Setkání příznivců Karla Kryla

KDY: v sobotu 20. června od 14 hodin

KDE: Kroměříž

Všichni příznivci tvorby a postojů "básníka s kytarou" Karla Kryla jsou zváni na tradiční setkání v jeho rodném městě. Program: 14 hodin - MĚSTO LHOSTEJNOST (procházka po místech pobytu Krylových po městě, sraz je u kina Nadsklepí), 16 hodin - SNĚNÍ A EMOCE (návštěva stálé expozice Karla Kryla), 16 hodin - DUCHOVNÍ ROZJÍMÁNÍ (návštěva kostela Nanebevzetí Panny Marie), 17 hodin - ZPÍVÁNKY (posezení, povídání, vzpomínání, zpívání) v hotelu La Fresca.

Koupaliště v Hulíně se otevírá. Už v sobotu 20. června

KDY: v sobotu 20. června od 10 hodin

KDE: koupaliště v Hulíně

ZA KOLIK: vstupné pro dospělé a mládež nad 15 let je 70 korun. Děti od 6 do 15 let a držitele ZTP vyjde celodenní koupání na 40 korun, děti do 6 let v doprovodu a držitelé ZTP/P budou mít vstup zdarma.



Koupaliště se nachází poblíž centra města. V jeho areálu návštěvníci mohou využívat kromě bazénu se skokanskými můstky také minigolf, hřiště na beach volejbal, nohejbal, petanque, badminton, stolní tenis, děti mají k dispozici brouzdaliště, průlezky, pískoviště a houpačky. V souvislosti s doznívající pandemií koronaviru dostanou návštěvníci možnost si pravidelně desinfikovat ruce, přípravky k tomu určené budou umístěny u vstupu do areálu a na záchodech.

Zdroj: Městský úřad Hulín

Deník puberťáka aneb mé dětství v socialismu

KDY: v neděli 21. června od 18 hodin

KDE: Letní kino Hulín

ZA KOLIK: vstupné je 200 Kč v předprodeji a 250 Kč na místě



Normální debil. To je název originální retro komedie od autora inscenací Rychlé šípy a Vinetůůů! v režii Roberta Bellana. Divadlo se uskuteční 21. 6. 2020 od 18 hodin v Letním kině Hulín. V případě nepříznivého počasí se divadlo přesouvá do sálu MKC Hulín.

Do Holešova se sjedou japonská auta

KDY: v sobotu 20. června od 10 do 20 hodin

KDE: Zámecká zahrada Holešov

ZA KOLIK: vstupné 50 Kč



Nenechte si ujít sraz japonských aut v Holešově. Část vstupného bude věnována na rehabilitační pomůcky v rámci Charitativního běhu pro zdraví, která se bude konat na náměstí.

Zdroj: Deník/archiv

Film Lassie se vrací

KDY: v sobotu 20. června od 17 hodin

KDE: kino Nadsklepí v Kroměříži

ZA KOLIK: vstupné 130 Kč, děti 110 kč



Lassie, nejslavnější pes filmové historie, se vrací na plátna kin. A spolu s ní se vrací i úžasný příběh o nerozlučném přátelství chlapce a jeho dlouhosrsté kolie. Dvanáctiletý chlapec a jeho věrná psí kámoška Lassie jsou proti své vůli rozděleni a Lassie je převezena až na druhý konec země. Z nového domova ale uteče a vydává se na neuvěřitelně odvážnou, strastiplnou a někdy i zábavnou cestu zpátky.

Dobrodružný / Drama / Rodinný. Režie: Hanno Olderdissen. Hrají: Nico Marischka, Sebastian Bezzel, Anna Maria Mühe, Bella Bading a další.

Zdroj: Deník/repro

Charitativní běh pro zdraví v Holešově

KDY: v sobotu 20. června od 14 hodin

KDE: Holešov

ZA KOLIK: startovné je 100 Kč



Nikoliv hromadně, přesto společně. Jelikož se před dvěma měsíci málem přestal točit svět, nemohlo se uskutečnit mnoho krásných akcí. Jednou z nich byl charitativní běh, který měl být podporou pro těžce nemocného Matyáška Urbana z Holešova. Charitativní běh bude netradiční.

Za prvé bude charitativní běh zároveň pochodem, rádi bychom totiž i méně zdatným sportovcům dopřáli možnost zúčastnit se krásného projektu, možnost pomáhat. Za druhé abychom se nemuseli hromadit na startu, může si každý vyběhnout. Nezávisle na ostatních (v daném časovém rozmezí), tudíž se nikdo nemusí stresovat tím, že třeba běží pomalu nebo že neběží vůbec :-) I chůze se počítá. Důležité je absolvovat danou trasu. Na Želkově dostanou sportovci první část originální medaile a jakmile dorazí do cíle, obdrží tu druhou.

Za třetí abychom si to ještě více zpříjemnili, bude na náměstí E. Beneše hrát kapela Texas a chybět nebude ani občerstvení. Vybrané penízky poputují k Matyáškovi Urbanovi na fyzioterapeutické pomůcky.