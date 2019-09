Svatováclavské slavnosti piva

KDY: v sobotu 7. září od 12.00

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: 450 Kč

Šestý ročník Svatováclavských slavností slibuje skvělou hudbu, výborné pivo z moravských pivovarů a gurmánské pochoutky. Na hlavním pódiu vystoupí od 14 hodin skupina Argema, dále Žlutý pes a Anna K. Ve 20 hodin obsadí pódium Desmod, ve 22 hodin Tři sestry a na závěr slavností kapela Polygon. Druhá stage bude patřit nejlepším kapelám z Kroměřížska a okolí. Program zahájí ve 13 hodin skupina High Five, dále Jiřina Lysáková s kapelou, Jasno, Motus a ve 21 hodin kapela Kiss Girls. Parkoviště a wifi po celém areálu budou pro návštěvníky festivalu zdarma. Děti mohou zajít do Dětského světa, který nabízí desítky vnitřních i venkovních atrakcí. Dospělí návštěvníci budou mít vstup do Dětského světa zdarma. Areál výstaviště bude otevřen od 12 hodin do jedné hodiny po půlnoci. Vstupné činí 450 korun, je možné zakoupit vstupenky i na místě. Držitelé ZTP/P mají vstup do areálu zdarma včetně svého doprovodu. Děti do dvanácti let v doprovodu dospělé osoby mají také vstup zdarma.

Rychlovský kotlík

KDY: v sobotu 7. září od 13.00

KDE: Skála Rychlov

ZA KOLIK: vstup zdarma



Družstva kuchařů se předvedou v soutěži vaření kotlíkového guláše ve volné přírodě. Týmy budou vařit přímo na Skále v Rychlově od 13 hodin. K poslechu a tanci bude hrát živá hudba. Bližší informace podá pan Tománek na telefonu 601 373 926. Akce se koná pod záštitou SDH Rychlov.

Muklovská pouť

KDY: v sobotu 7. září od 10.00

KDE: Svatý Hostýn

ZA KOLIK: vstup zdarma



Sedmadvacátý ročník muklovské pouti se v sobotu koná na Svatém Hostýně. Pouť pořádá Konfederace politických vězňů ČR společně s Arcibiskupstvím pražským, s Maticí svatohostýnskou a se spolkem rehabilitovaných. V 10 hodin se koná pontifikátní mše, kterou bude celebrovat Dominik Duka. Poté se koná slavnostní setkání u památníku Konfederace politických vězňů. Pietní setkání k uctění památky bude pro pozvané pokračovat v Jurkovičově sálu zahájením výstavy Zločiny komunistické strany Československa v letech 1968-1989.

Pohádkový les

KDY: v neděli 8. září od 15.00

KDE: rybník v Zahájeném, Bystřice pod Hostýnem

ZA KOLIK: 40 Kč děti, 20 Kč dospělí



Středisko volného času Včelín připravilo pro děti i rodiče zábavnou cestu Pohádkovým lesem. Start je u rybníka v Zahájeném od 15 do 16 hodin, cíl se nachází v areálu SVČ Včelín. Lesem děti provedou známé pohádkové bytosti. V cíli se děti mohou těšit na skákací hrad, čtyřkolky a posezení u ohně. Špekáčky nebo jablka na opékání je potřeba vzít s sebou, ostatní občerstvení je zajištěno.

Dětský trénink překážkového běhu

KDY: v neděli 8. září od 9.00

KDE: Zámecká zahrada Holešov

ZA KOLIK: startovné dobrovolné



Trénink překážkového běhu pro děti ve věku od čtyř do čtrnácti let připravilo STG Kids Holešov. Děti se mohou registrovat na místě od devíti do jedenácti hodin. Startovat se bude ve vlnách podle věku. Závodníci od čtyř do osmi let postupně odstartují od desíti hodin, děti od devíti do čtrnácti let budou startovat od jedenácti hodin. Děti s hendikepem se zúčastní závodu v kategorii Speciál Kids. Na přizpůsobenou trať vyběhnou v 11.45 společně s doprovodem a budou zdolávat dráhu jako jejich vrstevníci. Na asi dvoukilometrové trase se mladí závodníci setkají s dvaceti překážkami, které budou přírodní nebo uměle vytvořené. Na každém stanovišti bude dospělý, který dětem případně pomůže a nasměruje je dál. V mezičase budou děti moci využít workoutový prostor, kde si budou moci sami některé překážky vyzkoušet. Pitný režim dětí na trati bude zajištěn.