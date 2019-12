Vánoční trhy v Holešově

KDY: v sobotu 30. listopadu od 8.00 do 18.30

KDE: náměstí Dr. E. Beneše Holešov

ZA KOLIK: zdarma

Po celý den se budou v Holešově konat vánoční trhy s doprovodným programem. Od 9. hodin vysotupí Hudecká partyja, následovat bude vystoupení Folklorního souboru Zrníčko TYMY a od 10.15 hodin ZUŠ Holešov. Od 15.30 se v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude konat adventní kocnert Holešovksého chrámového sboru a Holešovského komorního orchestru s požehnáním aventních věnců. Od 16.30 na náměstí zahraje Holešovská muzika. Zlatý hřeb dne přijde v 17,30 hodin, kdy se rozsvítí vánoční strom. Po celý den bude v sala terreně holešovského zámku přístupná výstava České betlémy.

Putování Podzámeckou zahradou za Mikulášem

KDY: v sobotu 30. listopadu od 16.00 do 17.30

KDE: Podzámecká zahrada

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Najít svatého Mikuláše nebude tuto sobotu úplná hračka. Skryje se totiž v Podzámecké zahradě a děti se k němu budou muste dostat přes soutěžní stanoviště s čerty a anděly. Úspěšní hledači se od Mikuláše dočkají odměny. Vstup je pouze z ulice Vejvanovského od tržnice, je možné přijít průběžně po celou dobu akce. Baterky, lucerničky a lampiony s sebou. Za příznivého počasí se u vstupu postará o zábavu divadélko Leonka. Akce se koná za každého počasí.

První adventní neděle na hulínském náměstí Míru

KDY: v neděli 1. prosince od 15.00

KDE: náměstí Míru Hulín

ZA KOLIK: zdarma



Od 15 hodin začne čtvrtý ročník soutěže O nejhezčí hulínské stromeček. Děti i dospělí ozdobí vánoční stromečky, které budou zkrášlovat hulínské náměstí po celé Vánoce. Vyhodnocení soutěže se bude konat čtvrtou adventní neděli 22. prosince. Kromě zdobení si návštěvníci užijí vystoupení dětí ze SVČ Hulín s pásmem Živý betlém, koledování s Hulíňáčkem a vánoční koncert Petry Zindler.

Rozsvícení vánočního stromu v Chropyni

KDY: v neděli 1. prosince od 16.00 do 18.15

KDE: areál zámeckého parku v Chropyni

ZA KOLIK: zdarma



Obyvatele Chropyně řeká rozsvícení jejich vánočního stromu v neděli 1. prosince v 17 hodin, kdy se bude konat také pozdravení paní starostky a pana faráře. O hudební doprovod se postará Orchestr Two, Three, Four. Od 17.20 se děti mohou těšit na čertování, v 17.30 vystoupí s vánočním pásmem žáci ZUŠ Chropyně. Od 16 do 17 hodin se ve vestibulu zámku budou konat tvořivé dílničky pro děti, ve víceúčelovém sále zámku lidé zhlédnou výstavu vánočních ozdob a zvyků.