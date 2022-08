Letní slavnosti v ZOO Zlín KDY: sobota 6. srpna a neděle 7. srpna od 10.30 do 17 hodin KDE: ZOO Zlín ZA KOLIK: dospělí od 15 let 190 korun (na místě 200), dítě do 14 let 130 korun (na místě 140), senior od 60 let 160 korun (na místě 170)

První srpnový víkend proběhnou na Motýlí louce v dolní části areálu zoo (poblíž expozice klokanů) tradiční letní slavnosti. Těšit se můžete na grilované speciality, domácí udírnu, guláš a špízy ze zvěřiny. Chybět nebude ani dobré pivo a nealkoholické nápoje. K poslechu a třeba i k tanci zahraje zlínská kapela Jazzbook. Děti se mohou těšit nejen na skákací hrad, ale také na dvě speciální návštěvy. Hosty budou zástupci celní správy, od kterých se můžete dozvědět spoustu zajímavostí o nelegálním obchodování se zvířaty. Dále pak zlínský hasičský sbor, který dorazí i s plně vybaveným zásahovým vozidlem.

Škoda meeting ve Zlíně

KDY: sobota 6. srpna od 16 do 18 hodin

KDE: Lukov u Zlína a Náměstí Míru ve Zlíně

ZA KOLIK: startovné 300 korun (pro předem registrované 250)



Osmé setkání všech majitelů vozidel značky Škoda do roku výroby 1994 se letos opět uskuteční v areálu fotbalového hřiště v Lukově. Těšit se můžete na tradiční společnou vyjížďku účastníků zakončenou na náměstí Míru ve Zlíně, kde budou všechna auta vystavena od cca 16 do 18 hodin.

Hudební neděle: Hazard

KDY: neděle 7. srpna od 16.30 hodin

KDE: Park Komenského, Zlín

ZA KOLIK: zdarma

Už šestá hudební neděle přinese do Parku Komenského ve Zlíně pohodové noty bluegrass a country v podání kapely Hazard. Za nepříznivého počasí se akce ruší.

KROMĚŘÍŽSKO

Dragon Fest Open Air

KDY: sobota 6. srpna a neděle 7. srpna

KDE: Žopy u Holešova

ZA KOLIK: v předprodeji 490 korun, na místě 550 korun, děti, studenti a senioři mají 50 % slevu

Rockový festival, jaký nemá obdoby. Dorazte 6. srpna do Žop u Holešova na festival Dragon Fest OPEN AIR 2022 a zažijte pořádnou rockovou jízdu na vlastní oči, uši i kůži. Můžete se těšit na kapely: Zakázaný Ovoce, Dark Gamballe, Bastard, Seven, Divá Bára, Dilated nebo Minami.

Den múz na hradě Cimburk

KDY: sobota 6. srpna od 14 do 20 hodin

KDE: hrad Cimburk u Koryčan

ZA KOLIK: dospělí 150 korun, děti do 15 let 100 korun

Tradiční tvůrčí setkání umělců a řemeslníků: výstava uměleckých děl a historických kostýmů, ukázky řemesel v dílnách, umělecký stánek a výtvarný koutek pro malé i velké Jany Ševčík, batikovací dílna Slonkiki a mnohé další. K poslechu budou hrát kapely Helemese a Reggay.

Letní výstava Zahrada Věžky

KDY: pátek 5. srpna až neděle 7. srpna od 9 do 17 hodin

KDE: Zahrada Věžky

ZA KOLIK: dospělí 80 korun, děti a senioři 60 korun



Milovníci přírody a zahrádkaření se můžou těšit na tradiční výstavu Zahrada Věžky. Výstava je unikátní tím, že se koná pod širým nebem v přírodě, v parku s národní památkou platanem javorolistým. V parku najdete nejen vystavovatele se širokým sortimentem všeho, co potřebuje vaše zahrada, ale i Dětský svět se spoustou her a zábavy. Čekají na vás květinové vazby ve stylu dožínek, slaměná zvířátka v životní velikosti a naaranžované klasy obilí. Z úrody uvidíte ovoce, zeleninu, květiny a v sýpce si prohlédnete kroje. Zkrátka všechno, co k oslavě sklizně patří. A až si prohlédnete všechny stánky a nakoupíte, můžete v sýpce obdivovat výstavu řezaných květin, tentokrát lilií a mečíků.

Zahrada Věžky.Zdroj: Deník/archiv

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Jízda králů v Kunovicích

KDY: pátek 5. srpna až neděle 7. srpna

KDE: Kunovice u Uherského Hradiště

ZA KOLIK: zdarma

Každé dva roky pořádaná folklorní slavnost v Kunovicích – přijďte se i vy pokochat krásnými kroji a vozy taženými koňmi v nejrůznějším provedení. Jízda králů je výjimečný lidový zvyk, zapsaný do seznamu UNESCO. Ústřední postavou je mladý chlapec, který představuje krále a jede na bílém koni přestrojen v ženském šatu, s tváří zakrytou pentlemi a růží v ústech. Kunovská jízda králů je jedinečná též Formanskou jízdou, ve které je možné vidět až 80 koňských zápřahů. První písemná zmínka o konání této slavnosti v Kunovicích je již z roku 1897.

Jízda králů v Kunovicích.Zdroj: Deník/archiv

Koncert Čechomor + Kandráčovci (SK) + Voxel

KDY: sobota 6. srpna od 18 hodin

KDE: Přírodní amfiteátr Starý Hrozenkov

ZA KOLIK: 649 korun, děti do 7 let zdarma



Hudební skupina Čechomor na léto 2022 připravila pro své fanoušky sérii menších hudebních open-air festivalů, které se ponesou v česko-slovenském duchu. Můžete se těšit na vystoupení slovenské skupiny Kandráčovci, Voxela, Martinu Pártlovou, která vystoupí společně s Čechomorem a další zajímavé hudební hosty. Tato sestava slibuje netradiční propojení účinkujících a společné písničky. Čechomor s Voxelem odehráli v roce 2019 několik společných úspěšných koncertů a natočili spolu písničku Kámen a Kříž.

Archeologické léto – slovanský mohylník Nedachlebice

KDY: sobota 6. srpna od 14 do 15 hodin

KDE: Nedachlebice

ZA KOLIK: zdarma

Byli jste už někdy na mohylníku? Možná že ano, aniž byste o tom věděli! Nenápadné kopečky, zachované většinou uprostřed lesů, ničím dnes již nepřipomínají významné pohřební areály našich slovanských předků. O tom, jak probíhalo pohřbívání u Slovanů a jak dlouhá může být kolektivní paměť, se dozvíte na komentované prohlídce. Lokalitou provede archeolog Zdeněk Kuchař (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti). Místo setkání: 49.0789011 N, 17.5762822 E (u odpočinkového místa „Mohylové hroby“). Místo je nejlépe dostupné z obce Mistřice po turistické trase Cyrilometodějská stezka. Pro účast je třeba si vytvořit rezervaci na webu archeologicky-ustav-av-cr.reservio.com.

VALAŠSKO

Jánošíkov dukát

KDY: pátek 5. srpna až neděle 7. srpna

KDE: Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: dospělí 150 korun, snížené 120 korun, rodinné 300 korun



Milovníci folkloru by rozhodně neměli vynechat víkendovou akci Mezinárodní festival slovenského folkloru v ČR. Valašském muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm opět rozezní temperamentní slovenské melodie. Těšit se můžete na Muziku Milana Rendoša, hudebně-taneční obrázky z regionů Abov a Zemplín, FS Borievka (Košice), DFS Hanička (Košice) a další folklórní soubory, skupiny a sólisty z Čech, Moravy, Slovenska, Rumunska, Srbska a Maďarska. Kromě muziky bude přítomno velké množství zajímavých workshopů, školy tance, gastronomie, řemesel a jiné zajímavosti a překvapení.

Starý dobrý western – country festival

KDY: pátek 5. srpna až neděle 7. srpna

KDE: Přehrada Bystřička

ZA KOLIK: 650 korun

První srpnový víkend se již tradičně koná největší festival country a bluegrassové hudby na Moravě – Starý dobrý western. Hlavními hvězdami programu jsou letos legendární Fešáci slavící pětapadesát let na hudební scéně, dále neméně známá kapela Hop Trop, zpěvačka Petra Černocká s kapelou Bokomara či plzeňská bluegrassová skupina Cop. Fanoušci Fešáků by zde měli zpozornět, protože to bude zřejmě bude již naposled, co tato kapela na Starém dobrém westernu vystoupí.

Starý dobrý western.Zdroj: Deník/archiv

Valašsko-Polanský festiválek deskových her

KDY: pátek 5. srpna až neděle 7. srpna

KDE: Kulturní dům, Valašská Polanka

ZA KOLIK: zdarma



Přijďte si zahrát nějakou tu deskovku, vyhrát cenu v turnaji nebo kvízu. Rozpohybovat tělo u venkovních aktivit nebo konzolových her. Tento herní festiválek není pouze o deskových hrách, i když právě tyto tvoří jeho jádro a reprezentují celkovou myšlenku trávení času s přáteli nebo s rodinou u společné aktivity a rozvíjení mezilidských vztahů. Letos toho na vás ale bude čekat spousta. Od venkovních her a posezení u otevřeného ohně, přes všemožné turnaje či kvízy, volné hraní deskových a konzolových her, virtuální reality, až po pásma přednášek, na kterých se můžete něco dozvědět a obohatit tak svoje znalosti v zajímavých tématech.