ONLINE Nejde - neexistuje - Plnobarevný baťovský svět

Tato výstava byla pojmenovaná podle baťovského hesla "Nejde-neexistuje!". Jedno z oblíbených baťovských hesel, které v sobě nese odhodlání a touhu dokázat nemožné.

Dvacet fotografií známých zlínskych fotografů zobrazuje nepředstavitelné dobové vize, které dokázal baťovský Zlín zhmotnit. Na tehdejší dobu bylo také nemyslitelné vidět svět skrze barevnou fotografii.

Povolte uzdu své představivosti a nechte se vtáhnout do života ve Zlíně plného barev na www.nejdeneexistuje.cz.

Určité kolorované fotografie ve formě plakátu, velikosti 50 x 70 cm, si můžete zakoupit nejen na e-shopu Nadace Tomáše Bati, ale také v prodejně obuvi Baťa ve Zlíně, na ulici Dlouhá, kde jsou vystaveny ve výloze obchodu.

ONLINE Tříkrálová sbírka 2021

KDY: on-line

KDE: Zlín

Pandemie zasáhla i do největší dobrovolnické aktivity v naší zemi a přesunula Tříkrálovou koledu do online prostředí. Přispět do této tradiční sbírky pro potřebné mohou dárci hned několika způsoby. Prostřednictvím webové stránky www.trikralovasbirka.cz, formou SMS nebo převodem na charitní účet. Zcela virtuální ale vše nebude.

Co se týká sbírkových pokladniček, ty se snaží dobrovolníci umístit na veřejně přístupných místech. V centru Zlína je jedno takové v kostele svatého Filipa a Jakuba, kde je pro dárce připraven také malý sáček cukru, kapesní kalendářík a posvěcená křída. Tu si každý může odnést a sám si označit nadpraží dveří svých domácností. Více na stránkách sbírky https://www.zlin.charita.cz/trikralova-sbirka-na-zlinsku/

Poznejte studánku Pod liščí skalou

KDY: celoročně a kdykoliv

KDE: Žlutava



Pramen se nachází ve Žlabech. Přístupná je po cestě vedoucí kolem Pálenice. Pramen vyvěrá na několika místech ve svahu, ze kterého postupně stéká ke studánce. U výtoku je umístěn vodní mlýnek.

KROMĚŘÍŽSKO

Těšte se na výstavu designového nábytku, k vidění bude v arkádách zámku v Holešově

KDY: od 15. 1. 2021 každý den v čase od 10 do 19 hodin

KDE: arkády zámku v Holešově

S přelomem roku jste se rozloučili s úspěšnou výstavou betlémů, která měla u vás, návštěvníků, velký ohlas. S ohledem na okolnosti se v Holešově rozhodli, že by byla velká škoda nechat tak hezký (a pro dnešní dobu ideální) výstavní prostor prázdný a tak krásné exponáty zase v zamčených prostorách. Proto pro vás pracovníci MKS ve spolupráci se Střední školou nábytkářskou a obchodní z Bystřice pod Hostýnem připravili novou výstavu designového nábytku a doplňků, kterou si budete moci prohlédnout v prosklených arkádách na nádvoří holešovského zámku od 15. 1. 2021 každý den v čase od 10 do 19 hodin. Opět jde o nekontaktní formu, kdy můžete výstavu zdarma navštívit například v rámci zdravotní vycházky.

K vidění budou opravdu pozoruhodné práce studentů, kteří je zhotovili v rámci praktických zkoušek a výukových programů. Chybět nebudou ani díla, která získala mimořádná ocenění.

Tříkrálová sbírka v Holešově. Přispět je možné do 24. 1. 2021

KDY: do 24. ledna

KDE: Holešov



Letošní, v pořadí již 22. ročník Tříkrálové sbírky pořádané Charitou české republiky, je stejně jako většina společenských událostí ovlivněn koronavirovou epidemií. Tentokrát tedy probíhá nekontaktní formou, a proto k našim dveřím nemohou dorazit koledníci, jak jsme byli zvyklí. Sbírka se přesunula do on-line prostoru, potrvá až do 24. 1. 2021. Bankovním převodem je možné přispívat přímo na Tříkrálový sbírkový účet: 66008822/0800, variabilní symbol Charity Holešov: 77707006 nebo Dárcovskou DMS – DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) nebo DMS TRV KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo: 87 777.

Seznam zapečetěných pokladniček ve městě Holešově a místních částech:

Do přírody – za výhledy na vrch Pardus

KDY: kdykoliv

KDE: Hostýnské vrchy

ZA KOLIK: vstupné se neplatí

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy reaguje na aktuální situaci, kdy je žádoucí upevňovat si zdraví v přírodě. Tento výlet mimo město směřujeme do přírodního parku Hostýnské vrchy, konkrétně do okolí malebné obce Rusavy.

Rusava je rozložena mezi kopci v členitém údolí stejnojmenné říčky, tedy Rusavy. Její voda bývá díky složení a zbarvení půdy při deštích načervenalá – rusá – a zde tedy můžeme hledat původ jména řeky i obce. Rusava byla založena v polovině 17. století majitelem holešovského panství hrabětem Janem z Rottalu, který organizoval přesídlení odbojných Valachů ze Vsetínska na své panství. Valaši se s novým prostředím dokonale vyrovnali. Přinesli s sebou nejen své schopnosti a dovednosti, ale také tradice, které se zachovaly do dnešních dnů. Díky tomu je Rusava valašskou obcí a považuje se za nejzápadnější výběžek Valašska.

Cílem výletu je vrch Pardus, který se vypíná nad Rusavou do výšky 672 m n. m. Na úbočí Pardusu se již v 15. století rozkládala ves Jestřebí, ta ale již dávno zanikla. Také se udává, že zde vyvěrá jeden z pramenů řeky Rusavy. Vrchol je odlesněný, leží trochu stranou od hlavního hřebene a nabízí takřka kruhový výhled do okolní krajiny. Pardus je nejen skvělým vyhlídkovým místem, ale také zajímavou ukázkou, jak naši předkové, v tomto případě Valaši, utvářeli kulturní krajinu. Pro úbočí Pardusu jsou typické terasovitě upravené svahy s četnými loukami, hojným výskytem jalovce, bříz a dalších dřevin, které zde vytvářejí romantická zákoutí. Na některých loukách, dodnes využívaných jako pastviny, se nacházejí zbytky starých hospodářských stavení, která dokládají hospodaření a pastevectví.

Na Pardus se vydejte z Rusavy po červeně značené turistické trase, na vrchol dorazíte po 4 km chůze. Trasa dále pokračuje do širokého sedla Klapinov. Zde jste v polovině výletu. Pokračovat budete západním směrem po hřebeni, kudy vede zeleně značená stezka na vrch Skalný. Ta je součástí Cyrilometodějské stezky spojující Svatý Hostýn s Velehradem. V okolí vrcholu si můžete prohlédnout skalní útvary, které jsou zde rozesety, dokonce zde kdysi stával hrad, ale stopy po něm jsou jen nepatrné. Ze Skalného pak zbývá sestoupit cca 3,5 km po modře značené trase do Rusavy. I cestou zpět na turisty čekají místa se zajímavými výhledy do krajiny.

Celý okruh má délku kolem 10 kilometrů, vede po značených turistických trasách Klubu českých turistů. Výchozí a cílový bod trasy je u zastávky autobusu Rusava – kino, spoje sem jezdí z Holešova a z Bystřice pod Hostýnem. Parkování pro motoristy je v centru obce. Trasa na mapě: https://mapy.cz/s/gacekatoha

UHERSKOHRADIŠŤSKO

On-line Hvězda: film i živá talk show s Danem Přibáněm

KDY: pátek 15. ledna od 20.30 hodin

KDE: z pohodlí vašeho domova



Jaro je ještě daleko, a tak všem, co nemůžou žít bez filmů a kina, přináší On-line kino Hvězda Uherské Hradiště i nadále možnost sledovat filmy v pohodlí domova. V pátek 15. 1. se můžete od 20.30 hodin zúčastnit jedinečné on-line talk show s Danem Přibáněm. Pokud se cestování dostatečně nenabažíte, doporučujeme úspěšný dokument K2 vlastní cestou. Jedna vstupenka, kterou snadno pořídíte on-line na webu www.mkuh.cz, platí pro celou rodinu.

Filmové příhody Žlutého cirkusu na plátně jsou jedna věc, ale co zůstává ještě neobjevené, tajné a šokující? Jaké jsou Danovy zážitky na celý život a jaké historky vypráví jen kamarádům u piva? Zeptejte se náčelníka na cokoliv, protože 15. 1. dorazí Dan Přibáň rovnou k vám domů. V on-line talk show ho vyzpovídá moderátor a cestovatel Petr Horký, který toho na Dana jako jeho dlouholetý kamarád spoustu ví. Připravte si otázky předem a ptejte se na on-line chatu a prodlužte si život hodinou a půl plnou zábavy. Navíc Dan i Petr svůj honorář věnují na kampaň Nejen nohy v teple, jejíž misí je lidem bez domova opatřit boty a ponožky i zimní oblečení, které jim pomůže přečkat zimu.

Naučná stezka Kunovský les

KDY: kdykoliv

KDE: Kunovice

ZA KOLIK: vstupné se neplatí

Stezka začíná nedaleko cyklostezky ze sídliště Štěpnice k leteckému závodu a letišti v Kunovicích, u mýtiny zvané Jelení louka, kde je úvodní panel s vyznačením trasy a představením výukové naučné stezky a pokyny jak ji absolvovat. Trasu naučné stezky lze absolvovat po celý rok. Na jaře, v dubnu a květnu je možné vidět typický jarní podrostní aspekt s masovým výskytem kvetoucích dymnivek dutých, sasanek hajních a pryskyřníkovitých, plicníků lékařských a tmavých, které vystřídají koberce česneku medvědího a po zastínění olistěním, od června porosty kopřiv. V dubnu a květnu lze pozorovat v periodických vysychavých tůních vzácné vodní korýše listonoha jarního, připomínajícího pravěkého trilobita, a neméně zvláštní žábronožku sněžní, plovoucí „na zádech“ a pohybující se rychlým vířením desítek nožek. V lese žijí i vzácní brouci roháč obecný, zlatohlávek velký a v tůních potápník velký. Hlavně je však možné poznat takzvaný tvrdý luh – les tvořený zejména dubem letním, jasanem úzkolistým a jilmem ladním. Lesopark je upraven a vybaven přírodními hřišti, pískovištěm, dřevěnými herními prvky a běžeckými stezkami s povrchem z vrstvy dřevěných pilin. V zimě slouží jako lyžařská trasa pro běžkaře.

O stezku pečuje Centrum ekologické výchovy Žabka a město Uherské Hradiště.

VALAŠSKO

Podnikněte výlet ke Kazatelně v Pulčíně

KDY: kdykoliv

KDE: Pulčín - Francova Lhota



Kazatelna je součástí Národní přírodní rezervace Pulčín-Hradisko a je velmi zvláštním útvarem. V dobách temna sloužila jako úkryt pro pronásledované věřící, kteří se hlásili k českobratrské církvi. Po několik staletí také patří horolezcům. Asi dvacet metrů pod Kazatelnou se nacházejí skalní rozsedliny, které se místy mění v chodby, jež jsou přístupné pouze v délce přibližně sto metrů.



Víkendové kinotipy aneb Kino on-line z pohodlí domova

1. K2 vlastní cestou | Moje kino LIVE

KDY: sobota 16. ledna od 20.30

KDE: on-line, doma

ZA KOLIK: 100 korun

Prožijte pomocí unikátního dokumentu K2 vlastní cestou, nezdolnou vůli Kláry Kolouchové, která jako první Češka zdolala před lety Mount Everest a loni jako první Češka a teprve dvacátá žena světa vystoupala i na druhou nejvyšší horu světa – na nebezpečnou K2. Filmový štáb v čele s renomovanou filmařkou Janou Počtovou zachytil dění expedice až do základního tábora. Film obsahuje úchvatné záběry hor i Klářiny autentické záběry ze samotného finálního výstupu. Vstupenku zakoupíte on-line na webu kina Vatra zde

2. Ermitáž | Moje kino LIVE

KDY: neděle 17. ledna od 20.30

KDE: on-line, doma

ZA KOLIK: 100 korun

Ermitáž. Nahlédněte do jednoho z největších muzeí na světě. Nechte se provést chodbami velkolepého petrohradského skvostu, s jehož historií i obrazy vás seznámí v průběhu dokumentu oscarový herec Toni Servillo. Vstupenku zakoupíte na webu kina Vatra a v neděli ve 20.30 si pak dopřejete v pohodlí svého domova tento vizuální umělecký zážitek. Vstupenka stojí 100 korun, ale pokud byste chtěli, můžete kinu přispět i více. Vše se dozvíte na webu kina Vatra zde

Virtuální výstavy Muzea regionu Valašsko - díl druhý

KDY: kdykoliv

KDE: on-line zde



Lednové pošmourné počasí vás neláká k procházkách v přírodě? Nevadí. Minulý týden jsme vám blížeji představili tři virtuální výstavy Muzea regionu Valašsko. Nyní představíme další dvě zase z jiného soudku. Pokud se vám ani tak netrefíme do noty, "probrouzdejte" si web muzea sami.



Milovníci piva, ale i historie hospod a hospůdek si přijdou na své po rozkliknutí podrobně zpracované virtuální výstavy Hospodo, nalévej! Ta se věnuje legendárním podnikům ve Valašském Meziříčí a Krásně nad Bečvou. "V samotném Meziříčí a Krásně můžeme stopy hostinské činnosti sledovat až do 16. století, kdy panství držel Jan z Pernštejna. Ten určil 60 měšťanů meziříčských a 38 krásenských, kteří měli právo várečné a šenkovní. Jan z Pernštejna prodal panství v roce 1548 Žerotínům. A hned syn prvního majitele, Bernard, si to u poddaných pěkně rozházel," popisuje historička muzea, Ivana Spitzer Ostřanská.



Malým i velkým botanikům, co doma lisují nasbírané rostliny do svých herbářů, jistě udělá radost výstava nazvaná přáznačně: Herbář Františka Gogely, která představuje herbář katolického kněze a rodáka z Podhradní Lhoty, Františka Gogela. A jak je z výstavy již patrné nevěnoval se jen duchovní činnosti, ale podnikal průzkumy v oblasti botaniky, která mu učarovala. "Je autorem mnoha floristických pojednání a studií. Při svých studiích se zaměřoval na oblasti Frýdecko-Místecka, Novojičínska a Valašskomeziříčska. Věnoval se také málo prozkoumaným oblastem nejvyšších vrcholů Beskyd jako Radhošť, Lysá hora a Smrk. Nejvíce prací věnoval květeně Hostýnských vrchů. Ze sběrů v této oblasti sestavil František Gogela tzv. Valašský herbář, který daroval Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí," jak se uvádí v průvodním textu virtuální výstavy.



TIPY NA DALŠÍ ZAJÍMAVÉ AKCE

Austrálie: on-line beseda s Markem Balickim

KDY: čtvrtek 14. ledna 2021 od 18 hodin

KDE: on-line

ZA KOLIK: zdarma



Marek Balicki, záchranář na cestách, část roku 2019 a 2020 strávil v Austrálii, pomáhal po požárech a následně vyměnil kolo za městský skútr, se kterým projel Austrálii včetně slavné 1 100 kilometrů dlouhé Great Central Road v samotném srdci Aboridžinského území. Přednáška bude dostupná prostřednictvím YouTube kanálu: https://www.youtube.com/watch?v=_zB5MXifVdg&feature=youtu.be

Vzpomínka na Jana Palacha

KDY: sobota 16. ledna

KDE: Nový Jičín

Jan Palach je symbolem toho, že proti totalitě a nedemokratickým režimům je třeba bojovat, že svoboda není samozřejmostí. Památku Jana Palacha můžete v sobotu 16. ledna uctít během celého dne před novojičínskou radnicí, zapálit svíčku, donést květiny a tiše zavzpomínat. Dodržujte prosím hygienická nařízení a myslete na ostatní.