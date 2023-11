Víkendové Tipy Deníku jsou tady! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Průvod Martínků ve Zlíně. | Video: DENÍK/Jana Zavadilová

KROMĚŘÍŽSKO

Svatomartinské hodování v Kroměříži

KDY: sobota 11. listopadu od 10 do 18 hodin

KDE: Hanácké náměstí

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Návštěvníci Svatomartinského hodování se mohou u sklenky vína setkat s přáteli, poslechnout si cimbálovou muziku, nakoupit v jarmarečních stáncích nebo sledovat připravený program. Jeho letošní novinkou budou „chůdaři“ s hejnem obřích a nepřehlédnutelných svatomartinských hus. Chybět nebudou husí a zabijačkové dobroty a samozřejmostí budou svatomartinská vína z letošní sklizně. A právě symbolické zahájení konzumace letošních mladých vín proběhne v 11 hodin a 11 minut za účasti zástupců vedení města Kroměříže. Sklenku svatomartinského nalije zájemcům sám svatý Martin v rytířské zbroji. K poslechu během dne zahrají dvě cimbálovky.

Aquatera KDY: neděle od 8 do 12 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 50 korun PROČ PŘIJÍT: Pravidelná akvaristická a teraristická chovatelská burza na Výstavišti v Kroměříži nabídne tradičně nejen akvarijní ryby, rostliny, krmiva, terária, terarijní zvířata, ale také celou řadu chovatelských potřeb.

Hesham Malik – Nejisté vibrace

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Galerie v podloubí

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Výstava oslavující výročí 150 let od narození Maxe Švabinského. Vzpomínku na něj otevře Hesham Malik, mezinárodně uznávaný umělec specializující se na současné umění a design, jeho portrétem ve svém vlastním stylu. Dílo zazáří mezi dalšími obrazy, které jsou inspirovány Švabinského tvorbou.

Hesham Malik vystaví rovněž díla, která začal malovat během covidu-19 právě v Muzeu Kroměřížska. Významná část výstavy představí projekt Já jsem z Kroměříže, do něhož se zapojili mimo jiné studenti Arcibiskupského gymnázia.

Mezinárodně uznávaný umělec Hesham Malik vystaví svá díla v Muzeu Kroměřížska.Zdroj: Muzeum Kroměřížska

ZLÍNSKO

Festival vážné hudby – Pocta Rudolfu Firkušnému KDY: 10 - 11. listopadu

KDE: Napajedla

ZA KOLIK: 150 korun PROČ PŘIJÍT: Svátek hudby jednoho z největších českých klavíristů, 14. festival vážné hudby Pocta Rudolfu Firkušnému. Světovému klavíristovi, napajedelskému rodákovi Rudolfu Firkušnému je od roku 2008 věnována každoroční festivalová přehlídka vážné hudby a jejích interpretů. Tradičně se třídenní akce koná v Koncertní síni Rudolfa Firkušného — Klášterní kapli. Pořádáním festivalu vyjadřuje město úctu svému slavnému rodákovi, výjimečnému interpretovi světové hudební scény, jehož jméno bylo v období komunistické totality úspěšně zapomínáno. Festival vážné hudby v NapajedlíchZdroj: DENÍK/Lukáš Fabián

Robotické hračky

KDY: 11. listopadu 9 – 17 hodin

KDE: 14/15 Baťův institut, Zlín

ZA KOLIK: 100 korun, rodinné 300 korun

PROČ PŘIJÍT: Ve Zlíně se chystá druhý ročník akce Robotické hračky, unikátní akce pro nadšence do programování a rodiny s dětmi. Cílem programu je představit dětem a všem zájemcům nejrůznější programovatelné robotické hračky prostřednictvím interaktivních workshopů. Krajská knihovna Františka Bartoše chystá ukázku robotů Botley, Ozobot, Resources, Robobloq Qobo a dalších robotů, kteří jsou určení pro menší děti.

Nově představí Lego Education – hotové modely s naprogramovanými funkcemi v tabletu. Inspirace Zlín představí možnosti, jak pracovat s programovatelnými včelkami BeeBot ve třídách na prvním stupni základních škol. Společnost Edhouse na tuto akci zapůjčí sérii robotů Edison. Právě s těmito roboty v rámci dobrovolnické činnosti realizuje pravidelné workshopy pro pedagogické pracovníky nejen ve Zlínském kraji.

Střední průmyslová škola Otrokovice představí složitější průmyslové roboty Dobot Magician, které používají při vzdělávacích programech ve svém Experimentáriu.

Robotické hračky. Interaktivní akce ve 14|15 Baťově institutu ve ZlíněZdroj: Deník/Jan Karásek

Průvod Martínků KDY: 11. listopadu 9 hodin, průvod startuje 10.15

KDE: Zámek Zlín

ZA KOLIK: Zdarma PROČ PŘIJÍT: Tradiční průvod v čele s Martinem na bílém koni. Letos i s doprovodným programem. Trasa: zámek – sad Svobody – ulice Soudní – nám. Míru – Klub 204. Program na zámku nabídne dílničky pro děti, vystoupení malých Martínků (žáci tanečního, hudebního a literárně-dramatického oboru ZUŠ Zlín). Kromě žáků ZUŠ Zlín v průvodu letos nebudou chybět ani šermíři a další historické spolky. Galerie 10 fotografií › Zdroj: DENÍK/Jana Zavadilová

Svatomartinské hody

KDY: 11. listopadu 10 – 22 hodin

KDE: náměstí Míru, Zlín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Pestrá plejáda vinařů nabídne všem milovníkům vína bohatou ochutnávku letošních svatomartinských a mladých vín. Nebude chybět ani kuchařská show s ochutnávkou, kterou předvede šéfkuchař Július Löffler z restaurace La Villa. Kromě toho na pódiu postupně zahrají kapela Crowses, cimbálová muzika Horobijci a skupina The Muzzles. Pro nejmenší bude připravený program nejen na jevišti, ale i další atrakce (skákací hrady, malování na obličej, tetovačky, nafukovací balonky) a workshopy spojené se svatomartinskými tradicemi.

Svatomartinské hody ve ZlíněZdroj: Deník/Iva Nedavašková

Svatomartinský průvod světel KDY: 11. listopadu 16:45

KDE: Luhačovice

ZA KOLIK: zdarma PROČ PŘIJÍT: Lampionový průvod vyjde v 17 hodin od kina, trasa povede ul. Nábřeží k Najádě, pak zpět ulicí Dr. Veselého k radnici. Doprovázet ho budou ohnivé louče. Před radnicí vystoupí CALATA – koncert dobové hudby z Ostravy, v 18 hodin přijede sv. Martin na bílém koni a závěr bude v 19 hodin patřit Ohňové show FAJRáci Uherský Brod. V programu dále vystoupí zpěváci a tanečníci CM Malé Zálesí.

Koncert Alena Antalová & Alex Anders

KDY: 12. listopadu od 19 hodin

KDE: Městské divadlo Zlín – Studio Z

ZA KOLIK: 390 korun

PROČ PŘIJÍT: Recitál autorských šansonů Alexe Anderse v interpretaci Aleny Antalové a Alexe Anderse za jeho klavírního doprovodu. Herečka a zpěvačka Alena Antalová a skladatel, textař, zpěvák a pianista Alex Anders vytvořili novou hudební dvojici.

VALAŠSKO

55 let M-klubu (vzpomínkový večer) KDY: pátek 10. listopadu od 19 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, M-klub

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné PROČ PŘIJÍT: Vzpomínkový večer k 55. výročí založení nejstaršího kontinuálně pracujícího klubu mladých. Provází kapely Docuku z Valašského Meziříčí a TaV Hranice. Večer bude spojen s repremiérou trezorového filmu Lucká válka z roku 1984. Vstupné dobrovolné, svačinu s sebou.

J.A.R.

KDY: sobota 11. listopadu od 20 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, velký sál KZ

ZA KOLIK: na místě 590 Kč, v předprodeji 490 Kč

PROČ PŘIJÍT: Kapela J.A.R. se vrací se svou novou koncertní šňůrou s názvem Co tě nezabije, to tě zmrzačí. Název má být ironickým odrazem současného stavu, ve kterém se náš svět právě nachází a kapela ho využívá jako obohacení ke svému lety vybroušenému hudebnímu výrazu.

J.A.R. je široce uznávaná legenda české hudební scény. Parta sehraných muzikantů dokáže při živých vystoupeních vždy nadzvednout, dostat do varu i překvapit a pobavit.

Nové album Jezus Kristus Neexistus?, o které se koncertní program opírá, slibuje výbuchy energie a divokou jízdu, postavené na vyzrálých textech, výborné hudbě a skvělé show všech tří rozjetých frontmanů.

Memphissippi Sounds feat Cameron Kimbrough (USA) + Gerald Clark & Jiří Maršíček Blues Duo (JAR/CZ) KDY: neděle 12. listopadu od 18.30 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, KZ – Malá scéna za oponou

ZA KOLIK: na místě 330 Kč, v předprodeji 290 Kč, pro držitele permanentky 150 Kč PROČ PŘIJÍT: Další z koncertů spadajících do seriálu Podzimním jazz & bluesových dnů 2023. Cameron Kimbrough je vnuk legendy hill country blues Juniora Kimbrougha (1930 – 1998). Vyrůstal v mississippské oblasti North Hill Country a v dědečkově slavném klubu nasával pro svou tvorbu a projev zásadní hudební vlivy. Jednoho dne se při návštěvě Memphisu náhodně setkal v jednom z klubů na slavné tepně Beale Street s harmonikářem Damionem „Yella P“ Pearsonem, zahráli si spolu – a nová dvojice s názvem Memphissippi Sounds byla na světě. Memphissippi Sounds.Zdroj: se svolením KZ Valmez Oba mají podobné, řekněme ortodoxně bluesové kořeny, do společné tvorby se jim však dostávají také prvky aktuálních žánrů jako je hip hop nebo moderní soul. Jejich debutové album Welcome to the Land sklidilo velký úspěch a bylo nominováno na americkou Blues Music Award. V Evropě je Memphissippi Sounds se svou originální muzikou vůbec poprvé. Gerald Clark, kytarista a zpěvák z Jihoafrické republiky je uhrančivým vypravěčem příběhů. Hraje nadupaný rock´n´roll v bluesovém oparu. Hravost projevu, nadšení, elán a hlas jako Ray Charles – to jsou základní atributy Geraldova vystupování. Galerie 4 fotografie ›

PBK Blues, Dazed and Confused

KDY: sobota 11. listopadu od 20 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Hudební klub Vrátnice

ZA KOLIK: na místě 150 Kč, v předprodeji 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Bluesrockový koncert starých i mladých muzikantů – představí se ostřílení PBK Blues z Havířova, které podpoří mladá valašská formace Dazed and Confused.

Skupina PBK Blues vznikla v Havířově v roce 1984. A hned první koncert neskončil právě nejlépe. „Koncerty se musely dopředu hlásit na úřad a my jsme to nahlásili nikoli jako koncert, ale jako oslavu narozenin. Jenže to žádné narozeniny nebyly – sjela se tam skoro celá republika,“ zavzpomínal kytarista a zpěvák Petr Kubíček.

Podívat se přijeli i představitelé tehdejší úřední moci a akce se jim samozřejmě nezalíbila. „Chtěli ji okamžitě zrušit, jenže lidé na místě protestovali. A tak přijela jednotka pohotovostního pluku z Frýdku-Místku, sebrali nás, zmlátili a dali do vazby. Kvůli jednomu jedinému koncertu, který ani nemohl skončit, jsem tedy strávil ve vazbě dva měsíce,“ dodává Kubíček.

Přestože PBK Blues hrají už přes čtyřicet let, své druhé album vydali teprve loni. Vyšlo pod názvem Tribute to Nalepa Czech Volume. Inspirací pro tuto desku byla účast na polském festivalu Otwock. To by za totality bylo možné jen tajně a ještě dobrodružně. „Tehdy bylo těžké se kontaktovat i se samotným sousedním Polskem. Mně ale už pak o nic nešlo, zabavili mně sice pas, ale časem jsem zjistil, že Olše není tak hluboká,“ říká Kubíček.

Jako předkapela PBK Blues zahrají na sobotním koncertu ve Vrátnici vsetínští Dazed and Confused, mladá kapela s kořeny na Hornovsacku, která vznikla začátkem roku 2018. Její tvorba spadá žánrově do alternativního blues-rocku.

Kapela získala několik ocenění. V roce 2021 se jí podařilo vybojovat první místo v mezinárodní soutěži kapel Líheň a v dubnu 2022 se muzikanti mohli radovat ze získání divácké ceny na festivalu Blues Aperitiv, což jim zajistilo postup na mezinárodní bluesový festival Blues Alive v Šumperku.

Svatomartinská vycházka KDY: pátek 10. listopadu od 16.30 hodin

KDE: Vsetín, Ohrada

ZA KOLIK: 100 korun (zahrnuje i občerstvení) PROČ PŘIJÍT: Svatomartinskou vycházku ve Vsetíně pořádá tamní Alcedo - středisko volného času a plavecká škola Vsetín. Uskuteční se v pátek 10. listopadu od 16.30 do 17.30 hodin. „Pro děti budou na Ohradě u splavu připravena rozmanitá stanoviště spojená s legendou o svatém Martinovi, čeká je trasa lemovaná svícny. Děti přivítá svatý Martin s koněm, na kterém se budou moct také projet. Na konci trasy se všichni mohou ohřát u ohně s teplým čajem,“ popsala mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková. Akce se koná pouze za příznivého počasí. Svatomartinská vycházkaZdroj: Alcedo Vsetín

SLOVÁCKO

Svatomartinská a mladá vína ze Slovácka ochutnají v Hradišti

KDY: V sobotu 11. listopadu v 11.11 hodin

KDE: Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Svatý Martin na bílém koni přijede do Uherského Hradiště na Masarykovo náměstí jako vždy v 11.11 hodin. Symboliku tohoto aktu dotváří zvuk kostelních zvonů, které se ve stejný čas rozezní po celém městě. Po požehnání vína knězem za účasti místních vinařů následuje folklorní program a na co se vždy všichni těší a přitáhne stovky návštěvníků, je ztvárnění legendy o svatém Martinovi a jeho plášti.

Poté už nastává to nejdůležitější – samotná degustace vína. Budou k ochutnání ze dvou desítek vinařství. V součtu Svatomartinských a mladých vín se objeví zpravidla 50 vzorků.

Žehnání svatomartinského vína.Zdroj: Deník/Jan Karásek

Zabijačkové speciality v Kunovicích KDY: V sobotu 11. listopadu od 12 do 15 hodin

KDE: V Kunovicích na adrese Panská 1612

ZA KOLIK: Zdarma PROČ PŘIJÍT: K ochutnání bude ovárek či ovarovice. Možnost zakoupení zabíjačkových specialit i do přinesených nádob. K poslechu zahraje CM Kunovjané. Čerstvé zabijačkové specialityZdroj: Deník / Veronika Zimová

Osobitý svět Tomáše Měšťánka zaplní Galerii Slováckého muzea

KDY: Do 11. února 2024

KDE: Galerie Slováckého muzea Uherské Hradiště

ZA KOLIK: Neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Vybočující ze všech mantinelů, pro většinu lidí malíř jen málo známý – Tomáš Měšťánek (1951–2021) byl jakýmsi dobrovolným outsiderem českého uměleckého prostředí. Nevystavoval příliš často, o slávu a lesk výstavních síní nestál. Nezajímaly ho příliš názory galeristů ani kritiků, jen lidí, pro které maloval. Veřejnosti tak zůstala jeho tvorba povětšinou skryta. Ač se Galerie Slováckého muzea stala několikrát příbytkem jeho tvorby, výstava Měšťánek je první souhrnnou retrospektivou – návštěvníci spatří více než stovku děl, z nichž převážnou většinu tvoří olejomalby, které jsou doplněny kombinovanými technikami, akvarely a pastely. Až do 11. února 2024 mohou příchozí okusit svět, který některým jedincům zůstane navždy skryt – svět tuláků, bezdomovců a žebráků na nárožích.

Dílo démona i rozervance Tomáše Měšťánka v Hradišti představil jeho přítel Arnošt GoldflamZdroj: Deník/Pavel Bohun