přijďte zažít neopakovatelnou atmosféru večerního zámku, ponořte se do historie, luštěte šifry, hádejte tajenky a mluvte osobně s posledními majiteli bystřického panství. Město Bystřice pod Hostýnem a TOM Pawnee zvou na NOC LOUDONŮ. Šestý ročník tradiční Noci Loudonů se uskuteční v sobotu 12. září 2020. Poslední návštěvník bude vpuštěn ve 20 hodin.

Zdroj: Deník/archiv

VI. Lešetín Fest ve Zlíně

KDY: v sobotu 12. září 2020 od 14 do 22 hodin

KDE: parkoviště u hotelu Baltaci Atrium ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné zdarma



Spolek "LešetínZlín", Hospůdka U Kovárny a Hotel Baltaci Atrium vás zve na V. Lešetín Fest, pohodový festiválek v centru Zlína pro celou rodinu, který se koná na parkovišti Hotelu Baltaci Atrium. Můžete se těšit na vystoupení hudebních kapel, výtvarné dílny pro děti, malování na obličej, skákací hrad, dobré pivečko a jídlo a spoustu další zábavy.

Zdroj: Deník/archiv

Mezinárodní noc pro netopýry v ZOO Zlín

KDY: v sobotu 12. září od 18 do 21 hodin

KDE: ZOO Zlín



Přijďte si užít Mezinárodní noc pro netopýry v ZOO Zlín. Program: přednáška s promítáním, ukázky výzkumu a živých netopýrů, ukázka práce s ultrazvukovým detektorem v terénu, sledování výletu kolonie z úkrytu na zámku, hry pro děti.

Zdroj: Deník/repro