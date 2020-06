Víkend otevřených zahrad v Květné zahradě v Kroměříži

KDY: sobota 6. a neděle 7. června 9-17 hodin

KDE: Květná zahrada Kroměříž

ZA KOLIK: jednotné vstupné 80 Kč

První červnový víkend můžete využít třeba k návštěvě Květné zahrady v Kroměříži, a to v rámci akce Víkend otevřených zahrad. Užít si můžete komentované prohlídky s průvodcem, chybět nebude ani program pro rodiny s dětmi, které budou například plnit úkoly v rámci edukačního programu. Svátek otevírání vznikl v roce 1998 ve Velké Británii. Projekt se setkal s velkým ohlasem a stal se postupně tradičním po celé Evropě.

Kroměřížské kino Nadsklepí promítne dobrodružný film Volání divočiny

KDY: sobota 6. června od 17 hodin

KDE: kino Nadsklepí Kroměříž

ZA KOLIK: vstupné 100 Kč



Film Volání divočiny je adaptací legendárního románu Jacka Londona a přináší dobrodružný příběh odvážného psa a jeho nového přítele (Harrison Ford) v časech zlaté horečky na Klondiku. Režie: Chris Sanders. Hrají: Harrison Ford, Karen Gillan, Omar Sy a další.

Děti v kině pobaví Ježek Sonic

KDY: neděle 7. června od 17 hodin

KDE: kino Nadsklepí v Kroměříži

ZA KOLIK: vstupné 110 Kč/ děti 90 Kč



Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším videoherním legendám. A protože o legendách se obvykle točí filmy, vznikla komedie, v níž bude hrdina rychlostí toho nejrychlejšího blesku prchat před svým neúnavným pronásledovatelem Doktorem Robotnikem (Jim Carrey). Režie: Jeff Fowler

Hrají: Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter, Ben Schwartz a další.

Tip na výlet: Valašské Meziříčí. Město, kde se nebudete nudit

KDY: celoročně

KDE: Valašsko



Rozsáhlá nabídka vzdělávání a kulturního života, historie sahající do 13. století, která zanechala řadu památek a zajímavých míst. Náměstí s měšťanskými domy a renesanční radnicí, dva zámky, zajímavé kostely, Moravská gobelínová manufaktura, ale i proslulá hvězdárna. To je hlavní charakteristika Valašského Meziříčí a důvod, proč se o tomto městu na soutoku Rožnovské Bečvy a Vsetínské Bečvy mluví jako o Valašských Aténách.Milovníci kultury si jistě vybaví jméno zdejší proslulé skupiny Mňága a Žďorp, či zpěvačky Markéty Irglové, která se zde narodila. A to není vše, Valašské Meziříčí během roku nabízí řadu akcí, mnohé jsou unikáty. Například festival Světlo Valmez, Mezinárodní festival cimbálu, Valašský špalíček, Gulášfest, Babí léto, Tanec Valmez, Meziříčská muzejní noc, Mezinárodní festival poezie nebo divadelní festival Malé jevištní formy.

Díky spojení dvou měst – Meziříčí a Krásna nad Bečvou, ke kterému došlo v roce 1924, se nově vzniklé město Valašské Meziříčí může chlubit hned dvěma zámky. V renesančním zámku Žerotínů sídlí kulturní zařízení s nejstarším kontinuálně fungujícím hudebním klubem v ČR, Muzejní a galerijní centrum a přidružená galerie Sýpka a Kaple. V empírovém zámku Kinských je situováno Muzeum regionu Valašsko. Obklopuje jej zámecký park se vzácnými kosodřevinami a takzvaným Jurkovičovým altánem. (Pozn.: zámek Kinských je aktuálně (2020) uzavřen, probíhá zde rekonstrukce). Ve zdejší gobelínové manufaktuře pak najdeme unikátní „Živé muzeum gobelínů“. Děti bude zajímat Muzeum valašských strašidel, Fauna park – dětský ráj a herní centrum Vrtule – Svět her a poznání v budově bývalé krásenské radnice.Pokud jste vyznavači aktivního trávení volného času, pak vám zcela jistě neujde skvěle vybavený sportovní areál s krytým plaveckým a rekreačním bazénem, tobogánem a letním koupalištěm. V jejich sousedství najdete krytou tenisovou halu a hned čtrnáct tenisových kurtů. Nakonec – ve Valašském Meziříčí své první tenisové krůčky dělal náš dlouhodobý reprezentant Tomáš Berdych. Je zřejmé, že se ve Valmezu, jak se městu také zkráceně říká, nudit nebudete. Turisté ocení velmi dobrou dostupnost Valašského Meziříčí. Na zdejším vlakovém nádraží se protínají hned čtyři železniční tratě nabízející rychlíkové spojení s Prahou a Slovenskem či místní tratě do Rožnova pod Radhoštěm, Ostravy, Kojetína. Převažující většina vlaků přepravuje jízdní kola, ale pokud nechcete s kolem cestovat, můžete si je na nádraží vypůjčit.

V Kroměříži se utkají v basketbalu 3x3

KDY: sobota 13. června od zhruba 12 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: vstupné zdarma

Přijďte se podívat na nový olympijský sport – basketbal 3x3, Výstaviště Kroměříž totiž bude hostit jeden z desíti kvalifikačních turnajů v České republice. Občerstvení je zajištěno. Basketball 3x3 je velice rychlou a agresivní disciplínou, ve které převažují akce 1 na 1, což je pro diváky nadmíru atraktivní. Zkrátka však nepřijdou ani střelci.

