Nová akce na Výstavišti Kroměříž: CHOVATEL farmářské trhy

KDY: v neděli 19. července od 6 do 10 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: vstupné základní 40 Kč

Zveme vás na novou akci na Výstavišti Kroměříž: CHOVATEL farmářské trhy. Nakoupíte okrasné ptactvo, králíky, holuby, krmiva, vitamíny a další potřeby pro chovatele. Maximální hygienická a bezpečnostní důslednost je zajištěna. Akce proběhne každou třetí neděli v měsíci.

Zdroj: Deník/archiv

Netradiční procházka Hulínem. Obdržíte i odměnu

KDY: do 31. srpna

KDE: Hulín

ZA KOLIK: vstupné zdarma



Užijte si s dětmi třetí ročník městské hry v Hulíně, která vás letos zavede do nejrůznějších koutů Hulína a seznámí vás s nezvyklými domovními čísly. Čeká vás netradiční procházka městem a po správném vyplnění hrací karty obdržíte odměnu. Hrací kartu si vyzvedněte v Informačním centru Hulín. Po vyplnění ji odevzdejte pracovnicím, které zkontrolují správnost odpovědí.

Memoriál Pavla Táborského

KDY: v sobotu18. července od 9 hodin

KDE: Bystřice pod Hostýnem a okolí

ZA KOLIK: vstupné zdarma. Startovné: něco dobrého na zub k posezení u stolu.



V sobotu 18. července 2020 se uskuteční MEMORIÁL PAVLA TÁBORSKÉHO aneb přátelské setkání. Trasa: cca 60 km, start: Bystřice p. H., náměstí, cíl: Bílavsko, hřiště. Od 9 hodin proběhne na náměstí výstava historických vozidel, v 11 hodin je start memoriálu, od 12.30 hodin příjezd do cíle, plnění soutežních prvků. Občerstvení zajištěno. Výstava je volně přístupná veřejnosti. Memoriál je určen pro předem registrované vozidla!

Prázdninové poježdění na železničce v Rajnochovicích

KDY: v sobotu 18. a v neděli 19. července od 9 do 17 hodin

KDE: Rajnochovice

ZA KOLIK: vstupné dospělí 50 Kč, děti 30 Kč, děti do 2 let vstup zdarma



Společnost pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, z.s. pořádá dne 18. a 19. července 2020 tradiční „PRÁZDNINOVÉ POJEŽDĚNÍ". Akce se bude konat od 9 do 17 hodin. Můžete se těšit na svezení vláčkem, taženým lokomotivami BN30U a BND30 a nově opravenou lokomotivou DH70 po trati dlouhé cca 250 metrů. V areálu železničky Vás čeká stezka poznání, která přibližuje práci se dřevem, historii arcibiskupské železnice i její současnost. Dále jsme připravili fotokoutek, kde můžete své děti vyfotit v jedné z našich lokomotiv. Ve stánku s občerstvením budou připraveny grilované speciality, točené pivo a nealko nápoje.

Zdroj: Deník/archiv

Slavnostní otevření pamětní síně sv. Jana Sarkandra

KDY: v pátek 17. července od 17.30 hodin

KDE: Holešov

ZA KOLIK: vstupné zdarma



V pátek 17. července se v Holešově uskuteční slavnostní otevření nově zřízené pamětní síně sv. Jana Sarkandra v oratoři filiálního kostela sv. Anny. Celému aktu bude v 17.30 hodin předcházet slavnostní mše svatá, kterou v kostele sv. Anny bude celebrovat biskup a generální vikář olomoucké arcidiecéze Msgre. Josef Nuzík. Po skončení mše sv. bude následovat krátká adorace a kolem 18.30 hodin bude slavnostně otevřena a požehnána pamětní síň. Účast přislíbil také hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Zdroj: Nikol Holubová

Hrozenkobraní nabídne spoustu zábavy

KDY: v sobotu 18. července od 11 do 17 hodin

KDE: areál Památníku A. Strnadla v Novém Hrozenkově



Hudebně-řemeslně-gurmánské Hrozenkobraní se uskuteční popáté v areálu Památníku A. Strnadla v Novém Hrozenkově. „Na návštěvníky čeká řemeslná dílnička pro děti, kdy si mohou vyfouknout skleněné figurky, dále ukázky broušení skla, výroba vitráží, prodej řemeslných výrobků a také spousta dobrot včetně zvěřinového guláše od našich myslivců nebo chleba přímo z pece,“ láká vedoucí Informačního centra Nový Hrozenkov Jana Krystyníková. Od 11 do 14 hodin zahraje cimbálová muzika Krkostěna, v 15 hodin začíná koncert skupiny NoCa.

Program: 11:00 – 14.00 - hraje cimbálová muzika Krkostěna, 15:00 – 16:30 - koncert skupiny NOCA. Od 11:00 do vyčerpání zásob: - ochutnávka z Okoštuj, - prodej chleba z pece, - prodej zvěřinového guláše od našich myslivců, - prodej frgálů. 11:00 – 17:00 - ukázky broušení skla, foukání skleněných figurek, výroba vitráží, řemeslná dílnička pro děti – foukání skleněných figurek, občerstvení zRUK – domácí limonády, kafíčko, prodej vín z jižní Moravy a vinného střiku, prodej řemeslných výrobků.