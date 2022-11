Už popáté se zlínské náměstí Míru stane dějištěm Svatomartinských hodů - oslav toho nejchutnějšího jídla a vína. Na podiu publikum přivítá moderní cimbálovku Cimball hell Band nebo oblíbenou kapelu Křídla. Děti pobaví Klaun Brdík. Své kuchařské umění převede Roman Staša, vítěz 4. řady MasterChef, jehož svatomartinskou kuchyni budou moci návštěvníci i ochutnat. ZUŠ Morava představí rockovou kapelu Štípská smršť, pod vedením pana Tomáše Gerycha. A pořadatelé nezapomněli ani na ty nejmenší, pro které bude připravený program nejen na jevišti, ale i další atrakce jako skákací hrady, malování na obličej, tetovačky, nafukovací balonky a workshopy spojené se svatomartinskými tradicemi.

Večery proézie – Petr Borkovec

KDY: v sobotu 12. listopadu od 18.30 hodin

KDE: Velkokavárna Gulliver, Zlín



Pozorovatel života Petr Borkovec patří mezi nejvýraznější a nejoceňovanější české básníky. Roku 1990 debutoval souborem Prostírání do tichého a od té doby napsal dalších deset básnických sbírek. Věnuje se rovněž psaní prózy, jehož výsledkem je trojice pozoruhodných povídkových knih Lido di Dante, Petříček Sellier & Petříček Bellot a Sebrat klacek. Vedle vlastní tvorby, jež se dočkala překladu do většiny evropských jazyků, sám poezii překládá. Přeložil rovněž Eurípidovo drama Bakchantky, které bude mít v únoru 2023 premiéru v Národním divadle.

Vinnetou

KDY: v neděli 13. listopadu 16 hodin

KDE: Divadlo Scéna, Zlín

ZA KOLIK: 100 korun

Vinnetou, ušlechtilý syn náčelníka kmene Apačů. Jeho jméno žilo v každém stanu, v každé chatě, u každého táborového ohně. Byl přítelem a ochráncem všech utiskovaných a neúprosným bojovníkem proti bezpráví. A kde se objevil on, nemohl chybět ani Old Shatterhand, drtící ruka. Jejich přátelství se stalo legendárním, avšak nebylo tomu od začátku tak. Naskočte na koně. Pohodlně se usaďte v sedle, cesta za přátelstvím a hrdinstvím může začít. Budete se smát, ale i dojímat. Budete bojovat, ale i utíkat. Budete tančit kolem ohně, ale i vykopete válečnou sekyru. Prostě a jednoduše zažijete neopakovatelné.

KROMĚŘÍŽSKO

Svatomartinské hodování

KDY: v pátek 11. listopadu od 10 hodin

KDE: Hanácké náměstí v Kroměříži

ZA KOLIK: zdarma



Přesně v 11.11 hodin nově zvolení zástupci města Kroměříže otevřou slavnostně na pódiu první láhev mladého svatomartinského vína. Skleničku vína návštěvníkům nalije i sám sv. Martin ve své zbroji. Na Svatomartinském jarmarku můžete ochutnat a zakoupit zabijačkové speciality, farmářské a regionální produkty, sladké i slané dobroty, dárečky a samozřejmě svatomartinské víno. Na pódiu se během dne vystřídají dvě cimbálovky a časový prostor mezi nimi vyplní novinka letošního roku - Divadélko s radostí - Tomáš Velzel a jeho Slepičí pohádka pro všechny generace. V 18 hodin proběhne tradiční součást hodování - průvod sv. Martina z Hanáckého náměstí na Velké náměstí, který připravili dobrovolníci z farnosti od sv. Mořice.

Cermaque & Zhille

KDY: v sobotu 12. listopadu od 18 hodin

KDE: Arcibiskupské gymnázium, Kroměříž

ZA KOLIK: 200 korun

Mezi kostelem a zámkem druhý víkend v listopadu bude muzika, atmosféra, kultura. Písničkář a básník Jakub Čermák vystoupí spolu s hudebnicí a herečkou Julií Goetzovou.

Joe Cocker Forever

KDY: v sobotu 12. listopadu od 20 hodin

KDE: New drive club, Holešov

ZA KOLIK: 150 korun



Kapela Joe Cocker Forever vznikla na podzim roku 2019 ve Zlíně. Tehdy se po několika hudebních setkáních ve zkušebně parta přátel shodla, že by byl skvělý nápad založit toto uskupení, jako poctu zesnulému anglickému zpěvákovi Joe Cockerovi, který vynikal nejen skvělými covery známých balad, soulových a RnB písní, ale hlavně svým nezaměnitelným a pro něj tolik typickým chraplavým hlasem. Kapelu Joe Cocker Forever tvoří zkušení muzikanti s dlouholetou hudební praxí, kteří vynikají smyslem pro detail a osobním vztahem k danému žánru.

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Filmový festival Malé oči

KDY: od pátku 11. listopadu do neděle 13. listopadu

KDE: Kino, Uherské Hradiště

Už 9. ročník dětského filmového festivalu Malé oči přinese skvělé filmy a dílničky s tématikou Překvapivých kamarádství. Od 11. do 13. listopadu bude v předpremiéře k vidění pohádková fantasy Princezna zakletá v čase 2, mezi novinky patří také další česká pohádka Princ Mamánek o líném princi a nizozemský animák Kvík o jednom podivném dárku. Specialitou bude uvedení kultovního japonského animáku Doručovací služba čarodějky Kiki. Nabídku doplní úspěšní Websterovi ve filmu. V průchozí green screen dílně malí filmoví fanoušci zažijí prostřednictvím trikové techniky setkání s kreslenými kamarády a odnesou si na památku společnou fotografii. V herní dílně si mohou zahrát počítačové hry, které vytvářely samotné děti v rámci kroužku Aero-školy. V dílně klasické animace si vytvoří příběh buď s již existujícími animovanými kamarády, nebo si své kamarády zcela vymyslí. Vyzkouší si techniku ploškové animace a vytvoříme krátký animovaný film.

Zvídálkové vzhůru do muzea

KDY: v neděli 13. listopadu od 13 do 17 hodin

KDE: Slovácké muzeum, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: rodinné vstupné 200 korun



Každý je jistě zvědavý, co mu přinese Ježíšek. Ten ale není tím jediným dárkonošem. V Itálii nosí dárky čarodějnice, ve Švédsku skřítek, ve Finsku vánoční kozel. Děti se tak mohou opět dozvědět spoustu zajímavých informací od skřítka Zvídálka. Povídání se skřítkem začíná každou celou hodinu a po celou dobu je otevřena tvořivá dílnička.

Manželský čtyřúhelník na horách

KDY: v sobotu 12. listopadu od 19 hodin

KDE: Klub Maják, Bojkovice

ZA KOLIK: 250 korun, 220 korun v předprodeji

Komedie Jakuba Zindulky a Fanny agentury sbírá divácké úspěchy už řadu let a milovníci divadla se v ní potkají se známými tvářemi Vladimíra Kratiny, Dany Homolové, Ivany Jirešové a Martina Sitty.

VALAŠSKO

Radůza

KDY: v neděli 13. listopadu od 19.30 hodin

KDE: Kulturní zařízení, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: 400 korun



Na Malé scéně za oponou v meziříčském Kázetku pokračuje pravidelný cyklus Podzimní jazz & bluesové dny. Ten nabízí od začátku sezóny až do zimy celkem patnáct koncertů mezinárodních umělců s přesahy jazzu a blues. Tuto neděli vystoupí Radůza, nespoutaná horská bystřina české hudební scény a zazpívá nejlepší písničky z dosud vydaných alb i zcela nové písně, které ještě nejsou zaznamenány na žádném nosiči.

Kpt. Krab

KDY: v sobotu 12. listopadu od 20 hodin

KDE: M-klub, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: 120 korun

Milovníky hudby a tance čeká netradiční dadadiscotéka plná písniček, mluveného slova, neotřelého humoru, lásky, vtipu o koni v baru, tanečních beatů a chytlavých refrénu. Kpt. Krab ve Valmezu představí hudebně - kulturní program Avantgarda není sranda.

Krajové odrůdy ovoce na Valašsku

KDY: čtvrtek 10. až neděle 13. listopadu, 9 –17 hodin

KDE: Zámek Vsetín

Na dvě stě exponátů unikátních i běžných odrůd ovoce z valašských sadů a luk nabídne tradiční podzimní výstava, která proběhne od čtvrtku 10. do neděle 13. listopadu v Muzeu regionu Valašsko na zámku Vsetín. Třešničkou na dortu bude v neděli 13. listopadu přednáška známého odborníka Radoslava Vlka z Mendelovy univerzity Brno. Jedna výstava s názvem Krajové odrůdy ovoce na Valašsku už proběhla konce října na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí a měla velký úspěch. Také na Vsetíně bude pro návštěvníky připravena bohatá škála jablek, hrušek a dalších druhů ovoce, které byly nebo aktuálně jsou typické pro náš region. Vzorky pro výstavu poskytli přední pěstitelé nejen z Valašska a k vidění budou běžné odrůdy i opravdové unikáty. „Máme tady například odrůdy jablek, jež se na Valašsku pěstovaly od 20. do 50. let minulého století. Nechybí ani dnes už málo vídané kdoule a další zajímavé druhy ovoce,“ nastínila kurátorka výstavy Ivana Spitzer Ostřanská.

V neděli 13. listopadu od 14 hodin výstavu vyšperkuje přednáška předního českého odborníka Radoslava Vlka a jeho kolegů z Mendelovy univerzity Brno. „Čeká nás poutavé povídání a spousta zajímavostí o krajových odrůdách i ovocnářství na Valašsku jako celku. Pan Vlk byl u nás už loni a jeho přednáška měla velmi pozitivní ohlas. Všechny co nejsrdečněji zveme,“ vzkázala Ostřanská.

S tvojí dcerou ne!

KDY: v sobotu 12. listopadu od 19 hodin

KDE: Kulturní zařízení, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: 300 korun

Diakonie Valašské Meziříčí zve na benefiční představení divadelního spolku Hrach. Divadelní hru S tvojí dcerou ne! nastudovali ochotníci podle stejnojmenné hry Antonína Procházky. Pojednává o tom, jak snadné je spadnout do manželské krize a jak těžké je vyjít z ní ven. Pověstný zápal herců z Hrachovce, které režíruje Dagmar Kladošová, slibuje neotřelou podívanou plnou humoru i poučení.