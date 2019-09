Druhá vycházka po mlýnech na toku Rusavy

KDY: sobota 21. září v 8.45

KDE: knihovna Holešov

ZA KOLIK: zdarma

Zájemci si užijí netradiční vlastivědnou vycházku. Čeká je pěší pochod z Holešova do Všetul, odkud přejedou autobusem do Třebětic. Cestou se dozví zajímavosti o mlýnech podél toku Rusavy. Vycházku povedou Arnošt Pospíšil a Jan Dúbravčík z holešovského vlastivědného kroužku. Sraz je v 8.45 hodin před holešovskou knihovnou. Plánovaný návrat do Holešova je ve 12 hodin.

Africké trhy

KDY: sobota 21. září od 10.00

KDE: TJ Sokol Kroměříž

ZA KOLIK: vstup zdarma



Exotické lahůdky z ugandských zahrádek ochutnají návštěvníci Afrických trhů. Čeká na ně známé i méně známé čerstvé a sušené ovoce, koření ze Zanzibaru, kakaové boby, čokoláda a oříšky. Zemědělské produkty od lokálních pěstitelů se převáží letecky, aby zůstaly čerstvé.

Proč si nezatančíte?

KDY: neděle 22. září od 11.00

KDE: Velký sál holešovského zámku

ZA KOLIK: vstupné 150 korun



Dopolední matiné bude hereckým koncertem Jiřího Lábuse, který se postará o umělecký přednes povídek Raymonda Carvera, jenž byl mistrem krátké prózy a jeden z nejvýznamnějších spisovatelů americké literatury 80. let minulého století. Doplní jej Emil Viklický klavírní improvizací.

Princezna ze mlejna

KDY: neděle 22. září od 15.00

KDE: Dům kultury Kroměříž, Divadelní sál

ZA KOLIK: 80 korun děti, 120 korun dopělí



Divadelní adaptaci známé televizní pohádky zahrají herci pražského Divadla Pegas. Děti se dočkají pomocníka Jindřicha, jeho milé Elišky, i oblíbených postav čerta a vodníka.

Naše zahrada

KDY: v pátek 20. září od 17 hodin a v sobotu 21. září od 10 hodin

KDE: kulturní dům Koryčany

ZA KOLIK: vstup zdarma



Na tradiční výstavě bude k vidění nejenom ovoce a zelenina od místních a přespolních pěstitelů, ale i ukázka umělecky vyřezávaného ovoce, kolekce kaktusů a sukulentů, bonsají a výstava koryčanských včelařů.