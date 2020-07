Country setkání na koupališti v Holešově

KDY: v sobotu 11. července od 18 hodin

KDE: Zámecké koupaliště Holešov

Město Holešov pořádá v sobotu 11. července na Zámeckém koupališti od 18 hodin veselici s country a western sdružením Přátelé ze Všetul. Přijďte si zazpívat, zatancovat a poslechnout si country a westernové pecky. Součástí programu bude střelba z křesadlové pušky, která dobyla Divoký západ. Bohaté občerstvení zajištěno.

V Bystřici pod Hostýnem promítnou 3Bobule

KDY: pátek 10. července od 19 hodin a v sobotu 11. července od 17 hodin

KDE: Kino Klub Sušil Bystřice pod Hostýnem

ZA KOLIK: vstupné 130 Kč



Po mnoho sklizních se Honza a Klára stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně. Film je přístupný bez omezení.

Vandráci. Beseda s Pavlem Liškou, Honzou Révaiem a Hynkem Bernardem

KDY: v neděli 12. července od 21 hodin

KDE: letní kino v Hulíně

ZA KOLIK: vstupné 350 Kč, na místě 380 Kč



Zveme vás na besedu s Pavlem Liškou, Honzou Révaiem a Hynkem Bernardem, kteří povypráví o jejich cestě Střední Amerikou. Na besedě uvidíte nějaké fotky a můžete se zeptat na cokoliv, co vás zajímá. Na většinu besed s sebou vozí věci z e-shopu a všem, kdo mají zájem, se podepíší a společně se vyfotíte. "Máme radost z toho, že vás bavíme," vzkazují pořadatelé.

LETNÍ PROMÍTÁNÍ NA RAJČUDĚ - POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

KDY: v pátek 10. července od 21.15 hodin

KDE: Sportoviště Rajčuda, Břest

ZA KOLIK: vstupné zdarma



Užijte si komedii Jiřího Vejdělka Poslední aristokratka. O čem film je? Rodilý Newyorčan Frank (Hynek Čermák) získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo - zámek Kostka. Potomek emigrantů se tak po více než čtyřiceti letech chystá s dcerou Marií (Yvona Stolařová) a temperamentní ženou Vivien (Tatiana Vilhelmová) na velký návrat do Čech. Čerství aristokraté jsou neznalí místních poměrů a nepolíbení českou realitou, někdejší vlast a zámecký život znají jen z prastarých vyprávění příbuzných. Záležitosti spojené s navrácením majetku pro ně řeší právní zástupce Benda (Vojtěch Kotek). Po příjezdu rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu, stranou veškerého společenského dění. Jedinými stálými obyvateli Kostky jsou zpátečnický kastelán Josef (Martin Pechlát), bodrá hospodyně paní Tichá (Eliška Balzerová) a hypochondrický údržbář Krása (Pavel Liška). Zatímco osazenstvo Kostky pozvolna procitá z mátožného spánku porevolučních devadesátých let, rodina Kostkových stojí před těžkou volbou, zda generacemi vybudované sídlo prodat a vrátit se do Ameriky, nebo se pokusit zámek Kostka zachránit. Film vznikl podle stejnojmenné knihy Evžena Bočka.

Letní akce: Reflexy!

KDY: v pátek 10. července od 16 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: vstupné v předprodeji 200 Kč/osoba, na místě 250 Kč/osoba, děti do 150 cm v doprovodu dospělé osoby zdarma, ZTP/P zdarma i s doprovodem





Kdo by neznal hity jako Neříkej, Daruj Mi Křídla, Proud Mezi Námi, Ty Jsi Divoká… Koncert fantastické skupiny Reflexy, která zahraje plných 90 minut a jen pro vás. Před nimi vám zahraje mladá pop-rocková skupina Minami. Občas někdo nepřijde na předkapelu a dorazí až na hlavní hvězdu… Věřte nám, tady by to byla chyba. Kluci z Minami jsou skvělými hudebníky a mají před sebou jednoznačně zářnou budoucnost! Celou akci navíc uvede skvělý kytarista Petr Konečný, který Vás svými vlastními originálními písněmi jednoznačně dostane. Zkuste si třeba na youtube pustit jeho tvorbu, kterou prezentuje pod názvem "Hrátky s kytarovými drátky". Tohoto chlapíka si rozhodně nemůžete nechat ujít. Akce proběhne v areálu Výstaviště Kroměříž pod krytým přístřeškem, takže slunce ani déšť si na nás nepřijde.

