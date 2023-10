Víkendové Tipy Deníku jsou tady! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Výlov rybníka Choryně Velká 2021. | Video: Deník/Liba Mátlová

Kam za sportem ve Zlínském kraji?

VALAŠSKO

Výlov rybníka Choryně velká

KDY: sobota a neděle 28. a 29. října od 9 hodin

KDE: Choryně, Velký choryňský rybník

PROČ PŘIJÍT: Hustopečské Rybářský Haška pořádá tradiční každoroční výlov rybníka Choryně velká. Kromě příležitosti sledovat rybáře při práci nebude chybět možnost vybrat si a nakoupit z bohaté nabídky živých ryb a rybích specialit a dalšího občerstvení. Tradičním zpestřením je také kolo štěstí.

Výlov rybníka Choryně velká na pomezí Zlínského a Olomouckého kraje; sobota 29. října 2022Zdroj: Deník/Michal Burda

Zrní (koncert)

KDY: pátek 27. října od 20 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Hudební klub Vrátnice

ZA KOLIK: v předprodeji 300 Kč, na místě 350 Kč

PROČ PŘIJÍT: Kapela Zrní jsou stopaři nových postupů. Pohybují se v meziprostoru alternativy a popkultury.

Nezaměnitelná je poetika v jejich textech, práce s elektronikou i skladatelsko-producentský přístup, v němž fúzují žánry a panuje absolutní volnost. Není mnoho kapel, které by tolik překvapovaly, jako právě Zrní.

Intimitu z desek dokáží na koncertech přetavit v obrovskou energii.

„Umí být divocí i jemní, zasnění i přímočaří. To vše dělá ze Zrní jednu z nejzajímavějších a nejvyzrálejších kapel české hudební scény,“ říkají pořadatelé koncertu z rožnovského Téčka.

Zrní spolu hrají v nezměněné sestavě od roku 2001. Za sebou mají sedm řadových alb, za která byli několikrát nominováni na kapelu roku v hudebních cenách Anděl. V roce 2012 si tuto sošku odnesli v kategorii objev roku.

Kapela Zrní.Zdroj: se svolením Téčka Rožnov

Farmářské trhy

KDY: sobota 28. října od 7 hodin

KDE: Vsetín, Dolní náměstí

PROČ PŘIJÍT: Vsetínské farmářské trhy nabízejí výrobky výhradně z domácích farem: s láskou pěstované a vyráběné potraviny, které by neměly na vašem stole chybět. Aktuální sortiment je zveřejněn vždy ve čtvrtek před akcí na FB profilu @dkvsetin. Farmářské trhy ve Vsetíně Zdroj: DENÍK/Michal Burda



Jamaron

KDY: pátek 27. října od 20 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, M-klub

ZA KOLIK: na místě 350 Kč, v předprodeji 280 Kč

PROČ PŘIJÍT: Jamaron je česká rocková hudební skupina v čele se zpěvačkou Marií Dostálovou, jejíž výrazný hlas obklopený hutným zvukem elektrických kytar a nekompromisních bicích je dominantou této mladé pětice.

Kapela si zakládá na srozumitelných a smysluplných českých textech, obohacených o životní zkušenosti, se kterými se řada posluchačů snadno ztotožní. Další devízou jsou silné chytlavé refrény a mladistvá energie, která se na posluchače valí z pódia při každém jejich koncertě.

Nejen z tohoto důvodu jsou řazeni mezi nejzajímavější mladé rockové kapely současnosti. To dokazuje i jejich nedávné vítězství v Hudebních cenách Žebřík v kategorii Objev.

Kapela Jamaron - 10 let tour.Zdroj: se svolením KZ Valmez

Elektrïck Mann – Holky jsou nahoře bez tour 2023

KDY: sobota 28. října od 20 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, M-klub

ZA KOLIK: na místě 400 Kč, v předprodeji 350 Kč

PROČ PŘIJÍT: Připravte se na explozi hip-hopu, punku a nekorektní zábavy, kterou vám předvedou legendární glosátoři nočního života a stálice valašskomeziříčské hudební scény. Pokud máte rádi energické refrény, explicitní texty a nepředvídatelné překvapení, tak tato událost je pro vás jako stvořená. Elektrïck Mann.Zdroj: archiv pořadatele

Fotoburza

KDY: neděle 29. října od 11 do 15 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, Divadelní kavárna

ZA KOLIK: 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Setkání fotografů, sběratelů a milovníků dobré fotografie a videa s možností prodeje, koupě a výměny vaší foto a video techniky a fotomateriálů. Můžete zde prodat vybavení, které vám přebývá a zároveň si doplnit výbavu o nové věci za dobrou cenu.

Hardwicke Circus (UK)

KDY: neděle 29. října od 19.30 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, Malá scéna za oponou, sál KZ Valmez

ZA KOLIK: na místě 210 Kč, v předprodeji 180 Kč

PROČ PŘIJÍT: Hardwicke Circus si ve Velké Británii rychle buduje reputaci vzrušující kapely. Díky tomu, že získal velkou internetovou sledovanost a oddané fanoušky po celém Spojeném království bezpočtem živých vystoupení, má vše, co je potřeba k tomu, aby dosáhl všeobecné popularity.

Jeho zvuk a projev přináší reminiscence spojené s E Street Bandem a temnou vášní dávných Doors, s prémií vysokého vkladu britské autenticity.

Hardwicke Circus, patriocisticky sídlící v pohraničním městě Carlisle (na pomezi Anglie a Skotska), odehrál po lockdownu přes 150 koncertů – podpořil Boba Dylana a Neila Younga v Hyde Parku, také Madness, Boomtown Rats Boba Geldofa i The Asbury Jukes. Vystupovali na festivalech Isle of Wight, Glastonbury, v Readingu & Leedsu. Nedávno dokončili čtyřměsíční rezidenční pobyt ve slavném pubu Hope & Anchor v Londýně a právě vydali své třetí EP. V roce 2020 navštívili USA a vystoupili na legendárním South by Southwest Festivalu v texasském Austinu.

Přirozeným lídrem bandu je zpěvák a hlavní skladatel Jonny Foster, který přitahuje pozornost hlasem, charismatem, připomínajícím Micka Jaggera z éry LP Brown Sugar. Ale z pódia i nahrávek je slyšet také ozvěna tvorby novodobých hrdinů, jakými jsou třeba Arcade Fire. „Naše koncerty jsou i velmi vizuální záležitostí. Jo, myslím, že lidé nás rádi vidí na pódiu,“ přiznává Foster.

Hardwicke Circus je první lokální kapela, která v jejich rodném Carlisle vyprodala na svůj koncert legendární sál The Brickyard čtyři měsíce předem. Proto přidala druhý večer a odehrála tak dva naprosto vyprodané koncerty za sebou. S každou novou show skupiny se na palubu dostává více a více fanoušků, protože toto je skupina, kde je co sledovat i poslouchat.

Hardwicke Circus (UK)Zdroj: se svolením KZ Valmez

Zámecké moštování

KDY: neděle 29. října od 13 do 16 hodin

KDE: Zámek Lešná u Valašského Meziříčí

ZA KOLIK: plné 60 Kč, snížené 50 Kč (senioři, studenti) a 40 Kč (děti 6–15 let), do 6 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: K podzimu neodmyslitelně patří sklizeň ovoce a její následné zpracování. Jak se to dříve dělalo a stále dělá u nás na Valašsku, se dozvědí návštěvníci akce s názvem Zámecké moštování, která se koná v neděli 29. října od 13 do 16 hodin na zámku Lešná u Valašského Meziříčí. Muzeum regionu Valašsko připravuje bohatý program plný ukázek, ochutnávek a nejrůznějších aktivit, v němž si to své najdou zástupci všech generací.

Plakát k akci Zámecké moštování pořádané Muzeem regionu Valašsko na zámku Lešná u Valašského Meziříčí.Zdroj: archiv pořadatele

PROGRAM

moštování a zábavné aktivity s bio moštárnou Centrum Veronica Hostětín

opékání jablek a brambor

přednáška docenta Radoslava Vlka z Mendelovy univerzity Brno o krajových odrůdách ovoce – 14.00 hodin

vystoupení Valašského souboru písní a tanců Beskyd

střelba z luku

domácí štrůdly Magdy Jedličkové

povidla a pálenky z Veseleho gruntu Janová

Hodový jarmark

KDY: sobota 28. října od 10 hodin

KDE: Nový Hrozenkov, Lidový dům

PROČ PŘIJÍT: Městys Nový Hrozenkov zve na Hodový jarmark. V sále místního Lidového domu budou k vidění ukázky tradičních řemesel: výroba vánočních ozdob, malování perníčků, ukázky košíkářské práce, práce se dřevem a dřevěné stavebnice pro děti, lisování moštu či pletení mašlovaček se souborem Ostrévka a jiné.Na pódiu u Lidového domu se během dne v doprovodném programu představí Novohrozenkovská dechová hudba, harmonikář Jiří Orság, folklorní soubor Javorina z Lysé pod Makytou, cimbálové muziky Rozinka, Malá kotula a dětský soubor Vranečka.Atraktivním zpestřením bude soutěž v řezání ruční pilou, tzv. hrbaňú: utkají se vždy dvoučlenné ženské, mužské i smíšené týmy.Po celou dobu jarmarku bude u Lidového domu probíhat také chovatelská výstava a řemeslný jarmark, bude také možnost vyzkoušet si střelbu ze vzduchovky nebo se občerstvit zvěřinovým gulášem od místních myslivců či zahřát svařákem. Tradiční hodový jarmark v Novém Hrozenkově;Zdroj: DENÍK/Michal Burda

KROMĚŘÍŽSKO

Den whisky

KDY: sobota 28. října od 14 hodin

KDE: Klub café bar v Hulíně

ZA KOLIK: 300 korun

PROČ PŘIJÍT: Už potřetí se v sobotu 28. října do Hulína sjedou whiskomilci nejen z blízkého okolí. Unikátní akce nazvaná Den whisky nabídne přes tři stovky lahví tohoto destilátu a šestici přednášek s degustací pod vedením odborníků. Součástí bude i křest nové edice hulínské whisky.

V Hulíně chystají třetí Den whisky. Nabídne přes 300 lahví i přednášky odborníků

Zdroj: Dominik Pohludka

Halloweenská noc v kině Nadsklepí

KDY: sobota 28. října od 17 hodin

KDE: kino Nadsklepí

ZA KOLIK: 300 korun, pro studenty 200 korun

PROČ PŘIJÍT: Maratonem hororových filmů, kvízem a soutěží o nejlepší hororovou masku oslaví v kroměřížském kině Nadsklepí letošní Halloween. Akce nazvaná příznačně Halloweenská noc se uskuteční v sobotu 28. října a bude podle organizátorů oslavou hororu ve všech jeho podobách. Noc odstartuje hororovým kvízem v 17 hodin. Od 18 hodin pak začne maraton hororových filmů v hlavním sále. Celá akce skončí až o půl osmé ráno dalšího dne bonusovou projekcí hororu naslepo. Halloweenská noc v kině Nadsklepí.Zdroj: se svolením Kino Nadsklepí

Šperkařský festival a rukodělné trhy

KDY: sobota a neděle 28. a 29. října od 9 do 17 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 90 korun

PROČ PŘIJÍT: Návštěvníci se mohou těšit na unikátní prodejní výstavu šperků, kovové a skleněné bižuterie, zirkonia, drahých kamenů a minerálů Milovníci kreativní tvorby mají jedinečnou příležitost vidět práci přadleny na kolovrátku, tkadleny, drátenice, plstění ovčí vlny mokrou a suchou cestou, skláře při vyfukování drobných ozdob. Na děti i dospělé pak čekají tvořivé dílničky jako výroba šperků a mandal, kreslení, ukázky ubrouskových technik, malování na obličej atd.

Šperkařský festival a rukodělné trhy na výstavišti v Kroměříži. 12. března 2022.Zdroj: Deník/Dominik Pohludka

Halloweenská dětská diskotéka

KDY: neděle 29. října od 15 hodin

KDE: Klub Starý pivovar

ZA KOLIK: 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Dušičkové nedělní odpoledne na konci října láká rodiče a děti na halloweenskou párty. Ta nabídne v prostorách Klubu Starý pivovar kromě hudby také soutěže, tvořivou dílnu, malování na obličej a fotokoutek.



Han Jiang Xue. Touha žít. (Ne)obyčejný příběh Františka Färbera z Kroměříže

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Malá galerie

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Cílem výstavy je sledovat, jak se velké události 20. století otiskly do života běžného člověka a změnily jej. Výstava tak návštěvníkům otevírá možnost nenahlížet na druhou světovou válku, holokaust či znárodnění skrze frontové linie, velké bitvy, počty mrtvých nebo množství živnostníků, kteří přišli o své podnikání, ale podívat se na tyto velké události prostřednictvím života jednoho člověka. Výstava tento záměr představí kresbami čínského studenta dlouhodobě žijícího v Česku Hana Jiang Xue, které se staly podkladem komiksového příběhu. Pro něj si autoři zvolili skutečného žijícího Kroměřížana – pana Františka Färbera, který se stal prototypem obyčejného občana. Součástí výstavy jsou také sbírkové předměty, jež dokreslují dobu 20. století.

Výstava Han Jiang Xue. Touha žít. (Ne)obyčejný příběh Františka Färbera z Kroměříže v Muzeu Kroměřížska.Zdroj: Muzeum Kroměřížska

Hesham Malik – Nejisté vibrace

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Galerie v podloubí

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Výstava oslavující výročí 150 let od narození Maxe Švabinského. Vzpomínku na něj otevře Hesham Malik, mezinárodně uznávaný umělec specializující se na současné umění a design, jeho portrétem ve svém vlastním stylu. Dílo zazáří mezi dalšími obrazy, které jsou inspirovány Švabinského tvorbou.

Hesham Malik vystaví rovněž díla, která začal malovat během covidu-19 právě v Muzeu Kroměřížska. Významná část výstavy představí projekt Já jsem z Kroměříže, do něhož se zapojili mimo jiné studenti Arcibiskupského gymnázia. Mezinárodně uznávaný umělec Hesham Malik vystaví svá díla v Muzeu Kroměřížska.Zdroj: Muzeum Kroměřížska

ZLÍNSKO

Otrokovické svahy – 7. ročník závodu v přespolním běhu

KDY: 28. října od 8 hodin

KDE: atletickým stadionem TJ Jiskra Otrokovice

ZA KOLIK: startovné 250 korun

PROČ PŘIJÍT: Na 7. ročníku závodu v přespolním běhu se bude soutěžit v několika věkových kategoriích a také na různých délkách tratí. Na své si přijdou děti, pro které pořadatelé chystají speciální dětské tratě a zároveň spoustu odměn, ale také dospělí, pro které budou přichystány tradiční tratě na 5 a 10 km. Otevřena bude rovněž kategorie OPEN pro Nordicwalking, která se osvědčila v předchozím roce. Centrum dění závodu bude v prostoru před atletickým stadionem TJ Jiskra Otrokovice. Závodníci na běžeckých tratích na 5 a 10 km a také na 6,5 km dlouhé trati pro Nordicwalking zakusí opravdový a nefalšovaný terén Otrokovicích svahů – svahů kopce Trestný.

Otrokovické svahy 2022Zdroj: se svolením Tomáš Müllera

Halloween Burlesque cabaret show

KDY: 27. října od 19 hodin

KDE: Kavárna Továrna Zlín

ZA KOLIK: 550 korun

PROČ PŘIJÍT: Nezapomenutelná noc plnou temnoty a zábavy. Továrna se promění v bránu do podsvětí na Halloweenské Cabaretní Show. Návštěvníky čekají tematické vystoupení, které spojují tanec, zpěv, akrobacii, burlesku a stand-up komedii do jednoho strhujícího zážitku. Talentovaní umělci představí pohlcující choreografie, písně plné vášně i smíchu, odvážné akrobatické kousky či pikantní burlesku, která vás rozhodně dostane do nálady. Zdroj: Jan Karásek

Koncert kapely Katapult

KDY: 27. října od 20 hodin

KDE: Masters of Rock Café Zlín

ZA KOLIK: 599 korun

PROČ PŘIJÍT: Legendární KATAPULT se vrací v nové sestavě ve velkém výročním koncertu! Olda Říha, mozek, srdce a duše slavných KATAPULT slaví 60 let na scéně (1963 – 2023), a to už je obrovský důvod k oslavě! Říha se s tím nějak nepáře…postavil zbrusu kapelu, vydal novou desku „Nostalgia“a naplánoval stejnojmenné velké výroční turné! Chlapský rock´n´roll se vrací a není to žádné uplakané vzpomínání na mládí!

Říha v tomto roce oslaví 60 let na scéně a 18. května 75. narozeniny. V historii KATAPULTU musel překonat mnohá těžká období. Z nejsilnější a nejznámější sestavy totiž zůstal sám. V roce 2007 nečekaně zemřel ve věku 61 let bubeník Katapultu Anatoli "Tolja" Kohout. Katapultem za dobu jeho existence prošlo několik bubeníků, stálé jádro vždy s Říhou tvořil baskytarista Jiří "Dědek" Šindelář, který zemřel v lednu 2009 dva dny po svých 60. narozeninách. V té době v Katapultu bubnovala legenda českého bigbeatu Karel "Káša" Jahn, který o měsíc později zemřel v nedožitých 60 letech, paradoxně v den, kdy Říha zahájil sérii vzpomínkových koncertů na "Dědka". Předčasně už dříve zemřeli i další bubeníci Katapultu, Jaroslav Kadlec a Milan Balcar.

KatapultZdroj: Miroslav Pastrňák

Modelářský svět ve Zlíně

KDY: 28. - 29.10. 9-16 hodin

KDE: 14|15 BAŤOVĚ INSTITUT, Zlín

ZA KOLIK: 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Návštěvníkům akce pořadatelé představí modely lodí, letadel, tanků, hradů, zámků a mnoho dalších ukázek soukromých sběratelů z celé České republiky. Stovky modelů budou ve Zlíně představeny úplně poprvé. Malí i velcí se mohou těšit na papírové, plastikové, dřevěné a kovové stavby. Nebudou chybět také plastikové stavebnice. Díky odborným workshopům a inspirativním přednáškám návštěvníci získají nové dovednosti a znalosti v oblasti modelářství. V modelářských dílnách bude možné si vyzkoušet vlastní tvorbu a na hřišti pro RC modely se návštěvníci mohou kochat modely na dálkové ovládání. Modelářské dílny chystají papírové vystřihovánky, plastikové modely, plastikové stavebnice COBI, kovové stavebnice Merkur a RC hřiště s ukázkou silniční a těžké techniky (kamiony, nakladače, bagry a další v rukou zkušených modelářů). Na místě budou také prodejní stánky.

Modelářský svět je zároveň soutěžní přehlídka. Pro zájemce jsou připravené kategorie pro papírové modely, plastikové modely a také ostatní modely ze dřeva, kovu a dalších materiálů.

Halloween v Zoo Zlín

KDY: 27. - 29. října 9 – 20 hodin

KDE: Zoo Zlín

ZA KOLIK: 190 korun, rodinné vstupné 600 korun

PROČ PŘIJÍT: Strašidelná procházka areálem zoo, na které návštěvníci potkají čarodějnice, duchy, kostlivce, pavouky a také originální dýňová aranžmá.

Kromě dětské halloweenské komentované prohlídky, bude v sobotu připraveno také dlabání dýňových lampiček, nebo strašidelná stezka odvahy. Navíc v sobotu 28. října bude otevírací dobu prodloužena do 20 hodin.

Areál zoo od hlavního vstupu po restauraci Limpopo zpestří "duchařská" výzdoba. Halloweenské dýně udělají radost i zvířatům. Vyhrají si s nimi surikaty, hyeny, sloni, lvi, tygři, medvědi nebo papoušci.

Halloween v Zoo Zlín 2023 - programový plakátZdroj: se svolením Zoo Zlín

Skautuj!

KDY: 19. října – 21. ledna

KDE: Klub Kultury Napajedla

ZA KOLIK: 100 korun, rodinné vstupné 220 korun

PROČ PŘIJÍT: Zážitková a interaktivní výstava pro milovníky přírody a dobrodružství.

Vstupte do tábora ponořeného do temné noci. Buďte ostražití, dejte pozor, na co saháte a dobře važte každý svůj krok. V žádném lese nikdy nejste sami a pocit, že vás někdo sleduje, je oprávněný. Jestli postavy, ke kterým směřujete, jsou siluety totemů, noční hlídka, anebo vy sami, zjistíte až za svítání.

Počátky napajedelského skautingu jsou zahaleny tajemstvím, ale můžeme je klást nejpozději do roku 1923. O velký rozvoj oddílu i skautské činnosti se v letech 1933 – 1939 zasadil Jaroslav Jerry Hodný, jehož jméno nese napajedelské středisko dodnes. Skaut se třikrát potýkal se zákazem činnosti v letech 1940-1945, 1950-1968 a 1970-1989. Od 90. let však získává stále větší oblibu pro své hodnoty – samostatnost, férovost a kamarádství.

Prime orchestra - Rock Sympho show 2023

KDY: 28. října od 19 hodin

KDE: Kongresové centrum Zlín

ZA KOLIK: 990-1190 korun

PROČ PŘIJÍT: Legendární rockové hity 20. a 21. století v originální reinterpretaci inovativního crossoverového orchestru – Prime Orchestra. Rock Sympho show je skutečným zážitkem a vyvolala bouři nadšení po celé Evropě. Dvě hodiny čistého hudebního adrenalinu 35 hudebníků a zpěváků na pódiu! Je to nová zářivá show, noví zpěváci, nové hudební experimenty a samozřejmě oblíbené skladby. Světelná show a speciální efekty přivádějí diváky do varu, když se hrají oblíbené skladby The Prodigy, Nirvana, The Beatles, Deep purple, Led Zeppelin, Kiss, Queen, AC/DC, Metallica, Coldplay, Evanescence a další.

Kongresové centrum Zlín.Zdroj: Deník/Jan Karásek

SLOVÁCKO

Prohlídky podzemí zámku v Uherském Ostrohu

KDY: Ve čtvrtek 26. října, v sobotu 28. října a v neděli 29. října od 10:00 do 17:00 (prohlídky začínají vždy v celou hodinu).

KDE: V podzemí ostrožského zámku

ZA KOLIK: Neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Od čtvrtka 26. října do neděle 29. října se v zámku v Uherském Ostrohu budou moct zájemci vypravit na fantasy prohlídkovou trasu podzemím zámku. V pátek 27. října se budou v podzemí ostrožského zámku mimořádně konat večerní prohlídky, které budou začínat v 18:00, 19:00, 20:00 a 21:00. Současně bude v pátek 27. října od 18:00 v prostorách ostrožského zámku probíhat také Zámecké bloudění, kdy zámkem povedou dvě strašidelné prohlídkové trasy - dětská pro mladší děti starší 6 let a hororová pro dospělé a děti od 12 let.

Slovácké hody ve Zlámanci

KDY: sobota 28. října od 13 hodin

KDE: Ve Zlámanci

ZA KOLIK: Neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Sraz krojovaných dětí ve 12.30 hodin před obecním úřadem. Od 13 hodin mše svatá u kapličky Panny Marie Svatohostýnské. Ve 14 hodin společný průvod k obecnímu úřadu pro starostu. V 15 hodin tanečky krojovaných dětí, tombola a odpolední zábava. Ve 20 hodin večerní taneční zábava s dechovkou Nedakoňanka.

Hody ve Zlámanci Zdroj: Deník / Pavel Bohun

Komentovaná prohlídka Galerie Joži Uprky zdarma

KDY: sobota 28. října od 14 hodin

KDE: Galerie Joži Uprky, Masarykovo náměstí 21, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Expozicí, kde je vystaveno 160 Uprkových děl, provede během 70 minut její spoluzakladatel a kurátor Petr Vašát. Tři vylosovaní účastníci obdrží dárek.

Výstava Kdo nemá kožucha, zima mu bude

KDY: Do 4. února 2024

KDE: Slovácké muzeum Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Působivou expozici věnovanou zimnímu kroji na Slovácku se zaměřením na kožichy, kožíšky, lajbly, haleny, kacabaje, či kabaně, ale také specifikům jejich oblékání při všedních, svátečních a obřadních příležitostech od podzimu do jara, lze zhlédnout ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti.

Výstava etnografky Marty Kondrové je založena na bohatém sbírkovém fondu Slováckého muzea, který obsahuje 74 kusů kožichů, kožíšků, a mentýků, což jej řadí k nejrozsáhlejším v rámci celé České republiky. Návštěvník však uvidí více než 320 kusů textilií od kožichů, kožíšků, kabátků přes mužské i ženské krojové součásti, čepice, beranice, zimní obutí až po vlňáky, přehozy a šátky. Prezentace je doplněna i o historické fotografie a reprodukce z cyklu Joži Uprky Kožuchy.Výstava ukazuje také, jak končily starší obnošené součásti, které se dotrhávaly při práci, zatímco ze starších halen se šily zimní papuče.

Zdroj: Pavel Bohun