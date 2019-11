Spalovač mrtvol

KDY: v pátek 8. listopadu od 19.00

KDE: Kino Svět Holešov

ZA KOLIK: 60 korun

Diváci zhlédnou kultovní film Juraje Herze Spalovač mrtvol v restaurované podobě. Mohou se těšit na fenomenální herecký výkon Rudolfa Hrušínského.

Kotlíkový Praguláš

KDY: v sobotu 9. listopadu od 9.00

KDE: U Hasičárny, Prasklice



Ty nejlepší domácí guláše mohou ochutnat návštěvníci druhého ročníku soutěže Kotlíkový Praguláš. Ohně v kotlinách zažehnou v devět hodin ráno, výdej gulášů pro veřejnost bude až po dvanácté hodině. Po celou dobu akce bude zajištěno občerstvení v hasičárně.

Mňam! Svatomartinský speicál

KDY: v sobotu 9. listopadu od 10.00

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: 100 korun



Na svatomartinské hodování se mohou těšit návštěvníci kroměřížského výstaviště. Budou moci ochutnat svatomartinskou husu a kačenu na desítky způsobů, zabijačkové speciality, svatomartinské víno od více než deseti regionálních vinařství a další mladá a přívlastková vína. Celým dnem bude provázet herečka Markéta Hrubešová, k poslechu zahraje cimbálová muzika Valašského souboru Kašava.

Koncert In the spiritual mood

KDY: v neděli 10. listopadu od 18.00

KDE: Zámek Holešov

ZA KOLIK: 240 korun



Na dalším z koncertů hudebního festivalu Musica Holešov se představí komorní sbor Martinů Voices, jehož uměleckým vedoucím a dirigentem je Lukáš Vasilek. Sbor byl založen v roce 2010 a jeho hlavním uměleckým cílem je špičková interpretace komorní sborové tvorby od 19. do 21. století.