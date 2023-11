Chovatelské trhy

KDY: neděle 19. listopadu od 6 do 10 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 60 korun

PROČ PŘIJÍT: Na tradiční chovatelské burze, která se koná pravidelně každou třetí neděli v měsíci budou k vidění i koupi papoušci, drůbež, holubi, králíci a jiná drobná zvířata. Chybět nebudou ani prodejci s širokou nabídkou krmiv, vitamínů a dalších potřeb pro chovatele. Samozřejmostí je i tradiční široká nabídka občerstvení a řemeslných výrobků.

Zdroj: Dominik Pohludka

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin KDE: Muzeum Kroměřížska, Galerie v podloubí ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun PROČ PŘIJÍT: Poslední možnost prohlédnout si výstavu oslavující výročí 150 let od narození Maxe Švabinského mají od nadcházejícím víkendu lidé v Muzeu Kroměřížska. Vzpomínku Maxe Švabinského otevírá Hesham Malik, mezinárodně uznávaný umělec specializující se na současné umění a design, jeho portrétem ve svém vlastním stylu. Dílo zazáří mezi dalšími obrazy, které jsou inspirovány Švabinského tvorbou. Hesham Malik vystavuje rovněž díla, která začal malovat během covidu-19 právě v Muzeu Kroměřížska. Významná část výstavy představuje projekt Já jsem z Kroměříže, do něhož se zapojili mimo jiné studenti Arcibiskupského gymnázia.

Hebké kouzlo Vánoc. Poetická tvorba Ivany Langrové

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Malá galerie

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: V posledních letech se vlna stala zajímavým a originálním výtvarným materiálem. Velice osobitá a působivá díla plstěním vlny vytváří Ivana Langrová. Tato výtvarnice, jejímž domovem se před více než patnácti lety stalo Valašsko, se ke zpracování ovčí vlny dostala v Americe, kam se svým manželem v polovině 80. let 20. století emigrovala. Procestovala celý kontinent a seznámila se s původními obyvateli a jejich způsoby, jak získávat vlněné plátno, barvit ho přírodními barvivy, příst a tkát na speciálních stavech. V autorčině tvorbě nalezneme sakrální motivy, ale také scény ze života našich předků, ztvárnění krajiny i díla abstraktní. Vedle figurální tvorby jsou její novou výrazovou formou nevšední vlněné obrazy a koláže.

Výstava Hebké kouzlo Vánoc. Poetická tvorba Ivany Langrové.Zdroj: Muzeum Kroměřížska

KDY: 17. listopadu 17:11 – 22 hodin KDE: Památník T. Bati, Zlín ZA KOLIK: Zdarma PROČ PŘIJÍT: Památník T. Bati Již počtvrté se budova symbolicky rozsvítí do národních barev, a to přesně v 17.11 za současného přehrání písně Modlitba pro Martu. Památník bude v barvě trikolóry zářit do 22.00.

Dokument Sametový Zlín

KDY: 17. listopadu od 18 hodin

KDE: Kolektivní dům, Zlín

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Dokument o sametové revoluci ve Zlíně vyprávěný skrze její účastníky a prokládaný unikátními historickými záběry, které se podařilo dohledat. Film měl premiéru v roce 2022 a jeho režisérem je Petr Babinec. O hudbu se postarala skupina Zrní.

Kolektivní dům. Zdroj: DENÍK/Marie Šidlová

KDY: do 30. listopadu, úterý-pátek, neděle 15-18 hodin KDE: Kolektivní dům, Zlín ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné PROČ PŘIJÍT: Připomeňte si události 17. listopadu 1989 a to rovnou fotografiemi přímo ze Zlína.

Hokejové derby Zlín – Vsetín

KDY: 17. listopadu od 17:30

KDE: Trinity Bank Aréna Luďka Čajky, Zlín

ZA KOLIK: 170 – 530 korun

PROČ PŘIJÍT: Hokejové derby dvou odvěkých rivalů. V rámci utkání se uctí památka zesnulého brankáře Romana Čechmánka. Hokejisté VHK ROBE Vsetín absolvují rozbruslení symbolicky v dresech s jednotným číslem 23, které bylo neodmyslitelně spojeno právě s Romanem Čechmánkem.

Ilustrační fotoZdroj: pro Deník/Jan Zahnaš

Vzpomínka na 17. listopad v Uherském Hradišti

KDY: V pátek 17. listopadu od 17.17 hodin, od 18 hodin a od 19.10 hodin

KDE: Mariánské náměstí, Masarykovo náměstí, klub Mír v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: Na obě náměstí zdarma

PROČ PŘIJÍT: 16:45 hod. Palackého náměstí - Tichá vzpomínka, u Pomníku obětí komunismu.

17:17 hod U Rozárky, Mariánské náměstí - zpívání k 17. listopadu, VIVA LA MUSICA, smíšený pěvecký sbor Gymnázia Uherské Hradiště. Lze se také těšit na program na Masarykově náměstí, který od 18:00 přinese hudbu, řečníky a diskuse nad aktuálními tématy demokracie, svobody a boje za ni. Program se plynule přesune do klubu Mír, kde od 19:10 vystoupí studentské kapely, rapeři a DJs. Studenti lokálních středních škol se spojí se staršími účinkujícími a společně přinesou mix žánrů, stylů a povah.

Osobitý svět Tomáše Měšťánka zaplní Galerii Slováckého muzea

KDY: Do 11. února 2024

KDE: Galerie Slováckého muzea Uherské Hradiště

ZA KOLIK: Neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Vybočující ze všech mantinelů, pro většinu lidí malíř jen málo známý – Tomáš Měšťánek (1951–2021) byl jakýmsi dobrovolným outsiderem českého uměleckého prostředí. Nevystavoval příliš často, o slávu a lesk výstavních síní nestál. Nezajímaly ho příliš názory galeristů ani kritiků, jen lidí, pro které maloval. Veřejnosti tak zůstala jeho tvorba povětšinou skryta. Ač se Galerie Slováckého muzea stala několikrát příbytkem jeho tvorby, výstava Měšťánek je první souhrnnou retrospektivou – návštěvníci spatří více než stovku děl, z nichž převážnou většinu tvoří olejomalby, které jsou doplněny kombinovanými technikami, akvarely a pastely. Až do 11. února 2024 mohou příchozí okusit svět, který některým jedincům zůstane navždy skryt – svět tuláků, bezdomovců a žebráků na nárožích.

KDY: Do 4. února 2024 KDE: Slovácké muzeum Uherské Hradiště ZA KOLIK: 100 Kč PROČ PŘIJÍT: Působivou expozici věnovanou zimnímu kroji na Slovácku se zaměřením na kožichy, kožíšky, lajbly, haleny, kacabaje, či kabaně, ale také specifikům jejich oblékání při všedních, svátečních a obřadních příležitostech od podzimu do jara, lze zhlédnout ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti. Výstava etnografky Marty Kondrové je založena na bohatém sbírkovém fondu Slováckého muzea, který obsahuje 74 kusů kožichů, kožíšků, a mentýků, což jej řadí k nejrozsáhlejším v rámci celé České republiky. Návštěvník však uvidí více než 320 kusů textilií od kožichů, kožíšků, kabátků přes mužské i ženské krojové součásti, čepice, beranice, zimní obutí až po vlňáky, přehozy a šátky. Prezentace je doplněna i o historické fotografie a reprodukce z cyklu Joži Uprky Kožuchy.Výstava ukazuje také, jak končily starší obnošené součásti, které se dotrhávaly při práci, zatímco ze starších halen se šily zimní papuče.

80. výročí folklorního souboru Vsacan

KDY: sobota 18. listopadu od 19 hodin

KDE: Vsetín, Dům kultury

ZA KOLIK: 290 Kč

PROČ PŘIJÍT: Významné jubileum si v letošním roce připomíná jeden z nejstarších amatérských souborů v České republice – Folklorní spolek Vsacan ze Vsetína. Na oslavu úctyhodného osmdesátého výročí členové souboru připravili slavnostní komponovaný program s názvem Ideme, ideme…

Galaproram, v němž se představí na osm desítek tanečníku, zpěvaků a muzikantů ze všech složek souboru, bude v sobotu 18. listopadu od 19 hodin hosti velký sál Domu kultury ve Vsetíně. Chybět nebudou ani hosté, Vsacan k oslavě přizval dětskou skupinu z Nového Hrozenkova nebo pěvecké seskupení Spolek vdolek.

„Osmdesáté výročí založení Vsacanu bude příležitostí pro setkání velké vsacanské rodiny s jejími přáteli a příznivci. Na své si přijdou také všichni milovníci Valašska a valašského folkloru,“ zve předseda jubilujícího souboru Pavel Tomeček.

Vsetínský folklorní spolek Vsacan oslaví 80. výročí galavečerem s názvem Ideme, ideme…Zdroj: se svolením pořadatele

Liptálské vlnění

KDY: pátek a sobota 17. a 18. listopadu, od 11 do 17 hodin

KDE: Liptál, Kulturní zařízení

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Přijďte se přesvědčit, že vlna není jen vzpomínka na kousavý svetr z vašeho dětství, ale i úžasná textilní surovina, která může posloužit k výrobě spousty užitečných věcí a udělat radost. Dva dny o vlně, s vlnou a ve vlně – to bude první Liptálské Vlnění.

„Těšit se můžete na spoustu zajímavých ukázek, dílničky pro děti i dospělé,“ slibují pořadatelé. Nebude chybět ani malý vlněný jarmark a něco na zub. „A pokud máte doma kolovrátek, košík s pletením, háčkováním a podobně, směle ho vezměte s sebou a přidejte se k nám,“ zvou organizátoři.

Liptálské vlnění - plakát.Zdroj: se svolením pořadatele

Honza málem králem (divadlo)

KDY: neděle 19. listopadu od 16.30 hodin

KDE: Vsetín, Lidový dům

ZA KOLIK: 240 Kč, doprovod dítěte starší 15 let za 1 Kč

PROČ PŘIJÍT: Představení z cyklu Divadlo dětem. Muzikálová pohádka na motivy filmové předlohy režiséra Bořivoje Zemana a scénáře Oldřicha Kautského. Hostuje Divadelní společnost Agáta.

Dětské představení Honza málem králem.Zdroj: se svolením pořadatele

Noc divadel 2023

KDY: sobota 18. listopadu od 16.30 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, M-klub

ZA KOLIK: viz program

PROČ PŘIJÍT: Divadelní představení pro dětské i dospělé diváky, improvizace, workshopy i prohlídku divadelního zákulisí nabídne letošní Noc divadel ve Valašském Meziříčí.

Program:

15.00 – 16.00 Honza málem králem (velký sál / vstupné 140 Kč)

16.15 – 17.15 Pohádkové hašteření - Divadlo Bublanina Vsetín (M-klub / vstup volný a do klobouku) Sedm krátkých pohádek s písničkami a vzájemným hašteřením. Délka 40 - 45 minut.

17.00 – 19.00 Tradiční Workshop tety Kačky a strejdy Ondry

17.00 – 20.00 Divadelní dílna (workshop). Sraz v 17:00 před M-klubem. Zájemci během několika hodin nahlédnou pod pokličku divadelní improvizace. Pod dohledem zkušených lektorů se naučí základy hraní a společně s dlouholetými improvizátory následně předvedou krátké představení. Zájemci se mohou hlásit na: pavca.nem@seznam.cz.

17.30 – 18.00 Prohlídka divadelního zákulisí s Filipem Bolckem (začátek v šatně M-klubu)

18.00 – 19.00 Divadlo Sokol – O Bacilínkovi (velký sál / vstup volný a do klobouku). Výprava do divadelní historie. Sto let stará hra napsána Dr. Karlem Drimlem pro svého synka o nebezpečí tuberkulózy. Bratři Sokoli hru oprášili a ač byla psaná pro děti, uznali jsme, že tato hra zabaví spíše dospělé, avšak bude loutková, a tak i mladší diváci si přijdou na své.

Divadelní přehlídka Noc divadel 2023 ve Valašském MeziříčíZdroj: se svolením pořadatele

Toto představení bude ještě zajímavé jednou věcí. Soubor pro tuto hru byl sestaven z různých členů sokolských uskupení. Jak herců z Divadla nad Bečvou, klubu deskových her Falcon, či sportovních oddílů a tábornické letky. Venkovní divadlo s částí loutek zapůjčilo Loutkové divadlo Pimprlata.

19.10 – 20.00 Divadlo Schod – Ochutnávka Kompotu (M-klub / vstup volný a do klobouku)

19.30 – 20.00 Prohlídka divadelního zákulisí s Filipem Bolckem (začátek v šatně M-klubu)

20.20 – 20.40 Improvizační divadlo Valouny (M-klub / vstup volný a do klobouku)

21.00 – 22.00 Zlá Inger – Divadlo Drgan (M-klub / vstup volný a do klobouku). Hra na motivy pohádky H. CH. Andersena O dívce, která šlápla na chleba, ve kterém titulní roli ztvárnila Věra Dufková. Jediná postava dramatické divadelní hry na jevišti bilancuje svůj život, který ji přivedl až na samotné životní dno. Režie: Tadeusz Misiaszek.

22.30 – 23.30 Audience (M-klub / vstup volný a do klobouku). Jednoaktové tragikomické absurdní drama Václava Havla, ve které se poprvé objeví fiktivní hrdina Havlovy tvorby Ferdinand Vaněk, v Audienci jako postava Bedřicha.