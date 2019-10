Výstava bonsají na Florii

KDY: 27. - 29. září denně od 9.00 do 17.00

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 100 korun, rodinné 250 korun

Celostátní prodejní výstava pro všechny zahradníky a zahrádkáře uchvátí především mezinárodní expozicí vzácných bonsají a kamenů suiseki z Japonska, Koreje nebo Číny. K vidění budou také pokojové rostliny, kaktusy, sukulenty a masožravé rostliny. Návštěvníci na výstavě pořídí i okrasné cibuloviny, ovocné stromy nebo chryzantémy. Užijí si také cestovatelské přednášky, ukázku z tvorby ikebany nebo vystoupení cimbálky Réva.

Svatováclavské hody

KDY: 27. - 29. září

KDE: Hulín

ZA KOLIK: vstup zdarma



V Hulíně se tento víkend konají Svatováclavské hody. V pátek zahraje skupina Expo & Pension. Hlavní program začíná v sobotu v 8.30 hodin tradičním jarmarkem. Program pokračuje hodovou mší s průvodem na náměstí, kde vystoupí folklorní soubory Hulínských Hanáků, Mažoretky Kontrasty nebo Country Hulín. K tanci i poslechu zahraje dechová hudba Morava. Odpoledne oslaví své pětašedesáté narozeniny hudebním vystoupením Standa Hložek. Nedělní odpoledne bude patřit hodové tancovačce v sále městského kulturního střediska.

Zahrádkářská výstava Věžky: Plody z naší zahrady

KDY: 26. - 29. září denně od 9 do 16 hodin

KDE: Věžky u Kroměříže

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun, rodinné vstupné 180 korun



Začíná pravidelná zahrádkářská výstava Zahrada Věžky Podzim 2019, která patří k jedné z největších zahrádkářských výstav na Moravě. Nejkrásnější výpěstky letošní úrody budou ke zhlédnutí ve venkovní expozici s názvem Plody naší zahrady od čtvrtka 26. září až do neděle 29. září vždy od 9 do 16 hodin. V sýpce se návštěvníci potěší výstavou řezaných květin, konkrétně lilií, jiřin a gladiol. Návštěvníci se na výstavě mohou nejenom inspirovat, ale i zakoupit vše pro pěstování ovoce a zeleniny. Na děti bude čekat dětský svět plný her a zábavy. O hudební doprovod se postarají dechové kapely.