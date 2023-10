Víkendové Tipy Deníku jsou tady! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Foto: Muzeum regionu Valašsko/Jiří Koňařík

Kam za sportem ve Zlínském kraji?

KROMĚŘÍŽSKO

Jablečný den a farmářské trhy na Velkém náměstí v Kroměříži

KDY: sobota 14. října od 9 do 16 hodin

KDE: Velké náměstí v Kroměříži

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradičnímu Jablečnému dni bude v sobotu 14. října opět po roce patřit Velké náměstí v Kroměříži. Program spojený s tradičními farmářskými trhy, které se až na tuto výjimku odehrávají na Hanáckém náměstí, se bude konat od 9 do 16 hodin. Pro návštěvníky budou připraveny tradiční i méně obvyklé pokrmy a dezerty z jablek – záviny, buchty, koláče, mošty, marmelády, sirupy. Jablko sehraje důležitou roli také v pohádce pro děti Sněhurka a sedm trpaslíků v podání divadla eMILLIon, která je připravená na 10. hodinu dopolední. Na jablečné téma budou také hrátky a výtvarné činnosti v tvořivých dílničkách a workshopech. Samozřejmostí je tematický fotokoutek, děti se mohou těšit na balonky pro radost. Připravená je rovněž i výstava plodů starých odrůd jabloní a hrušní, které kdysi rostly v regionu běžně, ovšem dnes jsou spíše raritou. O hudební doprovod akce se postará zpěvačka Beata Bocek a hudební skupina Evamore. Akce se uskuteční pouze za příznivého počasí.

Jablečný den v Kroměříži.Zdroj: Deník/Iva Nedavašková

Podzimní poježdění na Rajnochovické lesní železnici

KDY: sobota i neděle od 9 do 17 hodin

KDE: Rajnochovice, lesní železnice

ZA KOLIK: základní vstupné 70 korun

PROČ PŘIJÍT: Nadcházející víkend nabídne tradiční podzimní poježdění na lesní železnici v Rajnochovicích. Tamní specifické soupravy vláčků budou jezdit v sobotu i neděli. V rámci vstupného mají návštěvníci k dispozici hned dvě jízdy vláčkem. Jízdy je možné i dokoupit. Rezervace na místa nejsou potřeba. Organizátoři si pro návštěvníky připravili také stezku poznání, fotokoutek a bohaté občerstvení. V případě nepříznivého počasí může být akce zrušena, organizátoři proto doporučují sledovat aktuální informace na jejich facebookovém profilu.

Podzimní poježdění na unikátní Rajnochovické lesní železnici opět přilákalo stovky lidí, 17.-18. 10. 2021Zdroj: Dominik Pohludka

Chovatelské trhy

KDY: neděle 15. října od 6 do 10 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 60 korun

PROČ PŘIJÍT: Na tradiční chovatelské burze, která se koná pravidelně každou třetí neděli v měsíci budou k vidění i koupi papoušci, drůbež, holubi, králíci a jiná drobná zvířata. Chybět nebudou ani prodejci s širokou nabídkou krmiv, vitamínů a dalších potřeb pro chovatele. Samozřejmostí je i tradiční široká nabídka občerstvení a řemeslných výrobků.

Chovatelské trhy na Výstavišti v Kroměříži, červen 2023.Zdroj: Deník/Dominik Pohludka

Han Jiang Xue. Touha žít. (Ne)obyčejný příběh Františka Färbera z Kroměříže

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Malá galerie

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Cílem výstavy je sledovat, jak se velké události 20. století otiskly do života běžného člověka a změnily jej. Výstava tak návštěvníkům otevírá možnost nenahlížet na druhou světovou válku, holokaust či znárodnění skrze frontové linie, velké bitvy, počty mrtvých nebo množství živnostníků, kteří přišli o své podnikání, ale podívat se na tyto velké události prostřednictvím života jednoho člověka. Výstava tento záměr představí kresbami čínského studenta dlouhodobě žijícího v Česku Hana Jiang Xue, které se staly podkladem komiksového příběhu. Pro něj si autoři zvolili skutečného žijícího Kroměřížana – pana Františka Färbera, který se stal prototypem obyčejného občana. Součástí výstavy jsou také sbírkové předměty, jež dokreslují dobu 20. století.

Výstava Han Jiang Xue. Touha žít. (Ne)obyčejný příběh Františka Färbera z Kroměříže v Muzeu Kroměřížska.Zdroj: Muzeum Kroměřížska

Hesham Malik – Nejisté vibrace

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Galerie v podloubí

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Výstava oslavující výročí 150 let od narození Maxe Švabinského. Vzpomínku na něj otevře Hesham Malik, mezinárodně uznávaný umělec specializující se na současné umění a design, jeho portrétem ve svém vlastním stylu. Dílo zazáří mezi dalšími obrazy, které jsou inspirovány Švabinského tvorbou.

Hesham Malik vystaví rovněž díla, která začal malovat během covidu-19 právě v Muzeu Kroměřížska. Významná část výstavy představí projekt Já jsem z Kroměříže, do něhož se zapojili mimo jiné studenti Arcibiskupského gymnázia.

Mezinárodně uznávaný umělec Hesham Malik vystaví svá díla v Muzeu Kroměřížska.Zdroj: Muzeum Kroměřížska

SLOVÁCKO

Muzikál Queen The Story

KDY: sobota 14. října od 19 hodin

KDE: Strání Kulturní dům Květná

ZA KOLIK: 400 Kč

PROČ PŘIJÍT: Muzikál s Vladimírem Hronem a skupinou Drops ve spolupráci s Radkem Jarešem

Víkendové Tipy Slováckého deníku na 14. – 15. října. Muzikál ve StráníZdroj: archiv pořadatele

Slovácké hody s právem Babice

KDY: sobota 14. a neděle 14. října od 13 hodin

KDE: Babice

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Všechny domácí i přespolní zve hodová chasa na Slováckého hody s právem. V sobotu ve 13 hodin bude odchod hodové chasy pro stárky od Krajánky. V 16.30 povolení hodů v areálu U Střešně. V 19.30 hodová zábava v sále Kulturního domu. Hraje DH Topolanka a CM Cifra.

V neděli od 13 hodin bude hodová obchůzka se začátkem Na Mýtince. V 19.30 hodová zábava v sále Kulturního domu. Zahraje DH Topolanka. Po oba dny bude v době od 13 do 17 hodin otevřeno Muzeum Na Mýtince.

Víkendové Tipy Slováckého deníku na 14. – 15. října. Hody v Babicích.Zdroj: archiv pořadatele

Výstava televizních a rozhlasových přijímačů

KDY: Do 31. prosince

KDE: Muzeum Bojkovska Bojkovice

ZA KOLIK: Neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Výstava je věnována 100. výročí vysílání rozhlasu a 70. výročí zahájení televizního vysílání v tehdejším Československu. Vystaven bude výběr rozhlasových a televizních přijímačů, které byly v průběhu historie k dostání na československé a českém trhu. Návštěvníci budou moci obdivovat elektronkové a tranzistorové přístroje, přenosná i stolní zařízení. Milovníci retro stylu jistě uvítají také přijímače kombinované s gramofonem nebo hudební skříně. Nechybí ani rádia kombinovaná s kazetovým přehrávačem z 80. let 20. století.

Výstava historických rozhlasových a televizních přijímačů v Muzeu Bojkovska v Bojkovicích.Zdroj: Deník/Pavel Bohun

ZLÍNSKO

Latino dance party

KDY: 13. října od 19.30

KDE: Kavárna Továrna, Zlín

ZA KOLIK: 140 korun

PROČ PŘIJÍT: Krátké výuky tanců pod taktovkou Radka Kubiše a jeho taneční školy Salsa Zlín. Zájemci si zatančí Salsu, Bachatu, Merengue a Chachachu.

Kávafest 2023

KDY: 14. října 10 –17 hodin

KDE: Galerie Desítka – OD Zlín

ZA KOLIK: děti do 14 let zdarma, dospělí 150 korun

PROČ PŘIJÍT: Festival pro milovníky kvalitní kávy. Přednášky, diskuse s kávovými profesionály, workshopy a degustace. Tradice Kávafestu začala před sedmi lety a od té doby si získala nejen srdce kávových nadšenců, ale i těch, kteří chtějí lépe poznat svět kávy. První dva ročníky akce se konaly v prostorách zlínského zámku. Další čtyři ročníky se pak s covidovou pauzou uskutečnily v Kongresovém centru Zlín. Aktuálně sedmý ročník bude v Galerii Desítka, v 10. patře Obchodního domu Zlín.

„Galerii s nádherným výhledem na dominanty Zlína zaplní kávové stánky regionálních pražíren. Návštěvníci budou moci ochutnat kávy z různých zemí a světadílů. Přítomní kávoví odborníci pak poradí s výběrem kávovaru i vhodné kávy,“ láká k návštěvě organizátor akce Jaroslav Střecha.

Ale Kávafest není jen o ochutnávce kávy. Bude to den plný akcí, vzdělávání a zábavy. Kromě kávového trhu se uskuteční také tematické přednášky, degustace káv a workshopy přípravy kávy, včetně oblíbeného malování obrázků.

Kávafest v Kongresovém centru ve ZlíněZdroj: Deník/Jan Karásek

Oskerušobraní

KDY: 14. října 10 –15 hodin

KDE: Ekocentrum Na Pasece, Zlín–Velíková

ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Oslava příchodu podzimu s ochutnávkou oskeruší a pestrým programem. Tradiční akce v ekocentru představí kouzlo jeřábu oskeruše a podzimního moštování. Návštěvníci se kromě pestrého programu mohou zahřát u kyselice z regionálních surovin a nebo si pochutnají frgálech s různou náplní.

Oskerušobraní.Zdroj: Deník/Jan Karásek

Psí a knižní market

KDY: 14. října 10 –18 hodin

KDE: tržiště Pod Kaštany, Zlín

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Dobročinné trhy s besedami i zábavou pro děti. Jako host vystoupí Bára Nesvadbová.

Festival řemesel a profesí budoucnosti

KDY: 14.–15. října 9 –17 hodin

KDE: 15 – 14|15 BAŤŮV INSTITUT, Zlín

ZA KOLIK: 100 korun jednotné vstupné, rodinné 300 korun

PROČ PŘIJÍT: Rodinná akce představí dětem mladší generaci nejrůznější profese zábavnou formou, prostřednictvím interaktivních workshopů a dílen a možná tak zvýší oblibu jednotlivých oborů a ukáže řemesla jako zajímavou činnost s perspektivou do budoucna. Rukodělné dílny doplní prezentace dalších profesí, které jsou v současnosti mimořádně důležité, například IT oborů. Děti si vyzkouší práci se dřevem i kovem, včelařství, základy mechanické konstrukce, šití, pletení, kovářství, ale i moderní digitální technologie.

Dětský festival řemesel a profesí budoucnosti.Zdroj: Deník/Jan Karásek

Aquatera Zlín

KDY: 15. říjen 8 – 12 hodin

KDE: Sportovní hala Datart, Zlín

ZA KOLIK: 60 korun

PROČ PŘIJÍT: Chovatelská akce pro širokou veřejnost. Na burze si návštěvníci mohou vybrat akvarijní ryby ,rostliny, krmiva, terária, terarijní zvířata, chovatelské potřeby a mnoho dalšího.

Chovatelská burza Aquatera na výstavišti v Kroměříži. 13. listopadu 2022Zdroj: Deník/Dominik Pohludka

Lampionová prohlídka v Zoo Zlín

KDY: 14.října, pokladny budou otevřeny do 19.30, areál Zoo do 21.30

KDE: Zoo Zlín

ZA KOLIK: Vstupné jako při běžné návštěvě

PROČ PŘIJÍT: Večerní návštěvu areálu zoo zpestří povídání průvodců formou vedených prohlídek. Není potřeba se nikde registrovat, stačí přijít na nádvoří zámku Lešná. První skupina vyjde v 18.30, další budou následovat v pravidelných intervalech. Ta poslední odstartuje v 19.30. Během přibližně dvouhodinové prohlídky návštěvníci získají spoustu zajímavých informací o letošních novinkách a také chovaných zvířatech. K večerním prohlídkám neodmyslitelně patří i lampiony, které budou k zakoupení u vstupů do zoo. Během lampionových prohlídek cesty a pěšiny v areálu osvětlí louče a lampy, přesto doporučuje vzít si s sebou kapesní svítilnu nebo čelovku.

S průvodci v dobových kostýmech se návštěvníci v zámku Lešná se přenesou na začátek 20. století, kdy zámek vlastnil hrabě František Josef Seilern. Společně budou řešit záhadné zmizení klenotů pana hraběte, podezřelých bude opravdu hodně.

Zámecké prohlídky budou probíhat ve dvacetiminutových intervalech, ta první začíná v 18.00 hod., poslední ve 20.40 hod. Vstupenky na tyto speciální prohlídky bude možné zakoupit vždy od 17.00 hod. pouze v pokladně zámku Lešná. Jednotné vstupné do zámku bude 70 Kč/osoba.

Večerní lampionová prohlídka v Zoo ZlínZdroj: Jarmila Kuncová

VALAŠSKO

29. Vsetínský jazzový festival

KDY: sobota 14. října od 18.30 hodin

KDE: Vsetín, Dům kultury

ZA KOLIK: 590 Kč předprodej, 690 Kč v den akce

PROČ PŘIJÍT: Druhá říjnová sobota bude ve Vsetíně patřit příznivcům jazzu. Dům kultury hostí od 18.30 hodin už 29. ročník Vsetínského jazzového festivalu. Hlavními interprety letos budou Lenka Nová a Ondřej Ruml, kteří vystoupí za doprovodu jazzového bandu.

Festival odstartuje o půl sedmé večer Zbyněk Terner se svým bandem. Rodák z Rožnova pod Radhoštěm, který má bohaté zkušenosti napříč swingem, blues a moderním jazzem, bude hrát ve foyer vždy v přestávkách hlavního programu.

V 19 hodin už ve velkém sále vystoupí Martin Kratochvíl a Jazz Q – jazz‑rocková a art‑rocková skupina spojená především se jménem svého hlavního spoluzakladatele klávesisty a skladatele Martina Kratochvíla.

Následovat bude vystoupení dvou hlavních interpretů letošního ročníku přehlídky. Lenka Nová a Ondřej Ruml se vystoupením, které nese podtitul Písně, šansony a dopisy, vrátí k hudebním klenotům z dílny Petra Hapky a Michala Horáčka. Na koncertě tak zazní například písně jako Rozeznávám, První noc v novém bytě, Šaškové počmáraní, Bude mi lehká zem, Všechno nejlepší a další.

Vsetínský jazzový festival zakončí ve 22 hodin The KUH Trio, které tvoří vynikající rakouský kytarista Edi Köhldorfer. Spolu s ním zahrají jeden z nejlepších evropských kontrabasistů František Uhlíř a bubenická legenda Jaromír Helešic.

Na www.dkvsetin.cz a na pokladně kina Vatra je možné zakoupit vstupenky za zvýhodněnou cenu 590 Kč. V den akce pak budou k dostání za 690 Kč.

Úroda z polí, zahrad a sadů aneb Valašský hortikomplex

KDY: sobota 14. října od 9 hodin (výstava trvá do 22. října)

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě, Dřevěné městečko

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Tradiční podzimní výstava v rožnovském skanzenu představuje ve dvou rovinách plodiny zemědělství z minulosti a ze současnosti.

Pravidelně jsou k vidění odrůdy ovoce a okopanin, které byly v minulosti pěstovány nejen na Valašsku. Tyto odrůdy a další zajímavosti může návštěvník přímo na místě srovnat s odrůdami současnými, které v poslední době dobývají český zemědělský trh.

Většina vystavených vzorků plodin ze skupiny tzv. starých odrůd byla vypěstována v areálu Valašské dědiny.

Výstava je otevřena dle aktuální otevírací doba muzea od 9 do 16 hodin (v pondělí 16. 10. je zavřeno). V neděli 22. října ve 12.30 výstavu doplní odborná přednáška na téma Choroby a škůdci ovocných dřevin. V konferenčním sále Sušáku bude přednášet Daniela Znojilová Barašová.

Výstava s názvem Úroda z polí, zahrad a sadů aneb Valašský hortikomplex ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.Zdroj: VMP/Jan Kolář

Prago Union & Check Da Skills

KDY: pátek 13. října od 20 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, M-klub

ZA KOLIK: na místě 340 Kč, v předprodeji 290 Kč

PROČ PŘIJÍT: Vystoupení hip-hopové dvojice Prago Union, které zajistí „support“ místní Check Da Skills.

Prago Union.Zdroj: se svolením KZ Valmez

Valmez 2023

KDY: sobota 14. října od 16.30 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, Kulturní zařízení města (M-klub a Velký sál)

ZA KOLIK: na místě 270 Kč, v předprodeji 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Devátý ročník multižánrového festivalu, na kterém se představují domácí hudebníci. V M-klubu se letos mohou příchozí těšit na punkovou a metalovou smršť kapel Walthraka, Outsider, Krang, Made by Zero nebo Klid.

Ve velkém sále bude připraven alternativní line-up kapel Rivermons, 4Dogs, Cirkus Láskohrad, nebo Prdelořežba. Vizuální stránka festivalu bude obohacena o výstavu obrazů místního multitalentovného umělce Warefa.

Festival místních kapel Valmez 2023 - headerZdroj: se svolením KZ Valmez

Blues Boy Kings (UK)

KDY: neděle 15. října od 19.30 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, Malá scéna za oponou

ZA KOLIK: v předprodeji 180 Kč, na místě 210 Kč, pro držitele permanentky 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Úvodní koncert letošní série Podzimních jazz & bluesových dnů ve Valašském Meziříčí obstará vynikající bluesová kapela z anglického Midlands Blues Boy Kings.

„Kapela, jež je ve svém projevu nekompromisní, jako daňová upomínka,“ říká dramaturg Karel Prokeš.

Skupina vystupuje po celé Velké Británii a každým koncertem získává legie nových fanoušků.

„Jason North hraje na kytaru šedesátková sóla a sedmdesátkové riffy se samozřejmostí příchodu teplého jara po mrazivé zimě, stylově zpívá trochu nakřáplým hlasem a je tu hlavním skladatelem. V repertoáru Blues Boy Kings cirkuluje kolem padesátky jeho písní,“ přibližuje Prokeš.

Blues Boy Kings doplňuje skvělá zpěvačka a baskytaristka Samantha North a rytmickou jistotou je Dave Raeburn za soupravou bicích nástrojů.

Hudební Avant Garda 2

KDY: sobota 14. října od 19 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Hudební klub Vrátnice

ZA KOLIK: v předprodeji 250 Kč, v den akce a na místě 300 Kč

PROČ PŘIJÍT: Druhý ročník přehlídky kapel, které hledají nové cesty v hudbě. Kapely, které zahrají, mají společné, že chtějí experimentovat a hledat nové cesty k vyjádření. Komplikované struktury se stávají méně komplikovanými, hudba nerozděluje, ale spojuje. Jazz potkává alternativu, experiment se mísí s písničkami, hlukové plochy potkávají improvizaci.

Letos vystoupí americký alternativní zpěvák, skladatel, hudebník, multiinstrumentalista (zejména housle), spisovatel a performer Blaine L. Reininger. Je známý tím, že byl členem skupiny Tuxedomoon od roku 1977 poté, co ji spoluzaložil se Stevenem Brownem, a v poslední době díky své pozoruhodné hudební a divadelní kariéře, a to jak jako sólista, tak kolaborací s jinými umělci jako jsou Duruttiho Collumn, Snakefinger, Anna Domino, Savage Republic, Paul Haig. Současná koncertní podoba je duo s kytaristou Georgiem Valentinem, Blaine zpívá a hraje na housle.

Z polské Wroclawi přijedou Slina, improvizační kvarteto oscilující mezi žánry krautrock, post-rock, ambient a free jazz a proslavili se zejména spoluprací s saxofonistou a klarinetistou Mikołajem Trzaskou.

Zahraje také Daniel Kordík, jehož hudba se pohybuje mezi volnou improvizací, terénními nahrávkami a elektronickou kompozicí.

Posledním interpretem na soupisce je Kolna v jejíž sestavě působí trumpetista a zpěvák Zdeněk „Hmyzák“ Novák a baskytarista Josefa Jindrák doplněná čelny Skrytého půvabu byrokracie a jako speciální host na tomto koncertě vystoupí nestor české alternativní scény Mikoláš Chadima.

Hudební Avant Garda II - druhý ročník hudební přehlídky - banner.Zdroj: se svolením Téčka Rožnov

Uspávání broučků na zámku Lešná

KDY: pátek 13. října od 17 hodin

KDE: Zámek Lešná u Valašského Meziříčí

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Tradiční uspávání broučků bude v pátek 13. října hostit zámek Lešná u Valašského Meziříčí. Program pro rodiny s dětmi zde pořádá Muzeum regionu Valašsko. Akce se koná od 17 hodin.

„Čeká vás spousta zábavy i tradiční lampionový průvod s uložením broučků k zimnímu spánku,“ zve za pořádající muzeum Jiří Koňařík.

Uspávání broučků patří mezi nejoblíbenější podzimní akce muzea. První letošní proběhlo v pátek 6. října ve Valašském Meziříčí a překonalo návštěvnický rekord. Druhé se uskuteční tento pátek v areálu zámku Lešná a organizátoři doufají, že bude neméně úspěšné.

Program zahájí v 17 hodin uvítání broučků. Od 17.15 hodin se rozjedou venkovní pohybové aktivity v Broučkově a v 17.45 hodin bude následovat hudebně-zábavný program na hlavním pódiu. V 18 hodin se začnou účastníci řadit před zámkem k lampionovému průvod parkem, který v 18.45 hodin zakončí uložení broučků k zimnímu spánku s pohádkou a písničkami.

„Lampiony si prosím přineste s sebou, vše ostatní bude připraveno,“ uvedla kurátorka akce Eva Friedlová.

Uspávání broučků.Zdroj: Muzeum regionu Valašsko

Podzimní kouzlení ve Velkých Karlovicích

KDY: sobota 14. října od 15 hodin

KDE: Velké Karlovice, Resort Valachy, hotel Galik

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Tvoření z přírodních materiálů, pečení bramboráků, živá zvířátka i procházka lesem po setmění: to vše čeká děti v sobotu 14. října v Resortu Valachy ve Velkých Karlovicích při Podzimním kouzlení se stezkou odvahy.

Od 15 hodin mohou děti i s rodiči u hotelu Galik popustit uzdu fantazii a zapojit se do výroby strašidýlek z všemožných přírodních materiálů, které tam budou pro tento účel připraveny.

„Všechny výrobky budou vystaveny a autoři těch nejlepších odměněni,“ slibuje Martina Žáčková s Resortu Valachy.

Odpoledne zpestří i zábavný program, mimo jiné projížďky na koni, živá alpaka, řezbáři, tvořivá dílnička, hry Gogen či zábava s VZP. „Zájemci si také mohou vyzkoušet pečení bramboráků,“ zve Žáčková. Občerstvení nabídne restaurace hotelu Galik, kde budou k mání i čerstvě upečené valašské frgály.

Na závěr dne se v 18 hodin otevře stezka odvahy a děti se mohou samy nebo v doprovodu rodičů vypravit na tajemnou procházku setmělým údolím kolem Galiku. Trasa bude tradičně vyzdobena dekoracemi a lucernami.

Podzimní kouzlení v Resortu Valachy ve Velkých Karlovicích.Zdroj: Resort Valachy

Farmářské trhy

KDY: sobota 14. října od 7 hodin

KDE: Vsetín, Dolní náměstí

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Vsetínské farmářské trhy nabízejí výrobky výhradně z domácích farem: s láskou pěstované a vyráběné potraviny, které by neměly na vašem stole chybět. Aktuální sortiment je zveřejněn vždy ve čtvrtek před akcí na FB profilu @dkvsetin.

Farmářské trhy ve VsetíněZdroj: DENÍK/Michal Burda