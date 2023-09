Víkendové Tipy Deníku jsou tady! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Food Truck Sraz | Foto: Deník/Iva Nedavašková

ZLÍNSKO

II. Zlínský filmový víkend

KDY: 15. - 17. září

KDE: Filmové ateliéry na Kudlově

ZA KOLIK: vstupné na jednotlivé filmové projekce a exkurze je 100 Kč, děti do 12 let mají vstup zdarma.

PROČ PŘIJÍT: Zažít atmosféru zlínských Filmových ateliérů budou moci návštěvníci během 2. ročníku Zlínského filmového víkendu, který je letos zaměřen na rodiny s dětmi. Připraveno bude ohlédnutí za snímky letošního Zlín Film Festivalu, besedu s polárníkem Miroslavem Jakešem nebo letní kino s táborákem. Pestrý program pro zaujme děti i dospělé, jeho součástí bude třeba i celodenní promítání krátkých animovaných filmů pro nejmenší, exkurze po areálu nebo filmové workshopy.

Filmové ateliéry Zlín.Zdroj: Zlín Film Festival

Podzimní Dobrojarmark

KDY: 16. září od 9 hodin

KDE: Tržiště Pod Kaštany, Zlín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Prodej výrobků od lokálních pěstitelů a výrobců



Dobrojarmark je setkáním drobných výrobců, farmářů a pěstitelů. Zdroj: Deník/Jan Karásek

IV. Folklorní parket

KDY: 16. září od 14 hodin

KDE: Park Komenského, Zlín

ZA KOLIK: Zdrama

PROČ PŘIJÍT: Festival cimbálových muzik.

Mezinárodní noc netopýrů

KDY: 16. září od 18 hodin

KDE: Zoo Zlín

ZA KOLIK: 100 Kč (nezahrnuje vstupné do zoo)

PROČ PŘIJÍT: Na předem přihlášené účastníky čeká přednáška zoologa Evžena Tošenovského s ukázkou živých handicapovaných netopýrů ze záchranné stanice, promítání filmu, vycházka s ultrazvukovými detektory a další aktivity pro děti.

Mezinárodní noc pro netopýry. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Food truck Festival

KDY: 16. - 17. září od 11 hodin

KDE: Náměstí Míru, Zlín

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Festival výborného jídla, atraktivní koncerty i program pro nejmenší. Na 20 food trucků zaplní náměstí Míru s pestrou nabídkou lahůdek z domácí i zahraniční kuchyně nejrůznějších chutí a vůní.

V sobotu vystoupí zlínsko–znojemská pětičlenná kapela The Only Way, která umí zahrát vše od popu, rocku, funky až po metal. Hlavní hvězdou večera bude jeden z předních rapperů a nejúspěšnějších djů hip-hopové scény Rest & DJ Wich, jejichž společná deska Tlak byla nominována na Ceny Anděl 2022 v kategorii rap.Nedělní odpoledne zpříjemní americko-česká kapela L.A. Sundy, v jejímž repertoáru nechybí největší světové hity funky, popu, soulu a rocku.

Food Truck SrazZdroj: Deník/Iva Nedavašková

Písní a tancem

KDY: 14. - 17. září

KDE: Luhačovice

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: 31. ročník mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů, představí se uskupení z Ratiboře, Třebíče, Českého Krumlova, Krnova i Chorvatska.

KROMĚŘÍŽSKO

Chovatelské trhy

KDY: neděle 17. září od 6 do 10 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 60 korun

PROČ PŘIJÍT: Na tradiční chovatelské burze, která se koná pravidelně každou třetí neděli v měsíci budou k vidění i koupi papoušci, drůbež, holubi, králíci a jiná drobná zvířata. Chybět nebudou ani prodejci s širokou nabídkou krmiv, vitamínů a dalších potřeb pro chovatele. Samozřejmostí je i tradiční široká nabídka občerstvení a řemeslných výrobků.

Březnové chovatelské trhy na Výstavišti v Kroměříži přilákaly tisíce lidí. 19. března 2023Zdroj: Deník/Dominik Pohludka

Burčák u mlýna Velké Těšany

KDY: pátek 15. září od 17 do 22 hodin

KDE: Mlýn Velké Těšany

ZA KOLIK: základní vstupné 150 korun, děti do 15 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Další ročník ochutnávky burčáku a posezení u cimbálu u větrného mlýna ve Velkých Těšanech nabídne tradičně pohodový podvečer s burčákem z Blatnice pod Svatým Antonínkem a cimbálovou muzikou Kalíšek. Komentovaná prohlídka větrného mlýna je zahrnuta v ceně vstupného.

Max Švabinský a Antonín Marek Machourek. Učitel a žák

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Malá galerie

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Dvě osobnosti, které svým dílem zanechaly trvalou stopu nejen v českém výtvarném umění. Z tvorby kroměřížského rodáka, malíře a grafika Maxe Švabinského (1873–1962) budou tentokrát představeny malby, kresby a grafické listy pocházející z velké části ze soukromé sbírky. V Kroměříži dosud nikdy nebyly vystaveny a návštěvník tak má jedinečnou příležitost vidět mimo jiné obraz Babička v šálu (1903), který do roku 2017 vlastnil sběratel ve Švédsku. Švabinského žák z pražské Akademie, malíř, grafik a tvůrce mozaik Antonín Marek Machourek (1913–1991) prožil většinu svého tvůrčího života převážně ve Francii a ve Španělsku. Výstava ukáže výběr z umělcova rozsáhlého díla, které je uloženo ve sbírkách Muzea Kroměřížska.

Památník Maxe Švabinského v Muzeu Kroměřížska.Zdroj: Muzeum Kroměřížka/ Deník / Jakub Omelka

Hesham Malik – Nejisté vibrace

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Galerie v podloubí

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun



PROČ PŘIJÍT: Výstava oslavující výročí 150 let od narození Maxe Švabinského. Vzpomínku na něj otevře Hesham Malik, mezinárodně uznávaný umělec specializující se na současné umění a design, jeho portrétem ve svém vlastním stylu. Dílo zazáří mezi dalšími obrazy, které jsou inspirovány Švabinského tvorbou.

Hesham Malik vystaví rovněž díla, která začal malovat během covidu-19 právě v Muzeu Kroměřížska. Významná část výstavy představí projekt Já jsem z Kroměříže, do něhož se zapojili mimo jiné studenti Arcibiskupského gymnázia.



Mezinárodně uznávaný umělec Hesham Malik vystaví svá díla v Muzeu Kroměřížska.Zdroj: Muzeum Kroměřížska

SLOVÁCKO

Den Charity

KDY: pátek 15. září od 11 do 16 hodin

KDE: Uherské Hradiště Masarykovo náměstí

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Den Charity Uherské Hradiště. Kromě zajímavé prezentace služeb Charity Uherské Hradiště, se lze těšit na pěkný kulturní program i malé občerstvení.

Zdroj: se svolením pořadatele

Hody ve Strání

KDY: Hlavní program v sobotu 16. září od 15 do 18 hodin

KDE: Strání

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Straňanské hody, letos po roce zase se stárkem a mládkem. Budů aj zábavy, aj koncert. No, máme sa na co těšit. A chaso, těšíme sa na vás.



Zdroj: se svolením pořadatele

Výstava TRŮN v Galerii Joži Uprky

KDY: Do 30. září

KDE: Galerie Joži Uprky, Masarykovo náměstí 21, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Unikátní výstava uměleckých zvětšenin fotografií srbských krojů - TRŮN od předního srbského fotografa Pavla Surového, slovenského původu. Výstava měla velký úspěch v Paříži, Mariboru a v jiných místech.

Vernisáž výstavy srbských krojů Trůn nadrozměrných fotografií Pavla Surového.Zdroj: Deník/Pavel Bohun

Výstava televizních a rozhlasových přijímačů

KDY: Do 31. prosince

KDE: Muzeum Bojkovska Bojkovice

ZA KOLIK: Neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Výstava je věnována 100. výročí vysílání rozhlasu a 70. výročí zahájení televizního vysílání v tehdejším Československu. Vystaven bude výběr rozhlasových a televizních přijímačů, které byly v průběhu historie k dostání na československé a českém trhu. Návštěvníci budou moci obdivovat elektronkové a tranzistorové přístroje, přenosná i stolní zařízení. Milovníci retro stylu jistě uvítají také přijímače kombinované s gramofonem nebo hudební skříně. Nechybí ani rádia kombinovaná s kazetovým přehrávačem z 80. let 20. století.

Výstava historických rozhlasových a televizních přijímačů v Muzeu Bojkovska v Bojkovicích.Zdroj: Deník/Pavel Bohun

Výstava Na březích Nilu

KDY: Do 1. října

KDE: Muzeum J. A. Komenského Uherský Brod

ZA KOLIK: Dospělí 130 Kč, děti 70 Kč

PROČ PŘIJÍT: Prostřednictvím sbírkových předmětů výstava představí obyvatele starověkého nilského údolí a životní prostředí, které je obklopovalo a které dalo vzniknout jedněm z nejstarších civilizací. V rámci tří hlavních částí lze objevit jednu z nejdelších řek světa, návštěvníci budou zavedeni do egyptské zahrady, jež byla místem lásky i symbolem věčného života. Zvířecí svět, úzce propojený s pantheonem bohů, ukáže rozličné živočišné druhy, jejich význam i typická vyobrazení. Starověcí řemeslníci, o nichž výstava pojednává také, totiž zvířecí motivy často využívali, například pro výzdobu sošek, amuletů či rakví. Kromě Národního muzea své sbírky zapůjčilo i Městské muzeum Moravská Třebová.

Výstava Na březích Nilu v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě - plakát.Zdroj: se svolením Muzea J. A. Komenského Uherský Brod

VALAŠSKO

Světlo Valmez

KDY: pátek 15. září od 19.15 hodin (Mint market od 14 hodin)

KDE: Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Na tři desítky světelných instalací, unikátní 270° videomapping na zámek Žerotínů, ale také koncerty Davida Kollera, kapely The Silver Spoons nebo speciální dronová show, to vše v centru rozzářeného Valašského Meziříčí.



Takový bude v pátek 15. září v pořadí už pátý ročník unikátního festivalu Světlo Valmez.



„Nabídne tři hlavní scény, na třicet světelných instalací, dronovou show a Mint Market. Hudební část večera láká na koncerty Davida Kollera a české indie pop-rockové kapely The Silver Spoons,“ představila některá lákadla letošního ročníku místostarostka Yvona Wojaczková.

Speciální světelnou show dále předvede skupina Ilusias, kterou mohou návštěvníci znát například z pořadu Česko Slovensko má Talent.

„Pódium na náměstí i to u zámku Žerotínů bude patřit místní taneční skupině D-Company a také The Mirror Family Show,“ doplnila Wojaczková.



Už od 14 hodin bude II. nádvoří zámku Žerotínů patřit Mint Marketu. Trh s autorskou módou, šperky a designem se zde uskuteční zcela poprvé a navštívit jej bude možné až do 22. hodiny.



„Zpestřením programu a jakousi ochutnávkou z Move festu Valmez 2023 pak bude dvojice bloků se site-specific projektem OK(N)o taktéž na II. nádvoří zámku u Galerie Sýpka,“ rozšířil pozvánku Roman Štěrba, ředitel pořádajícího Kulturního zařízení města Valašského Meziříčí.



Hlavním tahákem Světla Valmez bude opět jedinečný 270° videomapping na zámek Žerotínů, jehož se chopil Martin Vozár. Nejen úplné festivalové nováčky jistě potěší také tři bloky videomappingů z minulých ročníků. Ulici Komenského navíc protne laser show, která se zaměří také na kostel. Premiérou bude dronová show společnosti FlyinDiamonds.



Největší devízou festivalu Světlo Valmez jsou rozhodně světelné instalace, které nabídnou díla renomovaných českých, slovenských a polských umělců. K vidění budou zdarma ve veřejném prostoru. Pouze interaktivní instalace Netykavky studia INITI, prezentována v rámci výstavy Ars Electronica v rakouském Linzi, bude ve velkém sále zámku Žerotínů zpoplatněna částkou 50 Kč. Toto studio přiveze také oblíbené interaktivní hřiště, které najdou návštěvníci opět na parkovišti vedle Kina Valmez.

Upoutávka na festival Světlo Valmez 2023Zdroj: se svolením KZ Valmez

Steve Clarke Trio (USA/AT/DE)

KDY: neděle 17. září od 19.30 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, Malá scéna za oponou

ZA KOLIK: na místě 200 Kč, v předprodeji 170 Kč

PROČ PŘIJÍT: Excelentní jazzový hráč na baskytaru Steve Clarke, jazzový rezident z Bridgeportu (Connecticut, USA), pod svým jménem doposud vydal devět alb s různými hosty. Dalších osmapadesát desek nahrál jako sideman s dalšími umělci.

Steve koncertuje pravidelně v USA i Evropě. Jeho dobře vystavěné a hladce plynoucí kompozice obsahují mnoho zručně uchopené jazzové i rockové inspirace, které těší uši i duši fanouška moderní hudby.

Clarke během své dlouhé kariéry vystupoval po boku jazzových velikánů, jako jsou zmíněný Mike Stern, či Sherri Winston, nebo rhythm & bluesová dvojice Sam & Dave. Ve Valašském Meziříčí jej doprovodí klávesista Walter Fischbacher a bubeník Alex Bernath.

Baskytarista Steve Clarke.Zdroj: se svolením KZ Valmez

Běh rodným krajem Emila Zátopka

KDY: sobota 16. září od 9 do 17 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm bude hostit už 21. ročník memoriálu olypijského vítěze Emila Zátopka. Start běhu je tradičně v rodném městě Emila Zátopka, Kopřivnici, poblíž jemu věnovanému památníku.

V rožnovském skanzenu se pak nachází cíl 22,3 kilometru dlouhého běhu. Valašské muzeum není voleno náhodou, zde na Valašském slavíně je totiž místo posledního odpočinku Emila Zátopka a jeho manželky Dany Zátopkové.



Program v Dřevěném městečku

8.15 zahájení prezence závodníků na běhy dětí

9.00 – 11.40 běhy dětí dle jednotlivých kategorií, vyhlášení výsledků

12.10 – 14.00 doběh závodníků hlavního závodu do cíle

13.00 – 14.00 kulturní program pro účastníky a veřejnost - koncert HTK Band

od 14.15 slavnostní vyhlášení vítězů hlavního závodu

Běh rodným krajem Emila Zátopka ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, archivní foto.Zdroj: VMP/Jan Kolář