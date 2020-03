Kam o víkendu? Na setkání RC modelářů či třeba talk show s Jitkou Asterovou

O víkendu nemusíte sedět jen doma, zajděte si třeba na talk show s Jitkou Asterovou do Hulína, na výstavu kamélií do kroměřížské Květné zahrady nebo se přijďte naučit tancovat do holešovského volnočasového střediska Tymy. A máme pro vás i pár tipů na víkend 14. a 15. března.

RC model. Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv