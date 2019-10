Bosé nohy v parku

KDY: v pátek 25. října od 19.00

KDE: Kino Klub Sušil Bystřice pod Hostýnem

ZA KOLIK: 300 korun

Líbánky skončily. Mladí novomanželé Viktorie a Pavel se vydávají na dlouhou trať každodenní manželské rutiny a začínají si budovat společné hnízdečko lásky. Jak přežít první společnou noc v nezařízeném maličkém bytě a jak vůbec přežít vztah a život ve dvou, když protiklady se přitahují? O tom všem bude romantická komedie Neila Simona, kterou odehrají herci z Agentury Harlekýn. V bystřickém kině Sušil se představí Anna Linhartová, Radúz Mácha, Veronika Freimanová a Rudolf Hrušínský. Překladu a režie se zhostila Kateřina Iváková.

Drahé kameny z holešovského zámku

KDY: v sobotu 26. října od 14.00

KDE: start na Zámku Holešov

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun, snížené vstupné 40 korun



Sezonu holešovského zámku zakončí zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi. Úkolem dne bude posbírat poztrácené královské drahokamy, které se zakutálely po všech holešovských památkách, například do zámecké zahrady, do kovárny nebo do synagogy. Na cestě za ztracenými kameny se lidé setkají s pohádkovými i historickými postavami, které v Holešově mohly žít. Komu se podaří posbírat všechny ztracené kameny, toho odmění ve Velkém sále zámku sám pan král skutečnými polodrahokamy. Návštěvníci se mohou těšit také na pravidelné vystoupení Biskupských manů z Kroměříže a na řemeslný jarmark. Zábava na zámku potrvá do 18 hodin.

Výstava starých a krajových odrůd ovoce

KDY: od pátku 25. října do pondělí 28. října

KDE: Květná zahrada Kroměříž

ZA KOLIK: vstupné na výstavu je součástí vstupného do Květné zahrady



V Květné zahradě v králičím domečku se od pátku do pondělí koná výstava ovoce starých a krajových odrůd, které se dříve na Moravě pěstovaly. Komentované prohlídky se konají v pátek od 15 hodin a v sobotu od 14 hodin. Lidé ochutnají plody, mošty a další ovocné dobroty.