Vydejte se za kouzly studánek do Kašavy

Kašava se pyšní neobvyklým množstvím funkčních studánek. Objevte je, je jich rovných osm. V oblasti vrchu Sobolice najdete studánku Anežku a Libušku, severně od obce Stázičku, Topolnou a Lidušku a na západ v lokalitě vrchu Vančica Jirkovu studánku a Milenku. Na východě na horním konci Kašavy pak narazíme při sestupu po naučné stezce Kašava od Vinohrádku na krásně upravenou studánku Kadlbek.

Studánka Kadlbek.Zdroj: Turistika.cz

ZA SKLEM - Výstava prací žáků ZUŠ Zlín - Jižní Svahy

KDY: kdykoliv

KDE: v oknech ZUŠ na 1. segmentu ve Zlíně

ZA KOLIK: zdarma



Od 22. února 2021 je připravena nová výstava ZA SKLEM. V oknech ZUŠ na 1. segmentu ve Zlíně se na obdivovatele těší práce žáků výtvarného oboru, které vznikly během distanční výuky v zimních měsících. Mladí umělci tvořili originální KOLÁŽE, OHŇOSTROJE, LISTY, PF či neobvyklý a plastický OP - ART. Z obrázků malých výtvarníků vzniklo i PEXESO! Můžete si ho zahrát online na http://www.pexeso.net/umeni?pg=3.

Výstava prací žáků ZUŠ Zlín - Jižní Svahy.Zdroj: Deník/repro

Ke slunečním hodinám

KDE: Březnice



Se slunečními hodinami se nejčastěji setkáváme na věžích kostelů či stěnách historických budov. V Březnici sluneční hodiny najdete na soukromém stavení jednoho z obyvatel. Vedle domu č.43, poblíž silničního tahu ze Zlína do Luhačovic, stojí polozděný hospodářský objekt, na jehož fasádě pyšně shlíží sluneční orloj. Kuriozitou je, že je vybaven nejen zimním, ale i letním časem.

Sluneční hodiny v Březnici.Zdroj: Turistika.cz

KROMĚŘÍŽSKO

Udělejte si výlet na Srdíčkovou skalku

KDE: Zástřizly



Nevíte, kam na výlet? Malou, ale hezky modelovanou skalku najdete nedaleko Motorestu Samota. Od něj stačí vyrazit po modré značce východním směrem. Po 300 metrech se dostanete k telekomunikační věži, velké pasece a úložišti dřeva. Ze silničky dobře viditelný skalní výchoz se nachází jen několik desítek metrů na sever. Skalka nenese název podle svého tvaru, ale podle vyrytých srdcí, která zde zanechali neznámí vandalové.

Srdíčková skalka.Zdroj: Turistika.cz

Horní skály Skalného

KDE: Rusava



Vrch Skalný se vypíná z hřebene Hostýnských vrchů na dohled od místa, podle kterého dostaly tyto kopce své jméno, svatého Hostýna. Turisté pod jeho vrcholkem projdou cestou po hlavní turistické magistrále, vedoucí z Tesáku na Hostýn. Upozorní na něj i turistický rozcestník a také panel naučné stezky, který návštěvníka seznámí s geologickou skladbou skal.

Skalný.Zdroj: Deník/repro

Procházkou přes Zahájené

KDE: Bystřice pod Hostýnem



Významným oddechovým místem je městský park v Bystřici pod Hostýnem, zvaný Zahájené. Je vhodný k procházkám i aktivnímu odpočinku pro děti i dospělé. Tento park najdete mezi ulicemi Havlíčkova a Sportovní, asi 700 metrů východním směrem od Masarykova náměstí v centru města. Protéká přes něj říčka Bystřice a je přístupný celoročně.

Městský park Zahájené.Zdroj: Deník/repro

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Vydejte se k morovému sloupu

KDE: Stříbrnice



Slovácká obec Stříbrnice se může pochlubit význačnou, státem uznanou kulturní památkou. Je jí morový sloup ozdobený namísto tradiční Madony sochou bičovaného Krista. Hodnotné barokní dílo vzniklo přibližně v polovině 18. století a je k vidění na rozcestí u konce dlouhé návsi a cesty vedoucí ke kostelu.

Morový sloup.Zdroj: Turistika.cz

Medlovický lom. Znáte ho?

KDE: Medlovice



Medlovický lom se nachází ani ne půl kilometru západně od stejnojmenné obce, ležící v podhůří Chřibů. Medlovický lom nabízí scenérii vpravdě marťanskou, neboť v tomto jámovém lomu každého návštěvníka oslní rudě zářící stěny jaspisových porcelanitů. Jedná se o jedinou taková lokalitu u nás a v Evropě byste nalezli jen další dvě.

Medlovický lom.Zdroj: Deník/repro

Památky Buchlovských vrchů

KDE: Staré Hutě



Obec Staré Hutě se poprvé připomíná začátkem 16. století, ale počátek většího osídlení zde nastal až roku 1701, kdy zde díky přičinění tehdejších pánů Buchlovského panství vznikla sklářská huť. K vidění jsou tu kromě novodobých staveb i původní chalupy, oko návštěvníka osvěží pohled na cihlovou kapličku Panny Marie z poloviny 19. století a dva kříže.

VALAŠSKO

Portrét Charlotty Garrigue-Masarykové aneb On-line beseda

KDY: čtvrtek 25. února od 17 hodin

KDE: on-line zde



Pokud milujete literaturu a zvláště tu postavenou na korespondenci a memoárech, pak si rozhodně nenechte ujít on-line besedu s Ladislavem Štěpánkem, který představí nově vznikající knihu Portrét Charlotty Garrigue-Masarykové v korespondenci Vsetíňanům a vzpomínkách paní učitelky Hany Pardubové.



Skutečnost, že Tomáš Garrigue Masaryk byl poslancem za tento kraj, je poměrně známa. Ale téměř neznámé jsou těsné kontakty rodiny Masaryků s rodinou Jarošků ze Vsetína – Jasenky. Vypovídá o tom bohatý rodinný archiv rodiny Pardubových, jehož jádrem je především soubor dopisů Charlotty Garrigue-Masarykové. Ty tvoří součást nově připravované knihy, spolu se vzpomínkami a obrázky.



Otázky na hosta pište předem na e-mail: kjanoskova@mvk.cz nebo do chatu v on-line přenosu.





Zdroj: Youtube

Havel | Moje kino LIVE

KDY: sobota 27. února od 20.30 hodin

KDE: on-line zde

ZA KOLIK: 100 korun

Potřebujete si oddechnout od všech starostí? Pak si vychutnejte skvělý český snímek, mapující příběh jedné z nejvýraznějších osob naší historie Václava Havla z jeho disidentských dob, kdy ještě nebyl slavnou osobností. Film se soustředí na Havlův bouřlivý osobní život, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc, pronásledování, věznění a také milostné vztahy, vlastní pochyby a humor. Lístek na on-line projekci zakoupíte na webu kina Vatra.



Snímek HavelZdroj: z webu kino Metro 70

Hrajeme si s muzeem

KDE: on-line zde



Když nemůžete do muzea, přijde muzeum k vám domů. Vzájemná spolupráce Valašského deníku s lektory Muzea regionu Valašsko mezi léty 2011 až 2017 přinesla ovoce v podobě úžasného a hravého cyklu pro děti nazvaného Hrajeme si s muzeem.



Každý týden vycházel na našich stránkách pracovní list, který byl vztažen k tehdejším daným výstavám či expozicím. Nyní některé z nich Muzeum volně zpřístupnilo a vy si je tak můžete z pohodlí domova stáhnout, vytisknout a užít si skvělou zábavu a dobrodružství. A hlavně spolu s pracovními listy zahnat nudu a pocvičit buňky své šedé kůry mozkové.



Všechny pracovní listy hravě stáhnete zde

Muzeum upozorňuje, že soutěže, které jsou avizované na jednotlivých pracovních listech již nejsou platné. Muzeum však přichází s novou soutěží.



Vytiskněte si a vyplňte kterýkoliv z pracovních listů, vyfoťte jej a pošlete e-mailem na adresu poncikova@muzeumvalassko.cz. Zařadí vás pak do slosování o celoroční volnou vstupenku do všech muzejních objektů a hned, jak se brány muzea opět otevřou, vás rádi přivítají.



Pracovní list Muzea regionu ValašskoZdroj: MuRV

TIPY NA DALŠÍ ZAJÍMAVÉ AKCE

On-line výstava Poslední hrnčíři v Lošticích

KDE: facebook Vlastivědného muzea Šumperk

Hrnčířské řemeslo má v Lošticích dlouholetou tradici. Největší slávy dosáhli hrnčíři v 15. – 16. století svou unikátní keramikou se specifickými puchýřky. Keramická produkce však pokračovala až do první třetiny 20. století.

S posledními hrnčíři a kamnáři se seznámíte v krátkých medailoncích a prohlédnete si i některé jejich výrobky. Výstava je připravena ze sbírek Havelkova muzea v Lošticích a doplňuje tak novou expozici věnovanou loštickým pohárům a zdejšímu hrnčířství. Na výstavu se můžete podívat na webu šumperského muzea i na jeho facebookových stránkách.

Palo Macho & Jana Hojstričová – Dílo

KDE: virtuální prohlídka výstavy zde

ZA KOLIK: zdarma

Galerie Synagoga Hranice připravila pro milovníky umění virtuální prohlídku výstavy Palo Macho & Jana Hojstričová s názvem Dílo. Dílo Jany Hojstričové a Pala Macha je nejnovějším společným dílem, které vytvořili speciálně pro prostor Synagogy v Hranicích. Palo a Jana Hojstričová spolupracují od roku 2010. Nejsou tvůrčí dvojicí v tom „klasickém“ duchu, každý z nich má svůj autorský program, svou tvorbu a cíle. Čas od času se však jejich tvůrčí cesty protnou, aby se pokusili o netradiční a inovativní dialog nejen dvou svéprávných osobností, ale i přístupů specifických pro disciplíny, kterým se „domovsky“ věnují.

Spojení fotografie a skla rozhodně není každodenní a jednoduché. Nejprve museli vyřešit transfer fotografie na sklo, do malby na skle a vice versa, hledali jak dát nový rozměr skelným obrazům-objektům. Nakládali se světlem a prostorem, transparentností a odrazem, který vzniká po nanesení fotografické vrstvy na skleněnou – pigmenty a teplem – přemodelované plátno. Později si před sebe postavili složitější cíle, jakými prostředky vybudovat novou, jednotnou prostorovou strukturu (v koloběhu z 2D do 3D…), kde se obě disciplíny i přístupy spojí do nedělitelného celku.