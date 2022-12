Jednodenní zimní Masters of Rock festival se uskuteční už posedmnácté a opět bude nacpaný super zajímavými kapelami. Fanouškům se na podiu představí Hammerfall, Guano Apes, Chris Bay, Serious Black, Fortress under Siege a další. Půjde opět o náročný den, nacpaný super zajímavými kapelami.

Zimní Masters of Rock ve Zlíně.Zdroj: Deník/archiv

O kocouru Mikešovi s mikulášskou nadílkou

KDY: v neděli 4. prosince od 10 hodin

KDE: Divadlo Scéna, Zlín

ZA KOLIK: 140 korun



Černý kocourek žil v Hrusicích u Ševců a nejvíc si s ním rozuměl Pepík. Spolu se navyváděli mnoho veselých kousků a taškařic, při nichž nikdy nechyběli kamarádi Pašík a Bobeš. Když se Mikeš vypravil do světa, prožil nejedno dobrodružství na cestách a v cirkuse, kde na čas zakotvil. Ale všude dobře, doma nejlíp, a tak se kocourek zase vrátil, aby rozdával radost všem dětem. Po představení přijde Mikuláš se svými skvělými pomocníky andělem a čertem.

Pipi Dlouhá Punčocha

KDY: v neděli 4. prosince od 14.30 hodin

KDE: Městské divadlo, Zlín

Víte, jak vypadá Vila Vilekula, domov Pipi Dlouhé punčochy, a to ve zpracování Městského divadla Zlín? Na diváky čekají žebříky, tyče, trampolína, papír, kterým se bláznivě proskakuje a další hravosti. Vila Vilekula je tak trochu dětská prolézačka, tak trochu loď, která pluje po moři fantazie. V titulní roli se představí Markéta Holcmanová, která je pro Pipi svou životní energií jako stvořená a v jejímž podání je Pipi živá, akční hrdinka.

KROMĚŘÍŽSKO

Andělské Vánoce

KDY: v pátek 2. prosince od 10 do 17 hodin, v sobotu 3. prosince od 9 do 17 hodin a v neděli 4. prosince od 9 do 15 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž



I v letošním roce výstaviště láká na pestrý vánoční program pro celou rodinu a nabídne slavnostní atmosféru při setkání s přáteli, možnost popovídat si, koupit dárek nebo něco dobrého na zub, sednout si s hrnečkem svařeného vína i punče a zamyslet se nad tím, zda doopravdy chceme prožít Vánoce ve spěchu a nervozitě, nebo v klidu a v pohodě. Na programu bude den plný adventní pohody, smíchu a netradičních zážitků, ukázky řemesel, výtvarné dílničky a tvořivé workshopy, včetně prodeje kreativních výrobků, prodej originálních vlastnoručních dárků, ukázky betlémů a soutěž o nejkrásněji nazdobený stromeček, zdobení baněk a ozdob na stromeček a hudební adventní vystoupení.

Andělské Vánoce.Zdroj: Výstaviště Kroměříž

James Harries

KDY: v pátek 2. prosince od 19 hodin

KDE: Klub Starý pivovar, Kroměříž

ZA KOLIK: 290 korun

James Harries je oblíbený britský písničkář žijící v Čechách. Svůj jediný vánoční koncert na Moravě uskuteční v sále Klubu Starý pivovar. Jeho hity Superstition, Salvation, Lights, které fanoušci slýchají z rádií, se držely na prvních příčkách hitparád. Aktuální singl Slow Mover není výjimkou. Nyní však přichází James s vánočním repertoárem, který složil k filmu Přání Ježíškovi. Na vánočním koncertě písničkáře zazní nejen nejsilnější skladby, ale tematicky představí i vánoční písně z filmu. Česko-britská koleda, vánoční rock´n` roll, swingovka, rolničky a samozřejmě James plný emocí, jak ho fanoušci znají ať sólově nebo s kapelou.

Robert Křesťan a Druhá tráva

KDY: v neděli 4. prosince od 18 hodin

KDE: Dům kultury Kroměříž

ZA KOLIK: 420 korun



Legenda folk, country a bluegrassové scény konečně po dvouletém odkladu zahraje v Kroměříži. Přední česká kapela Druhá tráva se řadí mezi špičku na české scéně. Její koncert zahrnuje průřez tvorby Roberta Křesťana z celé doby existence skupiny, nyní s důrazem na skladby z posledních studiových alb Díl první a nově také Díl druhý.

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Adventní čas je tady zas

KDY: v sobotu 3. a v neděli 4. prosince od 10 do 16 hodin

KDE: Skanzen Rochus, Uherské Hradiště

Ve skanzenu Rochus se návštěvníci přenesou od předvánočního shonu do prostých obydlí našich babiček a dědů, kteří vnímali advent jako dobu příprav na Vánoce, dobu zklidnění a rozjímání. Většinu času trávili se svými blízkými a věnovali se přípravě na nový rok, sbírali síly a bilancovali. Druhý adventní víkend skanzen představí některé již zapomenuté zvyky a obyčeje z období adventu do začátku Vánoc. Nebude chybět obchůzka svatého Mikuláše s družinou nebo tajemné Lucky.

Pétanque – o pohár starosty města

KDY: v sobotu 3. prosince od 9 hodin

KDE: Kulturní dům Sady, Uherské Hradiště

Tradiční turnaj v pétanque O pohár starosty města Uherské Hradiště vznikl před čtrnácti lety spontánní domluvou Klubu kultury a Pétanque klubu stříbrné kule Buchlovice s jednoduchým cílem – aby se tento rodinný sport dostal na veřejnost a lidé si užili pěknou sobotu. Důstojný název akce svědčí o tom, že má turnaj svůj pevný řád a jasná pravidla. Od prvopočátku nad ním převzal záštitu starosta města Uherské Hradiště. Na turnaji bude zajištěno občerstvení, nebude chybět tradiční guláš. Jedná se o unikátní turnaj už tím, že je halový - hraje se na umělé trávě. Jak už název napovídá, soutěží se o pohár, který je putovní. Mimo něj je pak ve hře řada atraktivních cen věnovaných Městem Uherské Hradiště a partnery Pétanque klubu.

Petanque. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv

Cyrano z Bergeracu

KDY: v sobotu 3. prosince od 19 hodin

KDE: Slovácké divadlo, Uherské Hradiště

Spojení Edmonda Rostanda, klasika nad klasiky, s autorem her cílevědomě provokujících, slibuje nečekaný zážitek. Po Molièrově Misantropovi si jeden z nejznámějších britských dramatiků Martin Crimp zvolil další stěžejní titul světové dramatiky, aby jej adaptoval po svém. Současné vyjádření Rostandova formálně vybroušeného verše přitom Crimp našel v rapu, rytmické deklamaci. Diváky Slováckého divadla čeká známý příběh nešťastné lásky muže dlouhého nosu v novém, moderním rytmu.

VALAŠSKO

Večer při svíčkách

KDY: v neděli 4. prosince od 17 hodin

KDE: Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm



V pořadu Večer při svíčkách tradičně vystupují hudební skupiny, jejichž tvorba je inspirována hudbou lidovou. Tento rok vystoupí skupina Evamore založená kolem tvůrčího dua zpěvačky a klavíristky Evy Moravčíkové a multiinstrumentalisty Toma Stroma Nováčka. Oba nyní hrají s bubeníkem René Gavlasem, houslistkou a zpěvačkou Dianou Pomklovou a s všestranným muzi-kantem Zbyňkem Machetanzem, který se v kapele zhostil basy.

Vánoční jarmark

KDY: v sobotu 3. prosince od 8 do 14 hodin

KDE: Irisa, Vsetín

Na dnu otevřených dveří, který je spojený s Mikulášským jarmarkem, se mohou lidé pokochat magickou krásou vánočních dekorací a prohlédnout si, jak se za posledních 68 let nezměnil půvab ručně foukaných skleněných vánočních ozdob.

Vánoční jarmark. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv

Valašský výtvarný salon

KDY: v sobotu 3. a v neděli 4. prosince od 13 do 17 hodin

KDE: Muzejní a galerijní centrum, Valašské Meziříčí



Pro všechny, které zajímá tvorba profesionálních i laických výtvarníků z Valašského Meziříčí a blízkého okolí, je určen čtvrtý ročník Valašského výtvarného salonu. Letos s rekordním počtem téměř 40 přihlášených. Vystavena jsou díla malířů, sochařů, sklářů, grafiků, fotografů i textilních výtvarníků. Salón tak dokumentuje stav výtvarné kultury ve městě a okolí a rozmanitost umělec-ké tvorby všech generací.

Advent v Lešné u Meziříčí je v plném proudu

KDY: do 18. prosince

KDE: zámek Lešná u Valašského Meziříčí

Třpytivá krása tisíců ručně vyráběných baněk a vánočních dekorací zdobí během adventního období historické komnaty zámku Lešná u Valašského Meziříčí. Každou sobotu navíc můžete vyzkoušet svou zručnost a kreativitu v adventních dílnách. V té nadcházející (3. prosince) se budou zdobit vánoční svíce.

Adventní program v Lešné u Valašského Meziříčí odstartoval v sobotu 26. listopadu. Jeho hlavním tahákem je tradiční výstava Vánoce na zámku, která láká na vánočně vyzdobené komnaty a kouzelnou atmosféru blížících se svátků. „Letošní výzdobě vládnou stříbřité a pastelové tóny, dekory geometricky kontrastní i ornamenty pavučinkově jemné. Novinkou je strom ozdobený stříbrnými a modrými ptáčky nebo záplava krajkových baněk v závěru expozice,“ nastínila kurátorka výstavy Kamila Valoušková z Muzea regionu Valašsko.

Výstava potrvá do neděle 18. prosince, její součástí je cyklus sobotních vánočních dílen s názvem Vůně zámeckého adventu. V rámci první účastníci vyráběli vánoční věnce, v sobotu 3. prosince přijde na řadu aktivita nazvaná oblékání svící do barevných voskových kabátů. „Jde v podstatě o zdobení svíček do podoby vánoční dekorace. Dílna proběhne jako obvykle od 13 do 16 hodin. O nic se nemusíte starat, vše potřebné pro Vás budeme mít připravené,“ doplnila jedna z kurátorek výtvarných dílen Eva Friedelová. Další dílny budou následovat 10. prosince – zdobení baněk a 17. prosince – pečení tradičního vánočního pečiva.