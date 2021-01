Do přírody - na Tlustou horu ve Zlíně



Nad Zlínem se vypíná nepřehlédnutelný výběžek Vizovických vrchů zdaleka viditelný díky televiznímu vysílači. Má název Tlustá hora, ačkoliv se 458 metry nadmořské výšky je to spíš kopec než hora. Je to místo, které obyvatelé Zlína vesměs dobře znají, ale je zajímavé i pro návštěvníky Zlína. Tlusté hoře mnozí místní říkají Maják. Nyní také plní svou rekreační funkci. Je zde vybudována Stezka zdraví, kterou tvoří vycházkové trasy, ale také sada cvičebních prvků zasazených do přírody. Ke Stezce zdraví vede modře značená turistická trasa. Od Zimního stadionu Luďka Čajky vede cesta do lesa kolem zbořeného bunkru z II. světové války. Informační tabule u stezky nabízí několik různobarevně značených tras, z nichž si můžete vybrat dle aktuální kondice. Třeba tu, vedoucí k Majáku, kde možná objevíte stopy bývalého zooparku. Anebo budete pokračovat po turistické trase ke hradu v Malenovicích, do centra Zlína se vrátíte trolejbusem.

Zdroj: Deník/repro

„Nejde – neexistuje“ barevný svět Baťa – výstavu můžete vidět z pohodlí domova

KDY: kdykoliv

KDE: z pohodlí domova

Dobové fotografie baťovského Zlína patří mezi velmi oblíbené. Člověk je při jejich prohlížení ohromen funkcionalistickou architekturou, čistými liniemi a běžným životem v ulicích. Málokdo se však zamýšlí nad tím, jak vypadala tato průmyslová metropole ve skutečnosti a jaká energie z ní byla cítit, když ji lidé vnímali v plné síle barev. Nadace Tomáše Bati s podporou města Zlín připravili online výstavu, která vám dovolí popustit uzdu fantazie a vidět baťovský Zlín barevnou optikou. Fotografie mapují běžný život v baťovském Zlíně v době jeho největšího rozmachu, a to v letech 1920-1945. Autory původních černobílých fotografií jsou významní firemní fotografové Evjak, Vaňhara, Macháček a další. Fotografie byly vybrány tak, aby obsáhly téměř celé spektrum činností firmy Baťa a života ve Zlíně.

Odkaz najdete na: www.nejdeneexistuje.cz.

Zdroj: Deník/repro

Zřícenina hradu Starý Světlov

KDY: kdykoliv

KDE: nedaleko obce Podhradí



Severozápadně od obce Podhradí, nedaleko poutního místa Maleniska se nacházejí zbytky středověkého hradu Starý Světlov zbudovaného ve 14. století. Tento tzv. plášťový hrad měl velké předhradí a patřil k nejrozsáhlejším svého typu na Moravě. Roku 1360 byli jeho majitelé Šternberkové, po husitských válkách tu vládl nepokojný uherský válečník Pankrác ze Svatého Mikuláše. Ve druhé polovině 15. století byl hrad opuštěn, od 16. století je již označován jako pustý. V terénu jsou patrné příkopy, valy a skromné zbytky zdiva.

Zdroj: Deník/repro

KROMĚŘÍŽSKO

Naučná stezka Stonáč

KDY: kdykoliv

KDE: okolí Kroměříže



Naučná stezka představuje na desíti zastaveních lužní krajinu Hornomoravského úvalu u Kroměříže. Je vhodná pro pěší i cyklisty a její délka je 1,5 km. Trasa začíná u lesíka vedoucího k mostu přes potok Stonáč na severovýchodním okraji Kroměříže, na cyklistické stezce do Bílan (Hulína) a vede okolím přírodní rezervace Stonáč. Stezka vede nenáročným rovinatým terénem. Stezku je sice vhodné absolvovat od jara do podzimu, kdy je možné pozorovat řadu vodních živočichů, ptáků, obojživelníků a zejména bezobratlých, přesto si procházku po naučné stezce můžete užít i teď. O stezku pečuje ZO ČSOP Planorbis Kroměříž.

Zdroj: Deník/repro

Naučná stezka Hráza

KDY: kdykoliv

KDE: Kroměříž

Stezka se nachází v jihovýchodní části Kroměříže u bývalého štěrkoviště Hráza. Je to okruh 2 km dlouhý kolem štěrkoviště o rozloze 13,9 ha, které je nyní biocentrem v územním systému ekologické stability a slouží i k rekreaci obyvatel Kroměříže. Na jednotlivých zastaveních seznamuje s projektem a tvorbou biocentra, obnovou nivních společenstev, charakteristikou mokřadů, říční nivy, lužních lesů a olšin, mokřadními a podmáčenými loukami, flórou a faunou tzv. hanáckých tůní, rybami a savci ve vodním prostředí, ochranou mokřadních ekosystémů a celosvazovými aktivitami a programy ČSOP - Českého svazu ochránců přírody. O stezku pečuje ZO ČSOP Planorbis Kroměříž.

Zdroj: Deník/repro

Poznejte Drobečkovu studánku

KDY: kdykoliv

KDE: Rusava



Kamenná studánka se nachází přímo u zelené značky na půli cesty mezi Klapinovem a Šarmankou. Na vsazené desce je křížek a letopočet 1999, má tedy asi souvislost s něčí smrtí. "Kamarád Drobeček, jak jsme mu pro jeho robustní postavu říkali, byl z Bystřice pod Hostýnem, byl to milovník přírody, lyžař. Po jeho smrti jsem mu studánku, kterou jsme společně dělali, osadil mosaznou deskou. Voda je v ní málokdy, ale on vždy věřil," lákají k návštěvě jeho přátelé.

Zdroj: Deník/repro

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Do přírody – Uherský Brod – Maršovská naučná stezka

KDY: kdykoliv

KDE: okolí Uherského Brodu

Chcete si upevnit zdraví? Takovou příležitost nabízejí západní výběžky Vizovických vrchů, které tvoří mírně zvlněná Prakšická vrchovina. Ta je z jihu ohraničena tokem řeky Olšavy, podél níž byly v historii vedeny kupecké stezky. Na jedné z nich vyrostlo královské město Uherský Brod, které patří mezi nejstarší historická sídla Zlínského kraje. Do jeho okolí je zasazen dnešní tip výletu do přírody, do míst, kde rozhodně nebudou davy. Uherský Brod je vstřícný vůči turistům a návštěvníků. Je zde vybudováno hned pět zajímavých naučných stezek, čtyři z nich stezky – Havřická, Nivnická, Újezdecká a Maršovská jsou vedeny okolím města, pátá naučná stezka – Planetární – prochází městem.

Dnešní tip na výlet do přírody mimo město směřujeme na naučnou stezku Maršovskou. Maršov je malá vesnička 7 km vzdálená od Uherského Brodu, přesto je jeho místní částí. V minulosti ji potrápily masivní sesuvy půdy a část domů byla zničena, dokonce hrozil zánik obce. Není divu, že zde nyní žije necelá čtyřicítka obyvatel. Pro milovníky zimních sportů možná bude zajímavé, že v Maršově až do svých 14 let vyrůstala naše skvělá snowboardistka Šárka Pančochová.

Maršovská naučná stezka je tvořena 2 km dlouhým miniokruhem, který prochází přímo Maršovem, a spojovacími trasami, které vedou do Uherského Brodu resp. do Újezdce. Je vybavena informačními tabulemi, které seznamují především s faunou a flórou v krajině, ale také s místními zajímavostmi. Užijí si také milovníci panoramatických výhledů, a to zejména v okolí Maršova. Trasa naučné stezky je vyznačena zelenobílým čtvercovým značením, je vedena vesměs po lesních a polních cestách, částečně po málo frekventované asfaltové cestě. Její celková délka je 11 km.

V zimním období doporučujeme zvolit jako výchozí bod výletu železniční stanici Polichno, která leží na trati spojující Uherský Brod a Luhačovice. Z Luhačovic jezdí do Polichna vlaky přímo, z Uherského Brodu s přestupem v Újezdci, doba jízdy je v obou případech 10 až 12 minut.

Od železniční zastávky Polichno vede zeleně značená turistická trasa (tradiční pásové značení), po které se po 3 km mírného stoupání dostaneme k rozcestí Maršov na temeni kopce Barák. Zde se turistická trasa křižuje s trasou naučné stezky, stojí zde odpočivadlo. Je to místo s velmi pěknými výhledy na Vizovickou vrchovinu a Bílé Karpaty. Po naučné stezce zamíříme jižním směrem do Maršova. Zde si povšimněte Střediska ekologické výchovy (SEV), zajímavé zvonice sv. Bartoloměje z roku 1834 i důsledků zmiňovaného sesuvu půdy. Z Maršova vystoupáme po místní komunikaci na kopec Barák a pokračujeme vesměs lesními pěšinami po trase naučné stezky do Uherského Brodu. Ve městě naučná stezka končí u rybníka na sídlišti Vinohrady. Odtud směřujte do centra na Masarykovo náměstí, odkud je to jen kousek k dopravnímu terminálu autobusové a vlakové dopravy. Trasa z Polichna přes Maršov do Uherského Brodu slibuje zhruba 14 km příjemné chůze vesměs přírodou mírně zvlněným terénem s řadou vyhlídkových míst a zajímavostí na zastaveních naučné stezky. Díky snadné dostupnosti z Luhačovic a Uherského Brodu je výlet dobrou alternativou pobytu v přírodě pro obyvatele a návštěvníky obou těchto měst.

Zdroj: Deník/repro

Poznejte studánku U padlých

KDY: kdykoliv

KDE: u obce Salaš



Kamenná studánka s dřevěným přístřeškem k odpočinku se nachází cca 1 km SZ od salašské točny autobusů (parkoviště), vlevo při cestě (žlutá turistická značka) směrem na Salašskou hájovnu/Vlčák/Bunč. Vedle stojí pomník věnovaný obětem 2. sv. války. Jedná se pouze o přepad z vodovodu, vodní zdroj je v ohrazeném prostoru směrem k salašské hájovně.

Zdroj: Deník/repro..

VALAŠSKO

Vydejte se na výlet k pulčínským ledopádům

KDY: kdykoliv

KDE: Francova Lhota



Pokud hledáte báječnou vycházku za přírodním magnetem Valašska, dejte se na trasu v nejjižnější části Javorníků v Pulčínských skalách. Od pulčínské hospůdky je to do skal jen necelé tři kilometry po červené. Je však dobré držet se šipek s nápisem Ledopády. Ledopády jsou díky omezeným podmínkám přístupné do 15. března.



Zdroj: Deník / Karásek Jan

Víkendové kinotipy aneb Kino on-line z pohodlí domova

1. Dokud nás svatba nerozdělí | Moje kino LIVE

KDY: sobota 23. ledna od 20.30

KDE: on-line zde, doma

ZA KOLIK: 100 korun

Potřebujete-li v těchto mrazivých šedivých dnech povznést na mysli a zasmát se, pak jděte na jistotu a zvolte francouzskou komedii Dokud nás svatba nerozdělí. Právě svatba, která se má odehrát na zámečku ze 17. století, si jasně říká o průšvih. Zvlášť když šéf svatební agentury z přátelství zaměstná vlezlého fotografa, kterého spíš než focení zajímá svatební pohoštění a najde záskok za kapelu, pro kterou je „decentní zábava“ neznámým pojmem, a ženichovo překvapení změní celou svatbu v grotesku. Více na webu kina Vatra zde.

Zdroj: z webu kina Metro 70

2. Prado – sbírka plná divů | Moje kino LIVE

KDY: neděle 24. ledna od 20.30

KDE: on-line zde, doma

ZA KOLIK: 100 korun

Fyzicky do muzea sice nemůžete, ale co se do něj vydat pomocí dokumentárního snímku? Nechte se unést na uměleckou procházku do madridského muzea El Prado. Vaším průvodcem se stane herec Jeremy Irons, který vám představí dějiny trochu z jiného úhlu a to sice vyprávěné uměním. Vychutnejte si přes osm tisíc muzejních exponátů včetně děl od géniů jako byl Goya, El Greco, Velázquez nebo Rubens, Tizian či Bosch. Lístek zakoupíte on-line na webu vsetínského kina Vatra, přes odkaz v mailu se poté připojíte na projekci.

Zdroj: z webu kina Metro 70

Beseda on-line aneb Nofreeusernames - Navždycky

KDY: čtvrtek 21. ledna od 17 hodin

KDE: on-line zde

ZA KOLIK: zdarma



On-line beseda s bloggerkou, milovnicí knih a spisovatelkou Olou Biernátovou ocení ve čtvrtek 21. ledna od 17 hodin všichni, které zajímají sociální media. Autorka nevěřila, že napíše knihu, pak ji ovšem zaujalo psaní chat fiction v aplikaci Storki. A právě z té nejpopulárnější Jsem tu a mám čokoládu vznikla její kniha Navždycky. YouTube besedu najdete zde.





Zdroj: Youtube

TIPY NA DALŠÍ ZAJÍMAVÉ AKCE

Batoh plný záplat aneb Zapoj celou rodinu

KDY: kdykoliv

KDE: doma, venku

ZA KOLIK: zdarma

Divadla i kina jsou zavřená a vše funguje hlavně v kyberprostoru. Odložte na chvíli tablety, telefony a zaklapněte laptopy a věnujte čas své rodině. Vyzkoušejte novou hru prostějovského Sportcentra DDM - Batoh plný záplat. "S Batohem plným záplat obohatíte vaše výlety o prvky soutěžení v rodinném kruhu, rozvíjení zručnosti, poznávání přírody a rozvoje pohybových dovedností formou úkolů pro celou rodinu. Hra následně pokračuje i doma, kde si účastníci hry své splněné úkoly zaevidují formou lepením barevných záplat na papírové batohy," popisuje hru Sportcentrum DDM.

Ke hře budete potřebovat:

- 3 batohy (žlutý, červený a modrý),

- jednu sadu záplat (pro všechny tři batohy)

- jeden „cestovní list“ (ulehčí Vám hru hrát).

Všechny tyto materiály si stáhnete volně zde. Každý batoh je nutné vyspravit 6 různými záplatami. Rozumějte! - co záplata, to úkol. To znamená, že Vás čeká celkem 18 úkolů.

Veškeré propozice i pravidla hry, batohy ke stažení i záplaty k nalepení najdete zde. Pokud "zazáplatujete" celý batoh, můžete jej poslat do Sportcentra DDM a získat za svou píli a snahu bronzový, za druhý vyplněný batoh stříbrný a nakonec za třetí vyplněný batoh zlatý odznak „Batohu plného záplat“.

Zdroj: Sportcentrum DDM Prostějov

Na dvaatřicet vrcholů lákají i Jeseníky

KDY: kdykoliv

KDE: Jeseníky

ZA KOLIK: zdarma

V Beskydech je výzva "32 vrcholů" už známá a turisticky vyhledávaná, ale znáte také 32 vrcholů Jeseníků? Organizátoři výzvy se pokouší do turistických aktivit zapojit milovníky hor i z Olomouckého kraje a chtějí nalákat fanoušky Beskyd také do Jeseníků. Za spolupráce se Správou CHKO Jeseníky byl vytvořen seznam 32 vrcholů Jeseníků, který můžete zdolávat celý rok 2021. Cílem není vše stihnout v co nejkratším čase, ale užít si turistiku, na vrcholku si udělat pěknou selfie fotku a poslat ji na FB stránku do zprávy. Fotka bude následně zařazena do patřičného alba. Každý splněný vrchol je nezbytné zapsat do vytisknutého seznamu. Po zdolání všech vrcholů obdržíte zasloužený diplom.

Kafrárna s Hanou Fialovou

KDY: pátek 22. ledna od 19 hodin

KDE: on-line akce na https://www.youtube.com/watch?v=zzBwWMyAWo8&feature=youtu.be

ZA KOLIK: zdarma

Skvělí hosté a již osvědčený a ostřílený ostravský moderátor, který si zve do své talkshow jen to nejlepší, co regionální scéna nabízí. Talkshow Petra Kubaly Kafrárna je protkaná laskavým i rošťáckým humorem. Tentokrát si z řad herců, hudebníků, i dalších umělců a populárních osobností, jež mají vztah k Ostravě a moravskoslezskému regionu, vybral jako hosta populární zpěvačku a herečku Hanu Fialovou, která září především v ostravských muzikálech.