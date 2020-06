V Kroměříži se utkají v basketbalu 3x3

KDY: sobota 13. června od zhruba 12 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: vstupné zdarma

Přijďte se podívat na nový olympijský sport – basketbal 3x3, Výstaviště Kroměříž totiž bude hostit jeden z desíti kvalifikačních turnajů v České republice. Občerstvení je zajištěno. Basketball 3x3 je velice rychlou a agresivní disciplínou, ve které převažují akce 1 na 1, což je pro diváky nadmíru atraktivní. Zkrátka však nepřijdou ani střelci.

Zdroj: Deník/repro

Pořádná hudební akce: POLYGON a DNESKANE!

KDY: pátek 12. června od 16 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: předprodej 120 Kč/osoba, na místě 150 Kč/osoba



Léto začíná a blbá nálada končí… Pojďme to oslavit pořádnou hudební jízdou! Vystoupí nejlepší zábavová kapela široko daleko Polygon a skvělá rocková skupina z Kroměříže DneskaNe. Kluci z DneskaNe mají čerstvě novou desku a věřte nám, zní skvěle! Kapela se už nemůže dočkat, až vám to všechno zahraje. Po nich pódium ovládne Polygon. Tři hodiny plné desítek písní, které všichni známe. Bude to jistě parádní večer. Akce proběhne v areálu Výstaviště Kroměříž pod krytým přístřeškem, takže slunce ani déšť si na vás nepřijde. Harmonogram akce: 16 hodin - otevření areálu, 17.30 – 18.30 hodin - DneskaNe, 19 – 22 hodin - Polygon.

Kino Nadsklepí promítne dokumentární snímek V síti: Za školou

KDY: sobota 13. června od 17 hodin

KDE: kino Nadsklepí v Kroměříži

ZA KOLIK: vstupné 100 Kč



Tři dospělé herečky, které vypadají na 12 let, se připojí na sociální sítě, aby v přímém přenosu zažily, co se děje v online světě. V kopiích dětských pokojů chatují a skypují s muži, kteří si je na netu našli a napsali jim. Drtivá většina těchto mužů požaduje sex přes webkameru nebo posílá erotické fotografie a videa. Herečky dokonce zažívají vyhrožování a vydírání. Nejsilnější momenty z oficiální celovečerní verze filmu jsou doplněny o praktické rady, návody a komentáře hereček, které si zkušeností se sexuálním obtěžováním na internetu samy prošly. Režie: Barbora Chalupová, Vít Klusák. Hrají: Tereza Těžká a další.

Kino Nadsklepí promítne premiéru české komedie Bourák

KDY: sobota 13. června od 20 hodin

KDE: kino Nadsklepí v Kroměříži

ZA KOLIK: vstupné 130 Kč



Příběh se odehrává ve Šlukdorfu, imaginárním městě na severu Čech, kde po revoluci zavřeli všechny fabriky a místo nich se vyrojily nonstop herny, kasina a šlapky. V jednom z těch nonstopů s automaty pro zoufalce pracuje i Kamila, osmnáctka, která už má života ve městě, kde chcípnul pes, plné zuby. A ještě víc ji štve vlastní rodina. Odevzdaná matka a otec, který kšeftuje s vraky aut a říká si BOURÁK. Zastydlý puberťák s otřískaným růžovým Cadillacem, který chodí trsat rock and roll s holkou, co vypadá jako ze starého amerického katalogu na podprdy. Režie: Ondřej Trojan. Hrají: Ivan Trojan, Veronika Marková, Kristýna Boková, Jiří Macháček a další.

Zdroj: Deník/repro

Užijte si animovanou rodinnou komedii Frčíme

KDY: neděle 14. června od 17 hodin

KDE: kino Nadsklepí v Kroměříži

ZA KOLIK: vstupné 110 Kč, děti 90 Kč



Snímek Frčíme vás zavede do světa fantazie, ve kterém se představí dva elfští teenageři, kteří se vydají na pozoruhodnou výpravu, aby zjistili, zda ve světě zůstalo aspoň kousek toho magického. Režie: Dan Scanlon. Hrají: Chris Pratt, Tom Holland, Julia Louis-Dreyfus, Octavia Spencer a další.

Kino Nadsklepí promítne dokumentární snímek V síti

KDY: neděle 14. června od 20 hodin

KDE: kino Nadsklepí v Kroměříži

ZA KOLIK: vstupné 100 Kč



3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů. Experiment, který naléhavým způsobem otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Tři zletilé herečky s dětskými rysy dostávají za úkol prostřednictvím falešných profilů na sociálních sítích předstírat, že je jim 12 let. Dokumentární film vypráví strhující drama těchto tří hrdinek alias „dvanáctiletých dívek“ od castingu až po osobní schůzky, kde se s predátory setkávají tváří v tvář pod dohledem ochranky a šesti skrytých kamer. Režie: Barbora Chalupová, Vít Klusák. Hrají: Tereza Těžká a další.

Noc kostelů 2020 na Kroměřížsku. Podívejte se na přehled, kam můžete zajít

KDY: pátek 12. června

KDE: kostely na Kroměřížsku

ZA KOLIK: vstupné zdarma

Zdroj: Deník/repro



- Holešov, kostel Nanebevzetí Panny Marie

18:00 - 18:40: Mše svatá

18:45 - 20:00: Komentovaná prohlídka s průvodcem pro děti i dospělé

20:00 - 21:00: Koncert Holešovského komorního orchestru

21:30 - 22:00: Modlitba TAIZÉ

22:00 - 22:05: Požehnání městu

- Chropyně, Kostel sv. Jiljí

18:00 - 18:05: Nechte zvony znít

18:05 - 19:00: Komentovaná prohlídka kostela

19:00 - 20:00: Mše svatá

20:00 - 21:30: Adorace

- Kroměříž, klášterní kaple Povýšení sv. Kříže

18:00 - 21:00: Otevřená kaple k tiché modlitbě

- Kroměříž, kostel Českobratrské církve evangelické

18:00 - 18:45: Mše svatá

19:00 - 19:10: Vyzvánění zvonů

19:30 - 20:30: "V hábitu a naživo" - povídání se sr. M. Bortlovou, představenou České provincie Kongregace Milosrdných sester svatého kříže

20:30 - 21:15: Komentovaná prohlídka kostela

21:15 - 22:15: Koncert při svíčkách - účinkuje Musica Camilla

- Kroměříž, kostel Nanebevzetí Panny Marie

18:00 - 18:45: Mše svatá

19:00 - 19:10: Vyzvánění zvonů

19:30 - 20:30: "V hábitu a naživo" - povídání se sr. M. Bortlovou, představenou České provincie Kongregace Milosrdných sester svatého kříže

20:30 - 21:15: Komentovaná prohlídka kostela

21:15 - 22:15: Koncert při svíčkách - účinkuje Musica Camilla

- Kroměříž, kostel sv. Jana Křtitele

19:00 - 19:10: Vyzvánění zvonů

19:10 - 20:00: Biblická poezie s hudbou

20:30 - 21:00: Umělecká výzdoba kostela sv. Jana Křtitele Mgr. Martina Miláčková (ředitelka Muzea Kroměřížska)

21:00 - 21:45: Zaměření aktuálního stavu architektury kostela sv. Jana Křtitele - prezentace

22:00 - 22:00: Uzavření kostela (předpokládané)

- Kroměříž, kostel sv. Mořice

19:00 - 19:10: Zvonění zvonů a požehnání pro obyvatele města Kroměříže a účastníky Noci kostelů

19:10 - 19:45: Historický vývoj architektury kostela sv. Mořice - Mgr. Jan Štětina

19:10 - 21:00: Možnost duchovního rozhovoru, zapálení svíčky, napsání proseb, díků

20:00 - 21:00: Hudební improvizace a příležitost k zamyšlení a k modlitbě

21:00 - 21:30: Varhanní koncert obohacený flétnou

22:00 - 22:00: Uzavření kostela (předpokládané)

- Zborovice, kostel sv. Bartoloměje

18:00 - 19:00: Mše svatá

19:00 - 22:00: Volná prohlídka kostela

22:00 - 22:30: Meditace v tichu při svíčkách, modlitba

- Zborovice, modlitebna sborového domu CČSH

18:00 - 21:00: Volná prohlídka kostela. Možnost nahlédnout do kroniky i historického fotoalba náboženské obce, zahrát si na staré harmonium, prohlédnout si tematické obrazy

19:30 - 20:00: Přednáška o Matěji Pavlíkovi - biskupu Gorazdovi. Krátká přednáška o postavě Matěje Pavlíka a jeho vlivu na vznik a utváření zdejší náboženské obce CČSH



- Zlobice, kostel sv. Cyrila a Metoděje

17:00 - 17:20: Společné zpívání písní Spirituál kvintetu. Společně si zazpíváme několik známých písní Spirituál kvintetu

17:20 - 18:30: Program pro děti. Bude probíhat vedle kostela - střelba z dětského luku, opičí dráha,…

Interaktivní výstava Poznávej se

KDY: denně kromě pondělí do 6. září

KDE: Zámek Holešov

ZA KOLIK: dospělí 140 Kč, snížené 90 Kč, rodinné 420 Kč, školní skupiny 50 Kč. Děti do 5 let (včetně) zdarma





Interaktivní výstava Poznávej se libereckého zábavně - naučného science centrem iQPARK začala 21. května a bude trvat do 6. září. Výstava je otevřená denně kromě pondělí, a to vždy od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. V jejím provozu budou platit hygienická opatření daná nařízením vlády.

Zdroj: Deník/archiv

„Poznávej se je moderní výstava, která interaktivní formou představí, jak fungují lidské smysly a jak nás klamou. Kombinuje v sobě hru, zábavu i poučuje, zahrnuje čtyřicet sedm exponátů, které jsou přímo určené k vyzkoušení, vyřešení nebo soutěžení. K dispozici jsou proškolení lektoři,“ řekla kurátorka projektu Nikol Holubová z Městského muzea a galerie v Holešově.

Návštěvníci zapojí co největší množství smyslů a vyzkoušejí si například Braillovo písmo, 3D otisk těla, změří sílu stisku ruky nebo si posedí na hřebících jako fakír. Všechny exponáty doplňuje nápověda i vysvětlení, proč věci fungují, jak fungují. Dotýkat se exponátů proto bude přímo přikázáno.

Hlavní myšlenkou výstavy je podnítit zájem zejména mladé generace o technické obory a v duchu Komenského hesla „škola hrou“ je vtáhnout do světa přírodních věd, aktivovat hravost a tvořivost.