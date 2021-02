Trasu ptačích krmítek a budek, kterou stvořil Okrašlovací spolek Calma, si můžete užít na procházce lázněmi Luhačovice. Původně zde bylo k vidění 46 unikátních ptačích budek a krmítek a dnes je již jejich počet více než dvojnásobný. Jednotlivé ptačí domovy vytvořili nejen různí amatérští nadšenci, ale vyřádili se tu také někteří architekti a výtvarníci. Celá okružní trasa začíná na Ptačím náměstí u altánu pramene Aloiska.

Na trase poznáte různé budky a krmítka.Zdroj: Archiv Luhačovic

Křížovou cestou po Kašavě

KDE: Kašava

Kašavská naučná stezka nabízí i 600 metrů dlouhou křížovou cestu, která začíná hned nad posledními domky obce. Čtrnáct klasických zastavení je rozmístěno podél zpevněné cesty, která stoupá po hřebeni chvilku mezi pastvinami, pak pro změnu zase smíšeným lesem a končí na jeho okraji na lučinatém návrší zvaném Vinohrádek. Jednotlivá zastavení tvoří dřevěný sloup s typickou kulatou doškovou stříškou s reliéfem jednoho ze čtrnácti výjevů z poslední cesty Ježíše Krista.

Jedno ze zastavení křížové cesty v Kašavě.Zdroj: Archiv obce

Znáte Šťákovy paseky ve Zlíně?

KDE: Zlín



Pěkným místem k procházce v okolí Zlína jsou Šťákovy paseky. Shluky pasekářských usedlostí se dříve nacházely převážně na vrcholcích okolních kopců. Na Šťákovy paseky se dobře dostanete z místní části Příluky hřebenovou silničkou od horního konce obce. V horní části osady je možné najít i kamenný kříž s lavičkami a částečným výhledem na Zlín.

KROMĚŘÍŽSKO

Vydejte se k vodní nádrži Tesák

KDE: Rajnochovice



Přírodní památka Nádrž Tesák se nachází, jak jinak než na Tesáku, turistickém středisku a křižovatce turistických tras Hostýnských vrchů. Nevelkou vodní plochu objevíte za Chatou Tesák. Přírodní památka zde byla vyhlášena v roce 2015 a tvoří ji betonová vodní nádrž, která nemá žádný vodní přítok, je naplňována pouze dešťovými srážkami.

Vodní nádrž Tesák.Zdroj: Turistika.cz

Smetanovy sady v Holešově

KDE: Holešov



Smetanovy sady se nacházejí jižně od hlavního kruhového objezdu v centru města, ale jsou odhlučněny bloky domů, a tak zde vládne klid. Oáza stromoví zaujímá téměř celý lichoběžníkový prostor parku. Sady vznikly na místě zrušeného hřbitova, po kterém dnes zůstala stát jako němá připomínka barokní kaple sv. Kříže. Původně se nazývaly školními sady, neboť se u nich vypíná budova bývalé měšťanské chlapecké školy, dnes základní školy.

Smetanovy sady v Holešově.Zdroj: Turistika.cz

Ke studánce U Mísy

KDE: Koryčany



Studánka s dobrou pitnou vodou se nachází v hlubokých lesích vrchoviny Chřiby, asi půl kilometru východně od skalního útvaru Kozel. Stojí naproti rozcestníku před odbočkou na zříceninu gotického hradu Cimburk a odpočívadla. Sběrač vody má tvar mísy a od toho byl odvozen název studánky se silným pramenem čerstvé studené vody. Pokud se zde zastavíte, oddechnete si v odpočivadle před další cestou k Cimburku nebo skalisku Kozel.

Studánka U Mísy v Koryčanech.Zdroj: Archiv města

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Rozhledna Pod Vojanskú

KDE: Bystřice pod Lopeníkem



Na východním Slovácku, nedaleko Bystřice pod Lopeníkem, se nachází zajímavá rozhledna. Je dřevěná a třináct metrů vysoká a na krytou vyhlídkovou plošinu, která se nachází ve výšce asi 10 metrů nad zemí, je potřeba vyšlápnout 44 schodů. Spatřit lze vodní nádrž Ordějov i masiv Lopeníku v CHKO Bílé Karpaty.

Rozhledna Pod Vojanskú.Zdroj: Východní Morava

Procházkou na Barborku

KDE: Buchlovice



Nevíte, kam na výlet? Zkuste poznat přírodní památku, kterou najdete na jižním úbočí kopce Modla, asi půl kilometru od hradu Buchlova. Vrcholu kopce je možné dosáhnout po turistických trasách či po trase naučné stezky. Kopec je mnohem známější pod jménem Barborka, neboť z něj nad koruny stromů trčí z daleka viditelná střecha a báň barokní kaple. Byla dokončena roku 1673 a sloužila pánům Buchlova jako rodinná hrobka.

Přírodní památka Barborka.Zdroj: Východní Morava

Vydejte se k Nezdenské skále

KDE: Nezdenice



U jižního okraje obce Nezdenice najdeme opuštěný lom na andezit. Jde o úpatí hory Široké v podhůří Bílých Karpat. K samotnému lomu dojdeme poměrně snadno, je potřeba vystoupat kousek po zdejší sjezdovce a zhruba v polovině u dřevěné chaty zamířit do lesa. K samotné hlavní části lomu náleží asi 20 metrů vysoká stěna. Dno lomu pak zabírá jezírko o průměru asi 30 metrů.

Nezdenská skála.Zdroj: Turistika.cz

VALAŠSKO

Zabijačka aneb z cyklu Masopust sa krátí už sa nenavrátí

KDY: kdykoliv on-line

KDE: on-line zde



Masopust, fašank, ostatky, voračky či končiny. Různé názvy, ale stejný význam – veselí, dobré jídlo a průvod maškar oslavujících poslední dny před čtyřiceti denním postem od masa i tělesných požitků. Začíná po svátku třech králů a končí v úterý před Popeleční středou. Každý rok připadá na tuto středu jiné datum, které se vypočítává podle pohyblivého termínu Velikonoc. Letos tak budeme masopust prožívat do 16. února.



Letos však masopusty ve městech a vsích neproběhnou vzhledem k emidemickému vývoji situace v naší zemi. Proto využijte možnosti Valašského muzea v přírodě, které vás on-line provede tradicemi masopustu v rámci cyklu Masopust sa krátí už sa nenavrátí.



Zavítejte alespoň virtuálně na zabijačku, která k masopustu neodmyslitelně patří. „V období masopustu se na vesnicích i ve městech odehrávalo mnoho zabíjaček. Při chladném počasí nehrozilo, že se maso rychle zkazí a také se ještě nepracovalo na poli. Zabijačka byla rodinnou událostí. Konala se jednou za čas a bylo okolo ní tolik práce, že domácí uvítali každou pomocnou ruku nejen z chalupy, ale i od sousedů. A musely při ní pomáhat i děti."





Zdroj: Youtube

Až vyjde měsíc | Moje kino LIVE

KDY: sobota 13. února od 20.30

KDE: on-line zde

ZA KOLIK: 100 korun

Dáváte přednost teplu domova před zimními radovánkami a výlety? Pak si dopřejte americkou romantickou komedii s hvězdným obsazením, jejíž příběh vás zanese do 60. letech 20. století na pobřeží Nové Anglie. Samovi a Suzy je dvanáct let. Oba spojuje stejný problém: se svým okolím si nerozumí, ale myslí si, že o světě dospělých vědí vše. Na první pohled se do sebe zamilují. Uzavřou tajnou dohodu a připravují velkolepý plán. Po roce od jejich prvního setkání společně utečou do divočiny. Jejich zmizení obrátí život poklidného městečka vzhůru nohama.

Až vyjde měsíc - Moje kino LiveZdroj: z webu kina Metro 70

Zajděte si na venkovní výstavu

KDY: od 9. února do 30. března

KDE: Masarykovo náměstí, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: zdarma



Chybí vám vernisáže a výstavy v galeriích či muzeích? Nezoufejte a vyrazte na rožnovské Masarykovo náměstí. Právě zde si budete moci vychutnat přímo pod širým nebem unikátní výstavu nazvanou Rožnov pod Radhoštěm v obrazech. „Prohlédnout si můžete nejen zajímavá místa a stavby, ale také události spojené s Rožnovem jako je např. odvoz základního kamene pro Národní divadlo Marie Vořechové-Vejvodové. Lze porovnat podobu starého rožnovského hřbitova, jak jej zachytil Karel Solařík, nebo Bayerovy ulice po přechodu fronty na konci druhé světové války, zdokumentované B. Fojtáškem."



Výstava představuje více než dvacet obrazů od čtrnácti autorů zachycujících město Rožnov pod Radhoštěm a jeho blízké okolí v proměnách času.



Více informací o výstavě se dozvíte zde



Výstava Rožnov pod Radhoštěm v obrazechZdroj: TKA