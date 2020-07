LETNÍ AKCE: MOTUS a PANTOCK!

KDY: v sobotu 27. června od 16 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: vstupné v předprodeji 120 Kč/osoba, na místě 150 Kč/osoba

Léto začíná a blbá nálada končí… Pojďte to oslavit pořádnou hudební jízdou. Vzhledem k současné situaci bude akce pouze pro omezený počet 1000 návštěvníků a samozřejmostí bude dezinfekce, čerstvý vzduch, špičkové pivo a výborná nálada.

Harmonogram akce:

16 hodin - otevření areálu

17.30 – 19.30 hodin - PANTOCK

20 – 22 hodin - MOTUS

Zdroj: Výstaviště Kroměříž

Vítání prázdnin v Bílavsku

KDY: v sobotu 27. června od 14 hodin

KDE: hřiště v Bílavsku

ZA KOLIK: vstupné pro děti zdarma, dospělí 75 Kč



Můžete se těšit na ukázku první pomoci, simulátor formule F1, králičí hop, skákací hrady, jízdu na koních a ohňovou show "Dva v kruhu". Občerstvení zajištěno (makrely, klobásy, cigáro z udírny).

Přijďte do letního kina na film Samotáři

KDY: v sobotu 27. června od 21.30 hodin

KDE: nádvoří zámku Bystřice pod Hostýnem

ZA KOLIK: vstupné 50 Kč



Sedm mladých lidí prožívá v průběhu několika dní události, které radikálně ovlivní jejich budoucí život. Kultovní český snímek Davida Ondřejíčka z přelomu tisíciletí. Film je nepřístupný pro děti do 15 let.

Přichystáno bude občerstvení i lavičky. Přijďte nasát chvilku atmosféry kina pod hvězdami. Začátek filmu je uveden orientačně, promítá se až za úplného setmění.

Zdroj: Deník/repro

Babiččina buchtička a dědečkova klobáska

KDY: v sobotu 27. června

KDE: výletiště v Žeranovicích



Spolek žen Žeranovice pořádá příjemné odpolední posezení u dobrého jídla a pití na tamním výletišti. K tanci a poslechu bude hrát hudba DJ AM. Od 20 hodin se koná diskotéka pro mladé. Akce nese název Babiččina buchtička a dědečkova klobáska.

Veselice s populární skupinou Texas

KDY: v sobotu 27. června od 17 hodin

KDE: Zámecké koupaliště v Holešově



Přijďte přivívat prázdniny do Holešova. Čeká vás veselice s populární country skupinou Texas. Můžete si zazpívat, zatancovat či jen poslechnout country a westernové pecky. Bohaté občerstvení zajištěno.

Zdroj: Archiv kapely

2. absolventský koncert ve Zdounkách

KDY: v neděli 28. června od 16 hodin

KDE: sál Základní umělecké školy Zdounky

ZA KOLIK: vstupné zdarma



Na druhém absolventském koncertu se vám představí Jiří Dambor, Kristýna Dřímalová, Aneta Krejčířová a Kristýna Škrabalová.