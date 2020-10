Národní expozice bonsají a suiseki na výstavě Floria Podzim v Kroměříži

KDY: 25. až 27. září, otevírací doba každý den od 9 do 16 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 100 Kč/osoba

Na Výstavišti Kroměříž proběhne od 25. do 27. září celostátní prodejní výstava Floria Podzim – Bonsaj. Tradiční výstava určená nejen pro všechny zahradníky a zahrádkáře nabídne i výjimečnou Národní výstavu bonsají a suiseki České bonsajové asociace. Kvůli současné hygienické situaci proběhne celá akce podle bezpečnostních pravidel farmářských trhů.

Návštěvníci na výstavě nakoupí vše potřebné pro dům i zahradu od stovek prodejců z České republiky i ze zahraničí. Kromě tradičního prodeje rostlin, květin, stromů, keřů, zahradní techniky a dalších potřeb je připraven i doprovodný kulturní program, ve kterém vystoupí Stříbrňanka, Motýl Band CZ a Michal Tučný Revival band. Pod venkovními pavilony budou umístěny prodejní stánky i výstava kaktusů, sukulentů a masožravých rostlin.

„Celý pavilon B bude zasvěcen mimořádné XXIII. Celostátní výstavě bonsají a suiseki České bonsajové asociace. V pavilonu shlédnete ojedinělou výstavu desítek bonsají a kamenů suiseki, budou zde probíhat komentované prohlídky i poradenská služba o pěstování bonsají. Nakoupíte zde vše potřebné pro pěstování bonsají včetně literatury, nářadí, keramiky a rostlinného materiálu,“ řekl manažer výstavy Vojtěch Zahradník.

Pro malé zahradníky bude otevřen i unikátní zábavní park Dětský svět Kroměříž s desítkami vnitřních i venkovních atrakcí pro malé i velké. Dospělí návštěvníci výstavy mají navíc vstup do Dětského světu zdarma.

ASTRO festival zdraví v Otrokovicích

KDY: v sobotu 26. září a v neděli 27. září od 9 do 17 hodin

KDE: Otrokovická Beseda

ZA KOLIK: vstupné dospělí 50 Kč, děti 20 Kč



Akce zaměřená na zdravý životní styl, alternativní medicínu a astrologii. Na programu je: alternativní medicína, porady s věštci, astrology, numerology, odblokování, detoxikace, výklad z ruky a karet, měření aury, automatická kresba atd. Nebudou chybět doplňky zdravé výživy, mandaly, minerály, odborná literatura včetně rukodělných výrobků a šperků z přírodních materiálů. Po oba dva dny budou také přednášky, workshopy a meditace.

Zdroj: Deník/repro

KREATIV Otrokovice

KDY: v sobotu 26. září a v neděli 27. září od 9 do 17 hodin

KDE: Otrokovická Beseda

ZA KOLIK: vstupné dospělí 50 Kč, děti 20 Kč



Kreativní akce určená všem milovníkům ručních prací. Na programu je: Výtvarné dílničky, tvořivé workshopy, kreativní nápady a inspirace, materiál a pomůcky s výstavní slevou, hand made výrobky, ukázky výtvarných technik. Prodej materiálu a pomůcek pro tvoření například korálky s komponenty, látky, galanterii, bavlněnou přízi, šicí a vyšívací stroje, umělecké i hobby štětce, fixy, razítka, jehlice. Možno zakoupit vyšívané, plstěné nebo drátované šperky, originální dřevěná fotoalba, háčkované a šité hračky, kreativní stolní hry, vonné soli, svíčky, osobitá přáníčka, barevnou keramiku apod. Nebude chybět ani vánoční dekorace ve formě perličkových ozdob, svícnů nebo andílků.

Zdroj: Deník/repro

Výstava Kouzlo hraček v Muzeu Kroměřížska

KDY: do 18. října, sobota 9 – 12, 13 – 17 a neděle 9 – 12, 13 – 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska

ZA KOLIK: základní vstupné 40 Kč, snížené vstupné (děti od 6 let, studenti do 26 let s platným ISIC, senioři nad 65 let + seniorpasy) 30 Kč, rodinné vstupné (rodiny s dětmi do 15 let) 80 Kč

Výstava představuje více než 800 historických hraček od počátku 20. století až do osmdesátých let. K vidění jsou jednoduché dřevěné hračky, které dětem vyráběli zruční tatínkové, jako jsou dřevěné vozíky, kolíbky, píšťalky nebo oblíbené káče. Zastoupeny jsou rovněž hračky luxusní – panenky, kočárky, autíčka, medvědi, houpací koníci či deskové hry a stavebnice. To vše bude doplněno o dvě interaktivní herny, kde si najdou své jak kluci, tak holčičky. Jako bonus připravili dílničku, ve které si každý může vyrobit vlastní originální hračku.

Zdroj: Deník/repro

Hravá výstava Svět kostiček ve Zlíně

KDY: denně do 18. října, 8 - 12 a 13 - 17 hodin

KDE: zlínský zámek

ZA KOLIK: vstupné dospělí 70 Kč, děti 60 Kč, rodinné 200 Kč. Vstupné pro školní kolektivy je 50 Kč/dítě

Putovní výstava Svět kostiček se na podzim zastaví na zlínském zámku. Malí i velcí milovníci pestrobarevných kostiček LEGO® se mohou těšit na herní výstavu projektu putovních výstav Svět kostiček®, který nabídne největší sbírku továrních setů, města s kolejištěm a architektonických památek. Nebude chybět ani zlínská radnice. Součástí výstavy bude i dětská herna s kostičkami Lego Duplo a Lego Classic. Hravá výstava bude na zlínském zámku otevřená denně od 20. září do 18. října.

Náplní výstavy bude tematická expozice s městskou tématikou, sestavenou na dioramatu města s kolejištěm a pohyblivými vlakovými soupravami. Dále se představí také vlastní tvorba vlakových souprav, architektonických památek, modely leteckého a raketového provozu (Nasa Discovery) a vybrané tovární sety - ediční modely za posledních 15 let. Nebude chybět filmová tvorba, válečná zóna robotů z edice Lego® Bionicle® a Hero Factory, ale také další zajímavé exponáty ze sbírkových fondů projektu Svět kostiček. Výstavu doplní Lukáš Vičánek ze Zlína, který sbírá slavné architektonické skvosty a pro zlínské zastavení vyrobil baťovské domky nebo zlínskou radnici. Pro nejmenší stavitele bude ke shlédnutí část rozsáhlé sbírky kousátek, chrastítek, kostiček, minifigů a hraček z dnes již nevyráběné edice Lego® Baby Primo® a naopak pro nejstarší zručné stavitele zajisté může zajímat ediční výběr vozidel Lego® Technic®. Sety z různých časových období budou v jednotlivých tematických celcích při vzájemném porovnávání představovat na první pohled patrné proporční, hmotové i estetické rozdíly na časové ose dle roku vydání exponátů a dostupných kostek někdejší produkce společnosti LEGO®

Autor výstavy Ing. Arch. Petr Šimr má aktuálně ve sbírce přes 6 580 Lego staveb. Autor uvádí, že si s Legem hrál od svých 4 let. Při studiích na střední a vysoké škole na hraní neměl čas a ke hraní a sběratelství se vrátil až prvním ročníku doktorského studia. Kromě výstavy se zabývá také zakázkovou stavbou z Lega. Aktuálně patří mezi čtvrtého největšího sběratele Lega v ČR. Později se rozhodl pro sběratelství také stavebnice Seva. Je také lektorem Seva „Stavitelské akademie", což je mobilní - kreativně edukativní činnost pro mateřské školy, družiny a tábory. Nové autorské Seva modely jsou aktuálně připravovány také pro zápis do Guinnessovy knihy rekordů.

Zdroj: Deník/repro

Rybářovy žně už posedmé na Živé vodě Modrá

KDY: v neděli 27. září od 9 do 17 hodin

KDE: Živá voda na Modré

Tahákem botanické a sladkovodní expozice Živá voda na Modré budou v neděli 27. září Rybářovy žně. Lidé při nich mohou od 9. do 17. hodiny nasávat atmosféru kolem vody a rybí svět všemi smysly. Z osmimetrového proskleného tunelu, procházejícího pod vodní hladinou expozičního rybníka, mohou vidět některé z 32 druhů ryb. Lákadlem Rybářových žní bude aklimatizační pratuří obůrka, která je součástí expozice Živá voda. V obůrce letos na jaře spařilo světlo světa už druhé pratuří mládě. Světem bylinek bude v biocentru návštěvníky provádět Veronika Mergentalová. Chybět nebudou ani tradiční speciality z jihočeského kapra a dalších druhů sladkovodních ryb z nabídky mladovožického šéfkuchaře Michala Zelenky.

„V nabídce bude mít kapří a candátí hranolky, rybí polévku a saláty, ale také klobásy či filet s bylinkami z candáta,“ informoval Jiří Kroča, správce Živé vody. Dodal, že šéfkuchař Zelenka připravuje návštěvníkům už na sobotu překvapení. Svůj stánek s rybími specialitami rozbalí před biocentrem Živá voda v dopoledních hodinách. Děti i dospělí se mohou seznámit s rybářskými pomůckami a činnostmi, které patří k podzimnímu výlovu ryb.

Zdroj: Zdeněk Skalička