Chcete se podívat do Zámku Vizovice? Využít můžete virtuální prohlídky, kde uvidíte místnosti od stropu až po podlahu. Uvidíte ovšem jen vybrané sály zámku: Exteriér, Reprezentační sál, Hraběcí ložnice, Pokoj služebné, Modrá herna, Zámecká kaple.

Zámek Vizovice se nachází uprostřed města Vizovice, asi 15 kilometrů od města Zlín. V roce 2001 byl zámek zařazen mezi mezinárodní kulturní památky. Zámek ve Vizovicích nechal postavit v letech 1750 až 1776 na místě bývalého cisterciáckého kláštera Smilheimu Heřman Hannibal z Blümegenu. Architekt František Antonín Grimm navrhl dvoupatrovou budovu se třemi křídly ve tvaru písmene U v tehdy moderním francouzském barokním stylu. Ve druhé polovině 18. století byla dokončena zámecká zahrada – anglický a francouzský park se sochařskou výzdobou. Ze stejné doby pochází i vybavení zámku a rozsáhlá sbírka obrazů. http://www.zamek-vizovice.pamatky3d.cz/

Kultura na NETU - koncert Marušák & Holík

KDY: v sobotu 21. listopadu od 19 hodin

KDE: z pohodlí vašeho domova

ZA KOLIK: zdarma



Prvním z podzimní série streamovaných koncertů v rámci projektu Kultura na NETU bude vystoupení Dua Marušák & Holík v prostorách Velkokavárny Gulliver. Projekt na podporu zlínské kultury pod názvem KULTURA NA NETU nabízí koncerty online z klubů a krátké dokumenty o zajímavostech Zlína z oblasti kultury, architektury, či podnikání. Cílem je upozornit na potřebnost malé klubové scény a kultury ve Zlíně, která je v této době ohrožena existenčně. Premiéry i reprízy můžete sledovat na facebooku Živého Zlína, na facebooku města a partnerů projektu. Všechna videa pak budou ke zhlédnutí na jednom místě - a to na webu Živého Zlína www.zivy-zlin.cz

KROMĚŘÍŽSKO

Poznejte zříceninu hradu Křídlo

KDY: celoročně

KDE: u obce Brusné

ZA KOLIK: vstupné se neplatí





Zřícenina hradu Křídlo ze 14. století se nachází na hoře Barvínek u obce Brusné v Hostýnských vrších na východní Moravě. Koncem 15. století rozbořila hrad v česko-uherských válkách vojska uherského krále Matyáše Korvína. Pak byl hrad zmiňován už jen jako zbořeniště. Dnes se tady návštěvníci mohou těšit na pozůstatky vstupní brány, pětiboké bašty a okrouhlé - snad - studniční věže a také 3metrový příkop. To zbylo z jedné z největších dílen na výrobu falešných mincí, která tady působila v polovině 15. století. Z Brusného sem vede žlutá turistická značka a zřícenina je volně přístupná.

Zřícenina hradu Střílky

KDY: celoročně

KDE: u obce Střílky

ZA KOLIK: vstupné se neplatí

Střílky jsou zřícenina hradu ze 14. století asi 1,5 kilometru od obce Střílky. Hrad založil moravský šlechtic, který zemřel jako bezdětný, a hrad proto připadl od úmrtí králi. Poté několikrát změnil majitele a přečkal i husitské a česko-uherské války. V 16. století však majitelé hrad opustili a ten se postupně změnil na zříceninu. Z hradu je krásny výhled do okolí. Nachází se na kopci nedaleko obce Střílky a lokalitou prochází i nenáročná naučná stezka o celkové délce cca 3 km.

UHERSKOHRADIŠŤSKO

V Brodě můžete vidět zbytky dochovaného opevnění

KDY: celoročně a kdykoliv

KDE: Uherský Brod

ZA KOLIK: vstupné se neplatí



Město Uherský Brod bylo ve 13. století opevněno jednoduchou, ale silnou hradební zdí, jejíž zbytky se dodnes zachovaly v jižní a severní části města. Hradební zeď byla 1,7 metrů široká, 10 metrů vysoká a její celková délka činila 2 109 metrů. Opevnění tvořilo s celkovým půdorysem města jednotu. Čtyři vstupní brány do města byly postaveny ve směru světových stran. Tři městské brány byly zbourány v roce 1874 a jejich zdiva bylo použito při stavbě věže farního kostela.

Jediná dochovaná brána tvoří vstup do Muzea J. A. Komenského.

Naučná stezka Kunovský les

KDY: celoročně

KDE: nedaleko Kunovic

ZA KOLIK: vstupné se neplatí



Naučná stezka o délce 5 km je vedena příměstským rekreačním lesem Uherského Hradiště v nenáročném rovinatém terénu. Deset zastavení představuje společenstvo lužního lesa nivy řeky Moravy s typickými druhy rostlin a živočichů.

Stezka začíná nedaleko cyklostezky ze sídliště Štěpnice k leteckému závodu a letišti v Kunovicích, u mýtiny zvané Jelení louka, kde je úvodní panel s vyznačením trasy a představením výukové naučné stezky a pokyny jak ji absolvovat. Trasu naučné stezky lze absolvovat po celý rok, avšak vzhledem k zaměření a doporučeným aktivitám je směrována na vegetační období od jara do podzimu. Lesopark je upraven a vybaven přírodními hřišti, pískovištěm, dřevěnými herními prvky a běžeckými stezkami s povrchem z vrstvy dřevěných pilin. V zimě slouží jako lyžařská trasa pro běžkaře.

VALAŠSKO

Hravé tvoření se vsetínskou knihovnou

KDY: kdykoliv

KDE: doma, on-line

ZA KOLIK: zdarma

Rádi tvoříte spolu se svými dětmi, ale už vám pomalu dochází inspirace? Pak nezoufejte a mrkněte na web vsetínské Masarykovy veřejné knihovny. Knihovnice pro vás natočily krátká videa s tipy a názornou ukázkou na kreativní tvoření.

Zdroj: archiv Masarykovy veřejné knihovny Vsetín

Můžete si tak doma podle videa vyrobit vlastní lucerničku, sněhové vločky ze starých CDček, nádherné listové vitráže do okna nebo písek z mouky na hraní doma. Nejdete buď na webu knihovny nebo na kanále YouTube po zadání do vyhledávače - Masarykova veřejná knihovna.

Více zde: https://www.mvk.cz/aktuality/tvoreni-z-knihovny-on-line-1/https://www.mvk.cz/aktuality/tvoreni-z-knihovny-on-line-1/

Nebo:

Keškování s kinem Valmez

KDY: pátky

KDE: Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: zdarma



Máte rádi filmy a využíváte nové možnosti kina Valmez pustit si film on-line? Co byste řekli tomu, mít i na on-line kino volnou vstupenku, kterou si navíc najdete hezky venku v přírodě v okolí Valašského Meziříčí? Zapojte se do akce keškování s kinem Valmez. Každý pátek na webu i facebooku kina najdete souřadnice, pomocí nichž volňásek najdete. Kdo první přijde, ten bere, tak neváhejte a podlehněte keškování. Odkazy na kino: https://kino.kzvalmez.cz/program/kino-valmez/ nebo https://www.facebook.com/kinosvetvalmez

TIPY NA DALŠÍ ZAJÍMAVÉ AKCE

Do poličského muzea se můžete vydat alespoň virtuálně

KDY: kdykoliv

KDE: https://www.cbmpolicka.cz/cz/

ZA KOLIK: zdarma



Poličské muzeum se snaží zůstat v kontaktu s návštěvníky a přesouvá se za nimi do on-line prostředí. Výstavy si tak můžete užívat i z pohodlí a bezpečí domova. Neváhejte a také vstupte, zapněte si počítač a prozkoumejte výstavy aktuální i ty ukončené. Prohlédnout si aktuálně můžete výstavy 73. Umělecký salon 13 v Poličce, Imaginárium v Poličce aneb Živá výstava Divadla bratří Formanů a jejich přátel a Výstavu ateliérových prací Fakulty architektury VUT v Brně inspirovaných Poličkou. Nebo letem světem nahlédnout do expozic muzea, zákoutí Městské galerie v barokní radnici na náměstí, na poličské hradby či Rodnou světničku Bohuslava Martinů. Přestože muzeum zůstává pro veřejnost uzavřené, určitě není liduprázdné. Zaměstnanci se nadále pečlivě starají o svěřené památky i mobiliář.

Festival kutilství

KDY: sobota 21. listopadu od 14 hodin

KDE: https://www.facebook.com/vidabrno nebo https://vida.cz/

ZA KOLIK: zdarma



Brněnský zábavní vědecký park VIDA! připravil pro milovníky pokusů desítky návodů na experimenty, které si mohou užít v pohodlí domova. Do virtuálního prostoru se také rozhodl přenést svou největší akci Bastlfest – festival kutilství pro celou rodinu, který odvysílá v sobotu v odpoledních hodinách. Poprvé celý stream lidé u vidí ve dvou blocích, a to od dvou do tří hodin a od čtyř do pěti hodin. Záznam bude možné sledovat i kdykoliv potom.

Teplické muzeum ukazuje na Facebooku secesní keramiku

KDY: kdykoliv

KDE: https://www.facebook.com/muzeum.teplice

ZA KOLIK: zdarma



Regionální muzeum Teplice má kvůli vládním nařízením zavřeno. Navštívit ho můžete alespoň virtuálně na webu a facebookovém profilu. Právě tam běží seriál o světové secesní keramice ze sbírek teplického muzea. Najdete tam třeba ukázky francouzské, dánské či švédské secesní keramiky.

Koncert Báry Zmekové

KDY: nonstop po celý víkend

KDE: https://bit.ly/BaraZmekova_WOMEX

ZA KOLIK: zdarma



V rámci programového speciálu Womex 2020 na DAFilms CZ je tu pro diváky exkluzivní záznam koncertu skladatelky a multiinstrumentalistky Báry Zmekové, která byla vybrána porotou, aby zastupovala Českou republiku na letošním ročníku tohoto festivalu. Záznam koncertu můžete sledovat zdarma od 19. do 22. listopadu.